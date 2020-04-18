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Узбекистан продлил карантин до 10 мая
23:41 19.04.2020

Карантин, который должен был действовать в Узбекистане до 20 апреля, продлен до 10 мая. Таково решение Специальной республиканской комиссии.
"Введенные Специальной Республиканской комиссией до 20 апреля 2020 года ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлеваются до 10 мая 2020 года", - говорится в официальном сообщении.
В Узбекистане зарегистрировано 1490 случаев Covid-19. Выздоровели 194 человека, скончались пятеро.
Отметим, что в соседних Казахстане и Киргизии режим ЧП продлен до 1 мая.
Из всех трех стран Узбекистане подошел наиболее жестко к вопросу ношения масок. За появление на улице без защитного средства на лице штрафуют на серьезные суммы.

Источник - eadaily.com
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