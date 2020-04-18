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Как США помогали Китаю исследовать коронавирус
15:16 19.04.2020

Более 20 опасных экспериментов над животными в лабораториях КНР накануне пандемии финансировались за счет американских налогоплательщиков.

Алла Ярошинская
Кандидат философских наук, политолог и беллетрист

Соединенные Штаты Америки, самая могущественная страна мира с самой передовой медициной (как все думали), ежедневно подвергаются оглушительным ударам из-за коронавирусной инфекции COVID-19 - по населению, системе здравоохранения, медицине, экономике. Наконец - и это главное для американских амбиций - по репутации страны в целом. США, потеснив Италию, прочно заняли первую строчку в печальном рейтинге - вирусом уже заражены более 700 тысяч человек, умерли около 24 тысяч. Притом что в мире число подтвержденных случаев заражения превысило два миллиона. Ясно, что эту цифру нужно множить - она относительна, ведь только поголовное тестирование может выявить реальную картину. Но его нет и не предвидится.

Разбор американских внутренних "полетов" - почему так случилось, - видимо, будет проведен позже, когда заболевания и смерти пойдут на спад. Однако уже сейчас американские власти заявляют, что Китай должен быть наказан за ложь и сокрытие информации о распространении смертоносной заразы. На днях госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкому Bild сказал, что в дальнейшем еще предстоит найти виновного в пандемии и что КНР "своевременно" не предоставила информацию б этой инфекции и эпидемии. Как заявил Помпео, в будущем необходимо устроить глобальные дебаты, чтобы понять, как "начался этот вирус и где". И главная мысль - "виновные будут привлечены к ответственности".

Разобраться с Китаем и уханьской заразой, потрясшей мир, требуют и американские конгрессмены. Как сообщил председатель комитета Сената США по внутренней безопасности Рон Джонсон, депутаты приступили к расследованию причин появления и распространения коронавируса и роли Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сокрытии информации. А сенатор Рик Скотт предельно обнажил идею: "Мы не можем доверять коммунистическому Китаю, мы также узнали, что не можем доверять ВОЗ, потому что они лгали нам". К хору жаждущих справедливого возмездия в отношении уханьской заразы присоединилась Британия, грозя Пекину претензиями на триллионы долларов.

Однако антикитайское расследование еще только началось, а с чистотой обвинений в адрес Пекина уже видна некоторая неувязочка. Как сообщает еженедельник The Washington Examiner в статье "Финансируемые налогоплательщиками эксперименты на животных связаны с китайскими „мокрыми рынками" и лабораторией в Ухани", "национальные институты здравоохранения (США) финансировали две лаборатории, тестирующие животных в Уханьском институте вирусологии… Некоторые из этих исследований включали исследования коронавируса на летучих мышах, которые… могли послужить катализатором вспышки". Более того, было одобрено "проведение еще 22 экспериментов на животных в других лабораториях Китая, финансируемых налогоплательщиками (США), и в отчетах указывалось, что экспериментальные животные из некоторых из этих учреждений были проданы после использования на „мокрых рынках" для потребления".

Как сообщает The Washington Examiner со ссылкой на зоозащитную организацию White Coat Waste Project, еще "в 2015 г. Министерство сельского хозяйства США приобрело за деньги налогоплательщиков живых кошек и собак на китайских мясных рынках, аналогичных рынку в Ухани, который связали с ранними случаями COVID-19. Департамент также оплатил убийство животных и их перевозку в США для экспериментов, в которых их останки скармливали другим животным". Всего один такой проект обошелся американской казне в 22 млн долларов и был закрыт только в прошлом году.

"Теперь мне противно узнавать, что в течение многих лет правительство США финансировало опасные и жестокие эксперименты над животными в Уханьском институте вирусологии, которые могли способствовать глобальному распространению коронавируса, а также исследования в других лабораториях Китая, над которыми власти США практически не имеют контроля", - цитирует газета конгрессмена из Флориды Мэта Гаеца.

То есть выходит, что сами Штаты в течение многих лет финансировали опасные эксперименты, в том числе и с коронавирусом животных, как непосредственно в двух лабораториях в Ухани, так и у себя дома. О том, что американцы были "в деле", свидетельствуют и обнародованные в эти дни в The Washington Post секретные телефонограммы посольства США в Пекине в Белый дом в январе 2018 г. Тогда посольство направило американских ученых в Уханьский институт вирусологии - именно туда, куда и были вложены деньги американских налогоплательщиков для экспериментов с вирусами животных. Ясно, что только поэтому китайцы пустили американцев в свою святая святых вирусологии. А иначе - с какой стати?

После посещения учеными и дипломатами уханьских лабораторий в Вашингтон были направлены секретные депеши. В них сообщалось о проблемах с безопасностью в лаборатории и выражалось беспокойство недостаточной квалификацией персонала. Также отмечалось, что в лабораториях исследовали коронавирус летучих мышей, и его потенциальная передача человеку вызывает беспокойство. Как отмечает The Washington Post, американские вирусологи не один раз побывали у своих коллег в Ухани. (Видимо, из любви к искусству.) Кстати, заметка об этом посещении висела на англоязычной версии сайта лаборатории, однако на днях китайцы ее удалили. Как отмечает газета, Госдеп отказал ей в комментариях.

Интересна реакция Министерства обороны США на эти сообщения и развернувшиеся среди членов правительства и депутатов дискуссии. В Пентагоне заявили, что коронавирус SARS-CoV-2, по всей видимости, имеет естественное происхождение, хотя стопроцентной уверенности нет. То есть во всей этой мутной истории, ввергнувшей мир в апокалипсис, есть еще один важный аспект: если коронавирус естественный, от животных, то это одна ария. А если он искусственный, то совсем другая. Это уже создание или попытка создания некоего биологического оружия. Кто? Зачем? Против кого?

Пекин, между тем, тоже не сидит, сложа руки. Как пишут американские газеты, засекречивание Китаем истории возникновения коронавируса (даже ВОЗ был закрыт доступ в лаборатории до конца февраля с. г.) обеспечило превращение внутренней вспышки в глобальную пандемию. "Но, помимо секретности, Китай активно распространяет ложь, делая вид, что вирус возник где-то за его пределами. Самой нелепой ложью китайцев было утверждение о том, что американские солдаты принесли вирус в Ухань во время военно-спортивного турнира в октябре 2019 года", - обличает The Washington Examiner.

Справедливости ради надо отметить, что да, Пекин предпринял меры для засекречивания лабораторных исследований в Ухани. Как отмечает западная печать, заместитель директора Института вирусологии Ухани Ши Чжэнли, чья статья о вирусе была обнародована только 10 января с. г., причем лабораторией из Шанхая, подверглась преследованиям властей и исчезла из публичного поля зрения. Власти КНР заявили, что публикация научных трудов о COVID-19 будет жестко контролироваться. И двум китайским университетам уже пришлось изъять из интернета работы по этой теме. Теперь любые публикации должны быть согласованы с госорганами и не противоречить политике Компартии.

Однако судя по все более проявляющейся картине сотрудничества США с Китаем в уханьских лабораториях и обнародовании секретных дипломатических депеш, кажется, в расследовании и поимке виновных главное сейчас для американцев не выйти на самих себя. Как следует из документов Агентства США по международному развитию, программу американской господдержки стоимостью 200 млн долларов, куда входили и лаборатории Уханьского института вирусологии, исследовавшие коронавирус летучих мышей, Белый дом неожиданно закрыл за месяц до вспышки эпидемии в Китае. Уж больно все это напоминает пробирку с белым порошком в руках бывшего Госсекретаря США Колина Пауэлла, которую он демонстрировал в свое время на заседании Совбеза ООН, уверяя, что Саддам Хусейн имеет ядерное оружие и вот-вот сметет весь мир. Но когда Хусейна повесили, а нефтяные скважины оказались в американских руках, никому уже не было интересно, что никакого ядерного оружия в Багдаде не оказалось. А в пробирке белел, скорее всего, обычный стиральный порошок.

Источник - rosbalt.ru
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