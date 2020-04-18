|КазВирус - 1711
20:50 19.04.2020
35 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане
По состоянию на 23:10 часов 19 апреля в Казахстане зарегистрировано 35 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Госкомиссии.
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Из них в Алматы - 6, в Шымкенте - 5, в Западно-Казахстанской области - 16, в Северо-Казахстанской области - 1, в Кызылординской области - 1, в Алматинской области - 3, в Туркестанской области - 3.
Всего в стране подтверждено 1711 случаев, из них:
в Алматы - 524,
в Нур-Султане - 372,
в Кызылординской области - 148,
в Карагандинской области - 93,
в Акмолинской области - 82,
в Атырауской области - 80,
в Шымкенте - 67,
в ЗКО - 62,
в Жамбылской области - 61,
в Туркестанской области - 60,
в Алматинской области - 44,
в СКО - 30,
в Актюбинской области - 27,
в Павлодарской области - 26,
в Костанайской области - 15,
в Мангистауской области - 12,
в ВКО - 8.