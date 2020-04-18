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Юсупалиев подвинул Алматова. В Узбе сменился директор Агентства санэпидблагополучия
14:25 19.04.2020

Директором Агентства санэпидблагополучия стал Баходир Юсупалиев. Предыдущий директор Бахром Алматов стал его заместителем.

Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в структуре центрального аппарата Министерства здравоохранения введена должность первого заместителя министра - директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве.
Как сообщила пресс-служба министерства, на этот пост назначен Баходир Кахраманович Юсупалиев, с апреля 2017 года работавший первым заместителем министра здравоохранения.
Постановлением Кабинета Министров первым заместителем директора агентства назначен Ботиржон Журабаевич Курбонов, а бывший до этого директором агентства и одновременно главным государственным санитарным врачом страны Бахром Ибрагимович Алматов стал заместителем директора.

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Источник - gazeta.uz
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