Узбекистан продлил карантин до 10 мая

23:41 19.04.2020

Карантин, который должен был действовать в Узбекистане до 20 апреля, продлен до 10 мая. Таково решение Специальной республиканской комиссии.

"Введенные Специальной Республиканской комиссией до 20 апреля 2020 года ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлеваются до 10 мая 2020 года", - говорится в официальном сообщении.

В Узбекистане зарегистрировано 1490 случаев Covid-19. Выздоровели 194 человека, скончались пятеро.

Отметим, что в соседних Казахстане и Киргизии режим ЧП продлен до 1 мая.

Из всех трех стран Узбекистане подошел наиболее жестко к вопросу ношения масок. За появление на улице без защитного средства на лице штрафуют на серьезные суммы.