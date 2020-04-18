"Образец непотизма". Сын президента Таджикистана избран спикером сената

15:12 19.04.2020

Наргиза Рыскулова

Би-би-си, Бишкек



Эксперты считают, назначение Рустама Эмомали спикером стало очередным этапом подготовки транзита власти



Рустам Эмомали единогласно избран спикером верхней палаты парламента Таджикистана (Маджлиси милли). Таким образом, де-юре он стал вторым человеком в стране.



Теперь согласно конституции Таджикистана, в случае отставки, смерти или недееспособности действующего президента, на три месяца до следующих президентских выборов полномочия Эмомали Рахмона автоматически переходят к его сыну.



Эксперты считают, назначение 33-летнего Рустама Эмомали спикером стало очередным этапом подготовки транзита власти, который начался еще в 2016 году.



Тогда в Конституцию страны были внесены поправки, снизившие возраст кандидата в президенты с 35 до 30 лет, что позволило Рустаму Эмомали принять участие в президентских выборах, намеченных на ноябрь этого года.



"Страна была подготовлена к этому, что еще раз подтверждает: Таджикистан является классическим образцом непотизма, семейного правления. В СНГ такая система власти уже отработана в Азербайджане. В Таджикистане же эта модель еще более обоснована, здесь для населения кажется естественной мысль, что человек, который оказался победителем в гражданской войне и гарантирующий стабильность, имеет право делать это самым простым методом - утверждая семейное правление", - считает журналист и политолог Аркадий Дубнов.



Рустам Эмомали три года до этого занимал должность мэра Душанбе, а ранее возглавлял таможенную службу и агентство по борьбе с коррупцией Таджикистана. Он также стал самым молодым генералом в Центральной Азии и с 2012 года возглавляет Федерацию футбола Таджикистана.



Коронавирус и выборы



Однако, скорее всего, ожидать скорого восхождения Рустамом Эмомали на пост президента не следует.



По мнению экспертов, скорее всего Эмомали Рахмон сам выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах и уже во время исполнения своих обязанностей передаст власть своему сыну, так как Рустам Эмомали не сможет самостоятельно провести избирательную кампанию, считает Дубнов.



67-летний Эмомали Рахмон является фактическим главой Таджикистана с 1992 года



С ним согласен и Александр Князев, эксперт по Центральной и Юго-Восточной Азии, который рассматривает этот этап как заготовку на среднесрочную перспективу.



"К полноценному транзиту в настоящее время вряд ли стремится пока и сам Эмомали Рахмон. К быстрому транзиту не до конца готова и местная политическая элита. Почти 30-летний срок нахождения Эмомали Рахмона у власти уже порождает внутренние латентные противоречия даже в том кругу элиты, которая все эти десятилетия была допущена к участию во власти и, главное, в зависимом от власти в бизнесе", - считает Князев.



Пандемия коронавируса также могла оказать влияние на решение таджикской власти, слабо подготовленной к ее последствиям. Напомним, что власти Таджикистана до сих пор утверждают, что Covid-19 отсутствует в стране.



Тяжелые экономические последствия коронавируса для страны, зависимой от денежных переводов мигрантов, скажутся и на рейтинге действующего режима Таджикистана. Именно поэтому Эмомали Рахмон продолжит свое правление на следующий срок, чтобы взять удар по экономике из-за вспышки коронавируса на себя, считают эксперты.



В Таджикистане коронавируса официально нет. Но пандемия ощущается и там



"Если бы руководство Таджикистана признало наличие инфекции, было бы необходимо вводить чрезвычайные меры, и формально юридически выборы было бы проводить нельзя", - говорит Князев.



"С экономической точки зрения карантин и другие ограничения, связанные с инфекцией, будут вести к определенным последствиям: перевод работы на удаленный режим, выплата компенсаций, подготовка пакета финансовой поддержки предприятиям и уязвимым слоям населения".



"У правительства нет средств на это, а значит, новый кризис создает масштабный дополнительный ресурс снижения устойчивости политического режима, что нежелательно перед президентскими выборами. Это еще одна из причин того, что Эмомали Рахмон пойдет на очередной срок президентства, поскольку Рустам Эмомали может не справиться с таким кризисом", - подчеркивает эксперт.



Семейная династия



Для становления семейной династии правительству Эмомали Рахмона также необходимо провести соответствующую ротацию в силовом блоке, обеспечив сыну его уверенную подконтрольность, считает Князев.



"Этого пока нет, напротив, как раз в этом блоке зреют противоречия с семейным кланом действующего президента, и в этих условиях уходить на положение "лидера нации", даже со всем объемом возможностей, было бы неосторожно. Для Рустама Эмомали предстоящий период будет временем подготовки к будущему президентству, параллельно будет происходить и переформатирование политической элиты в интересах еще большей лояльности к семье Рахмона", - говорит Князев.



Усиление семейной династии в Таджикистане может означать откат для Таджикистана во всех сферах, считает руководитель народного движения "Реформы и развитие в Таджикистане" Шарофиддин Гадоев.



"Для страны это означает большее ограничение политических и гражданских свобод, усиление репрессивных мер и преследований инакомыслящих и несогласных, ограничение свободы слова, укоренение коррупции, еще большее ухудшение политической и экономической ситуации в стране. Все это препятствует привлечению внутренних и иностранных инвестиций в развитие экономики, а значит страна и народ будут становиться еще беднее", - говорит Гадоев.



Верхняя палата сената состоит из 33 членов, 25 из них избираются тайным голосованием депутатов региональных советов, еще 8 назначает президент. Бывшие президенты автоматически становятся сенаторами, но могут отказаться от своей должности.