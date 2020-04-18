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|Прыгают за борт. Больше тысячи матросов "Шарля де Голля" больны вирусом
00:19 19.04.2020
Число заразившихся коронавирусом на авианосце "Шарль де Голль" превысило 1 тысячу
Число заразившихся коронавирусом на французском авианосце "Шарль де Голль" превысило 1 тысячу. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на представителей Министерства вооруженных сил Франции. Всего на борту 1 760 моряков. В настоящее время более 20 из них госпитализированы. Один помещен в реанимацию. У половины заразившихся заболевание протекает бессимптомно. Сейчас моряки с авианосца и кораблей сопровождения находятся на карантине в казармах в Тулоне и в Бресте. По последним данным, общее количество умерших после заражения коронавирусом во Франции превышает 18,5 тысяч.