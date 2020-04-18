УзбВирус - 1543

20:42 19.04.2020

Число случаев коронавируса достигло 1543

Число зрегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 1543.



Общее число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса к 18:00 19 апреля достигло 1543, Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

На данный момент выздоровело 225 человек, 5 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.



Коронавирус в Узбекистане

заражено - 1 543

выздоровело - 225

умерло -5

в мире:

заражено - 2 317 758

выздоровело - 592 319

умерло - 159 509