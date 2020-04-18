Умер рос-писатель Александр Кабаков

12:16 19.04.2020

Ушел из жизни российский писатель и журналист Александр Кабаков. Об этом в "Фейсбуке" сообщают сразу несколько его друзей.

Кабаков получил широкую известность после выхода в 1989 году романа-антиутопии "Невозвращенец", по которому в 1991 году был снят одноименный фильм.

По произведениям Кабакова был также снят фильм "Десять лет без права переписки".

Среди других его книг - "Сочинитель", "Поход Кристаповича" и "Последний герой".

Александр Кабаков родился в 1943 году Новосибирске, получил математическое образование, работал инженером на оборонном предприятии.

В 1972 году стал печататься в газете ""Гудок", потом работал в "Московских новостях", в издательском доме "Коммерсантъ" и ряде других изданий.

В последние годы был главным редактором журнала "Саквояж СВ".

Кабаков - лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии "Большая книга", которую он получил за изданную в 2011 году в соавторстве с Евгением Поповым книгу воспоминаний о писателе и драматурге Василии Аксенове.

Произведения Кабакова были переведены на многие языки издавались в разных странах.