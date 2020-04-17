Китай после эпидемии – новое в экономике, - В.Пироженко

10:48 19.04.2020

Виктор ПИРОЖЕНКО | 17.04.2020 |



Путем цифровой трансформации общества...

По мере нормализации обстановки в Китае после карантина эксперты по-разному оценивают положение в китайской и мировой экономике. Отмечаются, в частности, изменения во внешней торговле КНР, а вынужденная остановка многих производств заставляет по-новому взглянуть на перспективные точки экономического роста.



Официальные данные Главного таможенного управления КНР по результатам торговли в первом квартале показывают заметную переориентацию на цепочки поставок из стран Юго-Восточной Азии. Страны АСЕАН стали крупнейшими торговыми партнерами Китая, потеснив Европейский союз. Если в первом квартале 2020 года торговля между КНР и АСЕАН выросла в годовом исчислении на 6,1% (до 991,34 млрд. юаней), то товарооборот Китая с Евросоюзом упал на 10,4% (до 875,93 млрд. юаней), а с Соединенными Штатами – на 18,3% (до 668,01 млрд. юаней).



Для Китая распространение вирусной инфекции поставило вопрос о доступности услуг здравоохранения и о повышении мобилизационных возможностей системы в целом. Йоахим фон Амсберг, вице-президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Пекин), считает, что "кризис усилит государственную поддержку системы общественного здравоохранения в Китае". Пекин уже призвал местные органы власти к более активному выпуску облигаций для поддержки проектов в области здравоохранения. Главную роль в удовлетворении потребностей будут играть здесь государственные фонды, а сектор высококачественных медицинских услуг может привлечь китайские частные фирмы и иностранный капитал.



Ожидается, что скоро обозначатся новые направления капиталовложений в системе здравоохранения, в частности в сфере недвижимости. Сейчас крупные китайские компании-застройщики страдают от избытка предложений в сегменте жилой недвижимости и ищут иные объекты инвестиций. Вложения в строительство больниц будут расти опережающими темпами, создавая запас мест для пациентов в ситуации возможных эпидемий.

Увеличатся возможности частного медицинского обслуживания, которое устойчиво растет в КНР в последние годы. Власти считают, что десятки миллионов китайских граждан, ежегодно выходящих на пенсию, богаче, чем их сверстники предыдущих поколений, и смогут оплачивать медицинские услуги.



Намечается рост научных исследований и технологий, связанных со здоровьем, что стимулирует стартапы в области медицинского оборудования, фармацевтики и онлайн-консультаций по вопросам здравоохранения. Ожидается более широкое внедрение инфракрасных термометров, подключенных к Интернету датчиков и роботов, проверяющих температуру, проводящих дезинфекцию и пр.



Борьба с эпидемией подтолкнула к дальнейшему росту цифровой экономики в Китае, особенно это касается Интернета вещей и Big Data (большие данные). Бывший руководитель НИИ при Минторговли КНР Хо Цзяньго говорит, что капиталовложения в цифровую сферу знаменуют отход от традиционных секторов, таких как железные и автомобильные дороги, аэропорты и морские порты. Карантин и изоляция городов открыли новые возможности перед компаниями, обслуживающими интернет-торговлю и адресную доставку товаров. Китайские эксперты прогнозируют превращение их страны в электронный хаб, подключенный к мировым товарным поставкам.



Цзян Чжуншэн, помощник президента компании Venustech group, крупного поставщика продуктов для сетевой безопасности и платформ управления, подчеркивает, что новая цифровая инфраструктура включает в первую очередь связь 5G, искусственный интеллект и Интернет вещей, стимулирующие "цифровую трансформацию всего общества".



Ван Цзянь, профессор Университета международного бизнеса и экономики (КНР), считает, что создание цифровой инфраструктуры не сводится к усовершенствованию электронно-вычислительных машин или строительству нескольких центров обработки данных. Значительные инфраструктурные ресурсы Китая предполагается использовать для обслуживания большего числа предприятий, особенно малых и средних, подпитывающих крупное производство.



Китай делает также ставку на глобализацию здравоохранения и уже работает в этой области. В начале апреля была официально запущена Пекинская платформа международного дистанционного медицинского обслуживания. Она предлагает пользователям разных стран онлайн-взаимодействие в режиме реального времени, удаленные консультации и другие услуги в борьбе с эпидемией. При этом будет использоваться опыт традиционной китайской медицины.