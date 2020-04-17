Афганские силовики получили патроны и медикаменты от НАТО, - А.Серенко

11:27 19.04.2020

Североатлантический союз подтвердил курс на принуждение талибов к миру

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



17 апр. 2020



НАТО продолжит поддерживать афганские силы безопасности, заявил по итогам онлайн-совещания министров обороны Североатлантического союза 15 апреля его генеральный секретарь Йенс Столтенберг. По его словам, 12-тысячный контингент НАТО будет оставаться в Афганистане до тех пор, пока "Талибан" (организация запрещена в РФ) не на словах, а на деле докажет свое стремление к миру. Пока же этого не произошло, альянс продолжит обучать афганскую армию и полицию, а также помогать им боеприпасами и средствами борьбы с коронавирусом.



В минувшую среду стало известно, что представители миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) 10 апреля передали силам обороны и безопасности Афганистана более 3 млн единиц боеприпасов. По словам представителей командования 205-го армейского корпуса Афганской национальной армии (АНА), речь идет о патронах для различных типов стрелкового оружия, а также для тяжелых пулеметов. Поставка боеприпасов афганским силовикам, продолжающим вести боевые действия против талибов, является ярким союзническим жестом со стороны НАТО. Альянс ясно дает понять, на чьей он стороне в ситуации, когда различные международные игроки пытаются заигрывать с "Талибаном".

Одновременно с боеприпасами для АНА, представители НАТО поставили сотрудникам полиции в восточной афганской провинции Нуристан медикаменты, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, необходимые для противодействия коронавирусной пандемии COVID-19.



"Пандемия COVID-19 не остановит NATO Resolute Support от предоставления важных материалов для афганских национальных сил (ANDSF), поскольку они обеспечивают безопасность для Афганистана", - сообщается в аккаунте афганской миссии НАТО в Twitter. По словам представителей альянса, "НАТО поддерживает афганские силы безопасности и институты, борющиеся с глобальной пандемией": "НАТО поддерживает свою оперативную готовность по всем направлениям, в том числе посредством своей миссии в Афганистане. Миссия "Решительная поддержка" под руководством НАТО твердо привержена поддержке афганских сил и институтов безопасности, поскольку они продолжают свои усилия по защите афганского населения от терроризма и прокладывают путь к прочному миру в стране. Для борьбы с пандемией COVID-19 и обеспечения того, чтобы наше сотрудничество с афганскими партнерами осуществлялось эффективно и безопасно, принимаются жесткие превентивные меры".

В ходе виртуальных пресс-конференций 14-го и 15 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в Афганистане сохраняется "сложная обстановка": "НАТО выражает поддержку соглашению США и "Талибана" (о начале мирного процесса и выводе американских войск из Афганистана, заключенному 29 февраля в Катаре – "НГ"). Мы приняли решение снизить численность нашего личного состава (в Афганистане – "НГ") с 16 тыс. до 12 тыс. человек. Но любое сокращение будет обусловлено ситуацией (с безопасностью – "НГ") на местах.



"Мы продолжаем оказывать помощь, содействие и финансовую поддержку Афганистану", - заявил генсек НАТО, комментируя позицию альянса в связи с внеочередным совещанием министров обороны стран-членов НАТО 15 апреля. По его словам, Североатлантический союз сможет и на уровне 12 тыс. военнослужащих "успешно решать свои задачи": "Это тот уровень нашего присутствия в Афганистане, который был до 2017 года. Мы посылаем четкий сигнал, что то, что мы делаем в Афганистане, будет обусловлено обстановкой на местах". Йенс Столтенберг подчеркнул, что США и НАТО "вместе пришли в Афганистан, работают там вместе и будут вместе уходить, при условии (позитивного – "НГ") изменения ситуации на местах".



По словам генсека альянса, "НАТО оказывает давление на "Талибан", поддерживая афганские силы безопасности": "Сохраняя миссию "Решительная поддержка", мы поддерживаем афганские силы. Мы призываем талибов прекратить насилие, принять участие в мирных переговорах не только на словах, но и на деле… Мы призываем "Талибан" полностью прекратить свои нападения. НАТО будет сохранять свою приверженность Афганистану, включая учебную миссию и финансовую поддержку. "Талибан" никогда не одержит победу на поле боя".

Лидер Североатлантического союза также заявил, что "мы поддерживаем все усилия, которые направлены на то, чтобы начались внутриафганские переговоры": "Мы приветствуем решение афганского правительства, создавшего инклюзивную группу для переговоров (с талибами – "НГ"). Я призываю все стороны снизить уровень насилия и приложить все усилия, чтобы способствовать внутриафганским переговорам и достигнуть мирного соглашения".



В связи с пандемией COVID-19 у натовской миссии в Афганистане прибавилось работы: теперь инструкторы из "Решительной поддержки" не только обучают правительственную армию и полицию, но и помогают афганским силовикам бороться с пандемией. По словам Йенса Столтенберга, "мы должны учитывать кризис, спровоцированный коронавирусом, когда мы проводим наши миссии, в том числе, осуществляя нашу миссию в Афганистане". "Есть люди в миссии, которые затронуты этим вирусом, которые заражены и помещены на карантин. НАТО реагирует на это, они отправляются на лечение", - сказал Йенс Столтенберг, отметив, что вместо заболевших, ряды миссии НАТО в Афганистане пополняют здоровые военнослужащие.



"НАТО занимает в отношении Афганистана четкую и последовательную позицию, что, безусловно, позитивно сказывается на репутации альянса среди афганцев, прежде всего, среди силовиков, - прокомментировали "НГ" ситуацию кабульские политические эксперты. – НАТО не заигрывает с "Талибаном", жестко давая понять боевикам, что в альянсе поверят только их реальным действиям, а не словам и заявлениям. Твердое обещание НАТО не допустить военной победы талибов – это важный союзнический жест, который играет очень важную роль в региональном политическом процессе".