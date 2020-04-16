 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Под покровом карантина дикие звери захватывают города, - Le Figaro
10:14 19.04.2020

16 апреля 2020 г.
Анн-Лор Фремон | Le Figaro
Под покровом карантина животные захватывают городские тротуары
"(...) В течение почти месяца сидящие на карантине обитатели городов заново открыли для себя утреннее щебетание птиц, в то время как животные отважились отправиться в опустевшие города. Хрюканье кабанов слышалось на дороге в Ареньс-де-Мар, недалеко от Барселоны, козлы забрались на стены города Лландидно в Уэльсе. В Чили на улицах столицы Сантьяго видели молодую пуму. Дикие индюки стали кулдыкать в центре Вест Окленда в Калифорнии. На Сардинии дельфины спокойно резвились в порту Кальяри, где суда теперь плавают (и загрязняют окружающую среду) гораздо меньше, чем обычно", - пишет Le Figaro.
"Животные бросились покорять города? Подобное явление сложно определить количественно, как во Франции, так и в других странах, поясняет Ромен Жюльяр, профессор экологии в Национальном музее естественной истории. С одной стороны, потому что наблюдатели тоже сидят на карантине; с другой стороны, "хотя нам действительно рассказывают некоторые забавные истории такого рода, их все еще трудно интерпретировать, поскольку внимание людей теперь больше сосредоточено на подобных явлениях". У каждого появилось больше времени, чтобы из своего окна наблюдать за природой и заново ее открывать", - говорится в статье.
"(...) Животные боятся людей, которых они отождествляют с хищниками. Как только пространство освобождается, они осваивают его в поисках новых ресурсов", - объясняет Магали Шарме, региональный директор Французского агентства по биоразнообразию в Иль-де-Франс. Однако такое поведение очень тесно связано с определенными видами: "Утка привыкла к людям и ей будет легче покинуть парки, чтобы исследовать город. Более дикие животные не будут так себя вести". Ромэн Жюльяр считает, что "лиса, несомненно, относится к тому виду, который скорее покинет свое привычное пространство и отправится на городскую территорию. Она очень легко адаптируется к новым условиям и быстро приобретает новые привычки". Тем не менее, она выходит только ночью и будет вести себя очень осторожно. "Вы не увидите лису на площади Оперы!" - предсказывает Магали Шарме.
"Вывод о том, что "природа вновь одерживает верх", был бы скоропалительным. "Потребуется немного больше времени. Природа занимает больше пространства, но это недолговечно", - считает региональный директор Французского агентства по биоразнообразию. Не стоит ожидать радикальных изменений в привычках диких животных в городах, дополняет Ромен Жюльяр: "Процесс большего присутствия животных обратим: как только возобновится деятельность человека, они вернутся обратно, чтобы спрятаться".
"(...) В Японии, например, олени из природного парка Нара, которых раньше кормили туристы, теперь должны сами выходить из положения. Они решились отправиться к выходам метро в поисках еды", - говорится в статье.
"Но что делать в таком случае? Эпизодически давать животным еду, хотя это создает новую зависимость? "Подкармливать их ради решения проблемы - значит лишь откладывать и усиливать ее, потому что если кормить стадо в течение трех месяцев, оно вырастет, - отмечает Ромен Жюльяр. - Справиться с такой проблемой непросто". Все зависит от тех отношений, которые население готово завязать с подобной городской фауной. Как бы то ни было, подчеркивает профессор экологии, "я надеюсь, что все эти картинки и образы заставят нас задуматься о своей привязанности к природе". И о способах ее сохранения", - резюмирует Le Figaro.

Источник: Le Figaro

Источник - inopressa.ru
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