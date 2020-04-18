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20 сотрудников Администрации Афган-президента Гани заразились вирусом... читая один документ
00:09 19.04.2020

Документ привел к вспышке COVID-19 в президентском дворце Афганистана

Текст: Андрей Васильев


По меньшей мере,20 чиновников, работающих во дворце президента Афганистана Ашрафа Гани, заразились коронавирусом. По словам высокопоставленного чиновника министерства здравоохранения, вспышка заболевания, как предполагается, была вызвана зараженным документом, доставленным во дворец из другого правительственного департамента. "Некоторые сотрудники все еще работали в здании президентской администрации, когда еще не были получены результаты тестов, и нам пришлось изолировать их и их семьи. Мы полагаем, что число заразившихся может быть значительно выше", - добавил чиновник.

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Седик Седикки, официальный представитель Гани, сказал, что комиссия по гражданской службе Афганистана дала распоряжение государственным служащим оставаться дома в режиме изоляции, и ограничительные меры были продлены в этой стране еще на три недели - до середины мая.

Информация о заразившихся вирусом чиновниках в его администрации побудила 70-летнего Гани ограничить большую часть своих контактов с персоналом посредством цифровой связи. Правительственный источник сообщил Reuters, что Гани, который в прошлом говорил, что страдает от проблем со здоровьем, связанных с желудочно-кишечным трактом, имеет ограниченный контакт с персоналом, проводя большинство встреч с помощью видеоконференций и лично встречаясь с весьма ограниченным числом людей из своего окружения.

Источник - rg.ru
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