КазВирус - 1711

20:50 19.04.2020

35 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане



По состоянию на 23:10 часов 19 апреля в Казахстане зарегистрировано 35 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Госкомиссии.



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Из них в Алматы - 6, в Шымкенте - 5, в Западно-Казахстанской области - 16, в Северо-Казахстанской области - 1, в Кызылординской области - 1, в Алматинской области - 3, в Туркестанской области - 3.



Всего в стране подтверждено 1711 случаев, из них:

в Алматы - 524,

в Нур-Султане - 372,

в Кызылординской области - 148,

в Карагандинской области - 93,

в Акмолинской области - 82,

в Атырауской области - 80,

в Шымкенте - 67,

в ЗКО - 62,

в Жамбылской области - 61,

в Туркестанской области - 60,

в Алматинской области - 44,

в СКО - 30,

в Актюбинской области - 27,

в Павлодарской области - 26,

в Костанайской области - 15,

в Мангистауской области - 12,

в ВКО - 8.