Массовые акции протеста прошли в США с требованием "открыть Америку"

23:23 19.04.2020

Александр Гасюк





На фоне разрастающейся эпидемии коронавируса в США и введенных местными властями жестких ограничений сразу в нескольких американских штатах прошли массовые акции протеста с требованиями снять карантин и "открыть Америку".



Как сообщает газета The New York Times, такие демонстрации накануне прошли в Техасе, а еще раньше в Неваде, Индиане, Мэриленде, Мичигане и Кентукки. В протестных мероприятиях приняли участие несколько тысяч активистов.



"Нам не нужно разрешение от полиции! Дайте нам работать! Откройте Техас немедленно!", скандировали демонстранты, собравшиеся в минувшую субботу напротив Капитолия техасского города Остин. При этом протестующие оказались в массе своей приверженцами консервативных взглядов - опорного электората президента США Дональда Трампа - и открыто нарушали обязательные к исполнению требования социального дистанцирования, а также жестко критиковали губернаторов-демократов за введение ограничительных мер, отмечают американские СМИ.



Трамп объявил о постепенном снятии карантина в США

Многие из протестующих открыто демонстрировали огнестрельное оружие, включая гражданские варианты автоматических винтовок AR-15 и AK-47, и несли плакаты с девизом "Вы не можете закрыть Америку!".

Напомним, что на текущий момент в США зарегистрировано 735 тысяч случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, от COVID-2019 скончались более 39 тысяч американцев.