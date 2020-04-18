Бывший замгендиректора КазГосинформагентства "Хабар" Шураев задержан на фейки

11:06 19.04.2020

Арман Шураев задержан в Караганде

Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения.



Член исполкома Конгресса журналистов Казахстана Арман Шураев водворен в ИВС, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в полиции , основанием для этого послужило уголовное дело, расследуемое по признакам преступления, предусмотренного статьи 274 ч.4 УК РК - распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения.



Гражданин Шураев А.Т. неоднократно посредством социальных сетей распространял заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции города Алматы.



Своими действиями Арман Шураев создал опасность нарушения общественного порядка и причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, в условиях чрезвычайного положения.

Шураев А.Т. задержан в порядке статьи 128 УПК и водворен в ИВС УП города Караганды. Расследование продолжается.

Ранее появилась информация, что его задержали в Алматы. Позже в пресс-службе ДП Алматы эту информацию скоректировали.

Арман Шураев – экс-член Общественного совета по СМИ (информационной политике) при Президенте РК.

В 2006 году - заместитель генерального директора АО "Агентство "Хабар";

2006-2007 годы - главный инспектор социально-политического отдела Администрации Президента РК;

2007-2014 годы - генеральный директор АО "Коммерческий телевизионный канал".