Малый и средний бизнес Кыргызстана несет сокрушительные потери, – премьер Абылгазиев

14:10 19.04.2020

Малый и средний бизнес Кыргызстана несет сокрушительные потери, заявил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании правительства в пятницу.



"Малый и средний бизнес несет сокрушительные потери, бюджет недополучает миллиарды сомов. Но только режим временной изоляции позволит как можно скорее ослабить карантин и возобновить экономическую активность в стране, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.



Он сообщил, что в эти дни правительство готовит комплекс мер, чтобы работа по регулированию предпринимательской деятельности была поднята на качественно новый уровень.



"Уже изысканы значительные ресурсы, которые будут направляться на поддержку бизнеса и развитие экономики. Неприоритетные расходы государственного бюджета сокращаются не только в условиях преодоления кризиса - они будут пересмотрены в принципе", - сообщил премьер.

"Мы представили антикризисный план, понимая, что эти срочные решения не в полной мере удовлетворяют бизнес. Необходим пакет дополнительных мер поддержки предпринимательства. Мы работаем над формированием более глубоких и системных мер экономической и финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и оздоровления финансовой системы. Уже составляется график поэтапного возобновления работы предприятий, но, безусловно, в строгом соответствии с эпидемиологической ситуацией", - пояснил глава правительства.



"В последнее время звучат, на первый взгляд, обоснованные требования о том, что государство должно списать всем налоги и кредиты, как это делается в других государствах, где имеются возможности и накопленные подушки финансовой безопасности. Но мы должны быть открыты и честны в своих доводах: полное списание обязательств грозит разрушением банковской системы и тяжелой рецессией, может разбалансировать бюджет. А это в свою очередь поставит под угрозу выполнение обязательств государства перед гражданами в части выплаты зарплат, выдачи пенсий и пособий. Поэтому, правительство предоставляет отсрочки по платежам и видит своей первоочередной задачей обеспечить бизнес дешевыми и долгосрочными кредитными ресурсами для восстановления экономической активности. Каждый сом, который мы найдем для нашей экономики, должен быть использован максимально эффективно", - заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.