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За кражу бюджета арестован замакима Актюбинска Аубакиров
12:44 19.04.2020

Арестован заместитель акима города Актобе
Жангельды Аубакирова арестовали на два месяца по подозрению в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере, передает ИА "NewTimes.kz" со ссылкой на City04.kz.

В должности заместителя акима города Актобе по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 41-летний Жангельды Аубакиров проработал всего около восьми месяцев.
"Специализированный следственный суд города Актобе от 16 апреля санкционировал содержание под стражей на два месяца, то есть до 15 июня 2020 года.
Жангельды Аубакирова подозревают в совершении преступления по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе специализированного следственного суда города Актобе.
Жангельды Аубакиров был назначен заместителем акима города Актобе 27 июля 2019 года. До этого работал заместителем акима города Актау.
Аубакиров имеет два диплома - экономиста-менеджера Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова и юриста Казахского гуманитарного юридического университета.
Ранее трудился экономистом в ОАО "Желдорстрой", старшим специалистом филиала Народного банка по Акмолинской области, главным специалистом ОАО "Komirbank", ведущим специалистом ОАО "Наурыз Банк Казахстан", главным специалистом министерства транспорта и коммуникаций РК, референтом МИД РК, исполнительным директором ТОО "Атлант Инжиниринг", директором ТОО "Корпорация Ойсылқара", главным менеджером АО "Национальный управляющий холдинг "ҚазАгро", заместителем председателя, первым заместителем председателя АО "Ақ Бидай-Терминал".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - City04.kz
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