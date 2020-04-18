 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
УзбВирус - 1543
20:42 19.04.2020

Число случаев коронавируса достигло 1543
Число зрегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 1543.

Общее число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса к 18:00 19 апреля достигло 1543, Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
На данный момент выздоровело 225 человек, 5 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

Коронавирус в Узбекистане
заражено - 1 543
выздоровело - 225
умерло -5
в мире:
заражено - 2 317 758
выздоровело - 592 319
умерло - 159 509

Источник - Газета.Уз
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