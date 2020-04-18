Пандемия COVID-19 не сделает из Китая мирового гегемона, - Foreign Affairs

21:12 18.04.2020

Вопреки прогнозам многих экспертов, сдвига центра мирового влияния из США в Китай после окончания пандемии коронавируса не стоит. Китай не обладает нужным для этого потенциалом, тогда как потенциал самих США еще не исчерпан до конца.



МАКСИМ ИСАЕВ



Несмотря на то, что на фоне нынешней пандемии многие эксперты стали предсказывать, что Китай воспользуется бедствием для укрепления своих международных позиций, такие скоропалительные прогнозы с высокой долей вероятности окажутся ошибочными: сдвига центра мирового влияния в Китай не произойдет по целому ряду причин. Это, правда, не означает, что США можно расслабляться, пишут востоковеды Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета Майкл Грин и Эван Медейрос в статье для Foreign Affairs.



Грин и Медейрос указывают на то, насколько быстро изменились оценки возможных долгосрочных последствий пандемии. Так, если в самом ее начале многие поспешили заявить, что в истории КНР наступил "чернобыльский момент", возможно, даже "начало конца" Коммунистической партии Китая. Высказывались соображения, что такое развитие событий с учетом нынешней напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином сыграет на руку США.



Затем так же быстро оценки экспертов изменились ровно на обратные. По мере того как пандемия в Китае ослабевала благодаря принятым Пекином мерам, при этом набирая обороты в США и странах Западной Европы, стали звучать такие мнения, что грядущая рецессия приведет к геополитической переориентации мира, выиграет от которой именно Китай. В КНР, похоже, тоже увидели такую возможность, поэтому китайские официальные лица и развязали международную кампанию, подчеркивая провалы демократического управления и заявляя о себе как о лидере в борьбе с пандемией.



Грин и Медейрос называют "сомнительным" то, что Пекину с помощью пандемии удастся укрепить свое международное влияние. Кроме того, они призывают не списывать со счетов и США, которые, быть может, и продемонстрировали несовершенство своего подхода, но все же обладают серьезными материальными и политическими возможностями.



Так, развернутая Пекином кампания пропаганды едва ли даст какие-то значимые результаты, уверены авторы. Дело в том, что слишком многие знают, что местом происхождения вируса стал китайский город Ухань. Помнят они о том, какие были первоначальные меры Пекина по борьбе с этой вспышкой, о том, как китайские власти пытались заставить замолчать медиков, бивших тревогу относительно опасности нового вируса, а также как они не только выдворили из страны журналистов таких изданий, как The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, но и обвинили американских военных в том, что вирус в Ухань занесли именно они. От этой позиции, от которой Пекин в последнее время отказался, веет "отчаянием" и "неуверенностью" в том, что все было сделано правильно в первые недели пандемии.



Кроме того, в мире с большим скепсисом относятся к статистическим данным, предоставляемым китайскими властями, и "не зря". Из официальных отчетов следует, что правительству удалось сдержать эпидемию в стране. Тем не менее многие опасаются, что низкие показатели выявления новых заболевших могут быть связаны с тем, что власти не регистрируют новые случаи для поддержания своей версии об успехах в борьбе с вирусом.



Затем, хотя есть страны - такие, как Камбоджа, Иран, Пакистан и Сербия, - чье руководство заняло позицию Китая, давая высокие оценки принимаемым им мерам по борьбе с пандемией, в целом же мировое сообщество стремится не дать Пекину "переписать историю" глобальной борьбы с коронавирусом. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с открытой критикой попыток Китая добиться влияния посредством "политики щедрости". Критическую позицию по отношению к Китаю быстро заняли Индия и Бразилия. Общественность Африки возмутилась из-за сообщений о притеснениях выходцев из Африки на юге Китая. В Азии же к Китаю и до пандемии относились настороженно.



Более того, китайская экономика больше не сможет стать спасителем мировой, как это было после финансового кризиса 2008 - 2009 годов. Хотя открытие фабрик в КНР и подтолкнуло мировую экономику, не решена глубокая проблема в части спроса на китайские товары. Китай в слишком значительной мере зависит от спроса на его товары в США и Европе, чтобы стать единственным спасителем глобальной экономики: на долю 12 стран, наиболее пострадавших от пандемии, приходится до 40% китайского экспорта. Кроме того, большая часть этих стран являются основными поставщиками в Китай промежуточных товаров.



"Экономика Китая не сможет вернуться к прежней траектории роста в 5% - 6% в год до тех пор, пока также не восстановятся экономики США и ЕС", - подчеркнули авторы, отмечая, что в таких условиях китайским официальным лицам придется отложить на время внутриполитические меры экономического стимулирования.



"В условиях этого кризиса экономики КНР и США должны либо вместе пойти ко дну, либо вместе выплыть", - добавили они.



Авторы предостерегают от скоропалительных прогнозов развития долгосрочных процессов, поскольку они часто оказываются в корне неправильными. Безусловно, имел место "катастрофический провал" американских политики и дипломатии в ответе на нынешний вызов, из-за чего Вашингтону придется заплатить высокую цену: погибнут люди, и будет нанесен удар международному влиянию США. Тем не менее благодаря своему экономическому и финансовому потенциалу ни о каком уходе США с исторической сцены, как это было в случае с Соединенным Королевством в середине XX века, речи не идти не может.



Тем не менее авторы призывают США и "не расслабляться": сдвига центра мировой гегемонии в Китай, быть может, и не произойдет, но это не решает проблему нынешнего кризиса американского лидерства в мире. В этих условиях крайне важно, чтобы Соединенные Штаты восстановили компетентное руководство в борьбе с этой пандемией на всех уровнях. Мир явно нуждается в глобальной системе эпидемиологического надзора, тестирования и фармакологического обеспечения. Пока Китай своей риторикой и дипломатией выиграл немного, но США и их союзники должны сохранять бдительность, чтобы Пекин не расширил свою роль в глобальном управлении и устройстве международных организаций на фоне бездействия Вашингтона.



Нынешний кризис может стать для США возможностью "выстроить что-то позитивное", его нельзя превращать в инструмент изоляции и отчуждения Пекина. На фоне пандемии коронавируса США должны напомнить миру о том, как выглядит американское лидерство.