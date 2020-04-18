COVID-19: Ученые предоставили политикам отчет-бомбу

10:52 19.04.2020

Вторая волна коронавируса в ноябре-декабре может быть в разы опасней первой



Александр Ситников



"Штамм SARS-CoV-2 (вызывает заболевание COVID-19, он же ковид), найденный в Индии, показал изменения в механизме связывания коронавируса с клетками человека, что может сделать нынешние исследования по разработке вакцины бесполезными". Об этом сообщило китайское издание South China Morning Post со ссылкой на специализированный сайт Biorxiv.org.



Академия наук Китая внимательно и, видимо с тревогой, следит за новыми штаммами из Индии, но многие биокомпании, вложившие миллиарды в разработку вакцин, фактически отказались от оценок этого явления. Возможно, дело даже не в деньгах, а в эффекте "чемодана без ручки". Сегодня, как пишет SCMP, максимальные знания о новом коронавирусе базируются на исследованиях, доказывающих родство COVID-19 и Sars (тяжелого острого респираторного синдрома), известного еще как атипичная пневмония.

Чтобы попасть в организм человека, SARS-CoV-2, использует белок-"шип" (spike, S-белок), которым он цепляется к мишени на поверхности клетки-хозяина. Речь идет о ферменте ACE2, который, по-простому говоря, являет собой самую настоящую ахиллесову пяту человека в его борьбе с COVID-19. "Ученые знают об этом больше, чем о любом другом, поэтому они работали над антителами, которые нацелены на него", отмечает South China Morning Post.



Все это давало и дает надежды, что скоро зараза отступит, и экономика восстановится. Исходя из этой позиции, строят стратегию все правительства, в том числе российское.

Напомним, 26 марта президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса сказал: "Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь даже раньше, чем вы сказали (два-три месяца)".



Однако исследователи во главе с Вэй-Лунем Вангом из Национального университета образования Чанхуа на Тайване и сотрудники из Университета Мердока в Австралии предоставили отчет-бомбу о значительной мутации, которая способна свести на нет все имеющиеся разработки вакцины против COVID-19.



Так ли это на самом деле - покажет только время, в то же время Китайский национальный центр биоинформации сообщил о 3500 (!) мутаций коронавируса, что, вероятно, и стало причиной самых разных симптомов - от потери осязания и до сыпи на пальцах ног. Впрочем, механизм заражения оставался до недавнего времени прежним, что позволяло ученым идти по "освещаемому" туннелю.



Конечно, экспертные оценки докладу Вэй-Лун Ванга должны давать только узкие специалисты, к которым даже практикующие инфекционисты не относятся. С другой стороны, напрягает озвученная SCMP информация, что "существует вероятность того, что мутация (изменившая механизм заражения) была вызвана технической ошибкой". Иначе говоря, сегодня штамм SARS-CoV-2 разошелся по лабораториям во всем мире, и над ним работает большое число специалистов. Где гарантии, что кто-то из них не "ошибется" так, что болезнь COVID-19 окажется еще более смертоносной. К более опасной версии SARS-CoV-2 могут привести и естественные мутации, которые фиксируются тысячами.



Возможно, страхи преувеличены, но серьезные опасения высказывают даже мировые авторитеты. Почти все они говорят, что нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Нравится ли это властям или нет.

Поэтому, дай Бог, чтобы сбылись обещания специалистов, которые успокаивают человечество словами "вирус гриппа мутирует постоянно, и примерно с той же скоростью, что и коронавирус, но мы можем вакцинироваться против гриппа", следовательно, сможем и успешно бороться с COVID-19. Видимо, на них и опирался Путин, обнадеживая российский бизнес. Мол, доживем до лета, когда солнце губительно для коронавируса, а осенью, глядишь, и вакцина появится, пусть и не совершенная. Словом, проскочим - "мы же фартовые".



Между тем, все громче звучат голоса, что мир к концу этого годаМихаил Терещенко/ТАСС, вызванная, в том числе и опасными мутациями. В частности, банк JPMorgan не пожалел денег на прогноз распространения COVID-19, собрав, судя по всему, мнения лучших инфекционистов и вирусологов мира.



Так, главный аналитик по биотехнологиям Morgan Stanley Мэттью Харрисон в своей пояснительной записке написал, что текущее "восстановление после острого периода вспышки - только начало, а не конец" и "путь будет долгим". Это потребует включения и выключения различных форм социального дистанцирования и закончится только тогда, когда вакцины будут доступны, самое раннее весной 2021 года".



В целом, чтобы окончательно разобраться с COVID-19, вакцинации должны быть подвергнуто не менее 60% населения. В России - это 100 млн. человек. Пока этого не будет сделано, власть (конечно, если она ответственная), не имеет право открывать стадионы, концертные залы и торгово-развлекательные центры. Как вариант, ТРЦ могут посещать не более 10−25% от прежнего уровня, например, не чаще одного раза в неделю и в строго согласованное время. То есть система цифровых пропусков должна сохраниться даже после отмены режима самоизоляции или карантина, взяв на себя регулирующие функции.

Думается, нет нужды говорить о печальной участи малого и среднего бизнеса. Скорей всего, он вынырнет летом, чтобы последний раз вздохнуть, а осенью пойдет ко дну. Во всяком случае, такие выводы напрашиваются из начальной части записки Харрисона, которые, повторимся, базируются и на том, что штамм SARS-CoV-2 продолжит мутировать и даже станет более заразным.



Самое неприятное в прогнозе Morgan Stanley заключается в предупреждении, что потенциальная вторая волна инфекций может ударить примерно в ноябре/декабре, по сути, отменив празднование Нового года. Но есть и более зловещие выводы, которые прозвучали уже во второй части записки. Можно не сомневаться, что Мэттью Харрисон опирался на "пожелание" своего начальства, поскольку в Америке, где все продается и покупается, по-другому просто не бывает.

Он пишет, что несмотря на более опасную вторую волну, Штаты, скорей всего, откажутся от режима самоизоляции, наплевав на требования ВОЗ. "Некоторые из этих препаратов (уже применяемых) могут быть успешными и помочь превратить тяжелые случаи в более мягкие формы заболевания, - рассуждает Харрисон. - Такой результат мог бы уменьшить потенциальную нагрузку на больницы и позволить государственным чиновникам здравоохранения поддержать более широкое восстановление экономики до того, как вакцина будет доступна".



Картина, на самом деле, получается мрачная. Учитывая, что Morgan Stanley является системообразующим банком США, можно не сомневаться, что его рекомендации будут услышаны в Белом доме, а потом и в других мировых коридорах власти, включая Кремль. Значит, больные лечиться станут сомнительными лекарствами из аптек и, само собой, за свои деньги. Причем, опасные мутации, о которых сообщило издание South China Morning Post, будет игнорироваться провластным научным сообществом, что, собственно, уже наблюдается. Зачем, пугать и так затравленное население?



По сути, людей поставят уже осенью перед выбором или перед фактом: либо заразитесь смертельно опасным мутирующим ковидом, либо умрете от голода на самоизоляции.