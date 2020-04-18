Скончался аким Ордабасинского района Южного Казахстана Алипбек Усербаев

11:48 19.04.2020

Умер экс-аким Туркестана Алипбек Усербаев



17 апреля 2020 года, умер государственный служащий Алипбек Шарипбекович Усербаев. О смерти Усербаева сообщила газета "Южный Казахстан", выразив в связи с тяжелой утратой глубокие соболезнования родным и близким. Причины смерти не называются. Алипбек Усербаев родился в Кызылкумском районе ЮКО 20 августа 1961 года. В разные годы работал акимом Туркестана, первым заместителем акима ЮКО. С июля 2019 года он возглавлял Ордабасиинский район.