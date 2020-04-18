Гигантский оползень едва не снес каток "Медео" над Алматы

22:16 19.04.2020

Крупнейший за 5 лет оползень сошел в Алматы



Рашит Ильясов



Недалеко от высокогорного катка "Медеу" в Алматы сошло свыше семи тысяч кубометров грунта. Обвалилась часть территории учебно-оздоровительного комплекса "Тау-күні" (бывший пионерский лагерь "Горное солнце". - Прим.), передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ночью 18 апреля специалисты гидропоста ГУ "Казселезащита" заметили повышение мутности в реке Малая Алматинка. Вода была грязной на участке ниже автобусной остановки "Ақ бұлақ". Позже специалисты обнаружили, что причиной стал оползень в детском лагере.



"У нас ежегодно в это время в предгорьях Алматы происходит 5-6 оползней. На моей памяти за последние пять лет это самый крупный - 7200 кубометров. Унесло вниз только асфальтную дорогу, это был аварийный выход из актового зала комплекса. Здесь проживали несколько человек из администрации, лагерь закрыт на карантин, жертв и пострадавших нет", - рассказал начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Серик Аубакиров.



За дверью актового зала теперь образовалась пропасть. Само здание не пострадало, но специалисты ДЧС уже отнесли его к аварийным и опечатали. Администрация учебно-оздоровительного комплекса сейчас решает будущее строения, поставят ли они опоры или демонтируют зал.



Согласно информации АГЭТУ ГУ "Казселезащита" в настоящее сохраняется угроза повторного оползня, существует вероятность обрушения зданий спортзала, бассейна и хозяйственной постройки.



"Определены участки, где возможны повторные оползни, и опасные места огорожены по всему периметру сигнальной лентой. Также владельцу учреждения выдано уведомление об ограничении доступа людей к опасной зоне и зданиям, расположенным в ней", - сообщили в ДЧС Алматы.



В Алматы выпала месячная норма осадков.



"Точная причина обвала еще выясняется, но уже сейчас понятно, что это могло произойти из-за обильных осадков. Почему происходят оползни, так, это переувлажнение грунта или из-за вмешательства людей. Люди уходят в горы, подрезают склоны, чтобы построить дома. Расширяя свою территорию, очень часто завозят глину и делают насыпной грунт. Это неустойчивая почва, она благоприятна для оползней", - сообщил Серик Аубакиров.