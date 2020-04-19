В мире ждут развала Кимерики. Экономические связи Китая и США могут значительно ослабнуть, - О.Соловьева

00:56 20.04.2020

Ольга Соловьева

19 апр 2020



У иностранных компаний снижается интерес к производству в Китае.

На фоне угроз США выставить КНР счет за пандемию вероятен разрыв американо-китайских экономических и технологических связей. Опросы американских компаний показывают новую тенденцию переноса производств из КНР в другие страны. Предприниматели заявляют об угрозе "разъединения экономик" и разрыва экономических цепочек. Несмотря на такие перспективы, китайская экономика в этом году вырастет, а американская скорее всего сократится почти на 5%.



Ослабление связей между экономиками США и Китая стало более реальной перспективой из-за разрывов в цепочках поставок и дальнейшего усложнения отношений между двумя странами, пишет Wall Street Journal со ссылкой на результаты опроса, проведенного Американской торговой палатой (AmCham) в Китае и Американской торговой палатой в Шанхае.



Согласно их исследованию, сегодня лишь 44% из 25 крупных американских компаний заявляют, что разъединение двух крупнейших экономик невозможно, тогда как в октябре прошлого года о невозможности такого разрыва заявляли 66% опрошенных.



Кроме того, более четверти респондентов планируют начать поиск новых источников поставок для некоторых или всех используемых ими материалов, сообщают в палате. Впрочем, тут же уточняют исследователи, в некоторых случаях речь идет лишь о смене региона внутри Китая, а не переносе в другие страны. Тем не менее 16% компаний заявили о намерении частично или полностью перенести производство за пределы КНР, подчеркивают исследователи. Около 40% компаний уверяют, что их цепочки поставок останутся прежними. При этом более половины респондентов AmCham полагают, что пока слишком рано говорить о том, изменит ли пандемия COVID-19 их долгосрочную стратегию в сфере поставок.

"Речь идет о диверсификации, а не о полном перемещении", – подчеркивает президент AmCham в Шанхае Кер Гибб. Однако коронавирусная инфекция, которая поразила Китай в первую очередь и привела к закрытию предприятий и обрыву цепочек поставок, от которых зависят многие мировые компании, усилила понимание необходимости выхода за границы этой страны, добавляет он.



Смена настроений американских предпринимателей происходит на фоне разворачивающейся пандемии коронавируса. При этом Китай только в начале апреля ослабил 76-дневную блокаду Уханя, который стал эпицентром распространения нового вируса. Ряд предприятий в этом городе вернулись к работе еще в марте (см. "НГ" от 15.03.20).

Несмотря на то что Китай возобновляет производства после вирусного перерыва, респонденты AmCham сомневаются, что глобальные цепочки поставок будут восстановлены в ближайшем будущем. Так, согласно их опросу, 96% опрошенных ожидают, что операции по цепочке поставок в Китае вернутся к нормальной работе в течение трех-шести месяцев.



"Тем не менее нельзя избежать того факта, что нынешний кризис добавляет новое измерение к разговору о разъединении", – замечают исследователи, напоминая, что еще до пандемии некоторые компании ставили под сомнение целесообразность зависимости цепочек поставок от КНР на фоне стоимости рабочей силы в Поднебесной и торговой войны с США.

Напомним, на идее вывода производств американских компаний из КНР строилось в том числе и экономическое противостояние Поднебесной и США, вылившееся в торговую войну двух экономических держав. И идея релокации американских производств никуда не исчезла. В частности, экономический советник Белого дома Лари Кудлоу в интервью Fox News заявил: "Что касается политики, направленной на то, чтобы компании вернулись домой, мы можем многое сделать". "Если бы у нас были 100-процентные немедленные расходы по всем направлениям. Завод, оборудование, структуры интеллектуальной собственности, реконструкция… Мы бы оплатили транспортные расходы американских компаний из Китая обратно в США", – добавил он.



О переносе производств из Китая задумываются не только американцы. В Токио обсуждается выделение 243,5 млрд иен (около 2,25 млрд долл.) для помощи японским фирмам по выводу своих производственных цепочек из Китая.

Несмотря на некоторые признаки оживления экономической активности в КНР после ослабления карантинных мер, до полного восстановления еще очень далеко. Так, по итогам первого квартала 2020-го года ВВП Китая сократился на 6,8% в годовом выражении, сообщает Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Добавленная стоимость в промышленности Китая (показатель для измерения активности крупных предприятий) по итогам первого квартала 2020-го упала на 8,4%. Объем розничных продаж потребительских товаров в КНР – основной показатель динамики потребления – снизился на 19%. Объем инвестиций в первом квартале составил около 1,19 трлн долл., уменьшившись на 16%. Реальный доход на душу населения в Китае сократился на 3,9% в годовом выражении и составил за первый квартал почти 8,6 тыс. юаней, или около 1,2 тыс. долл.



По итогам года темпы роста китайского ВВП замедлятся до низшей за последние 30 лет отметки и составят всего 4%, прогнозируют в Coface. Во Всемирном банке прогноз для Китая еще скромнее – 2,3% по итогам года.

Это куда лучше ожиданий аналитиков по американской экономике. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s скорректировало свой прогноз относительно падения ВВП США. Если раньше в компании ждали падения на 1,3% по итогам года, то теперь – на 5,2%. Как отмечается в их комментарии, понижение прогноза связано с тем, что меры по сдерживанию распространения коронавируса продолжают применяться "практически во всех уголках США" и под карантином находится более 90% населения страны, тогда как на момент предыдущего прогноза эти меры затрагивали около 60% населения. Аналитики также считают, что ограничительные меры в США негативно отразятся на потребительских расходах во втором квартале 2020 года, а предприятия пострадают от снижения спроса и производства.



Ранее аналитики банка Morgan Stanley сообщали, что, согласно их прогнозу, годовое падение реального ВВП США в 2020 году составит 5,5%, что станет самым сильным сокращением экономики с 1946 года.

Согласно их же прогнозу, сокращение ВВП США в первом квартале 2020 года может составить от 2,4 до 3,4%, а во втором квартале – уже от 30 до 38%. "Мы ожидаем, что восстановление экономики США будет происходить медленнее, чем предполагалось ранее", – считают в банке.

К слову, если ожидания по росту ВВП обеих экономик окажутся верны, это приведет к еще большему разрыву двух стран по ВВП по паритету покупательной способности (ППС). В случае если экономика КНР по итогам года все-таки вырастет на 2,3%, а экономика США сократится более чем на 5%, размер экономики Поднебесной по ППС увеличится до 27,36 трлн долл., а США – опустится до 20,36 трлн.

В текущей турбулентной ситуации ухудшение отношений США и Китая осложнит мировую экономическую ситуацию, что ощутят на себе все рынки, прогнозируют эксперты "НГ". "В этом случае возможно дальнейшее падение спроса на энергоносители и сырьевые товары. Для РФ это значит дополнительный негативный фактор в очень сложной экономической ситуации", – говорит глава офиса компании KRK Group Никита Рябинин. "Разрыв производственных цепочек между США и Китаем, да и между другими странами будет означать более глубокий экономический спад в мире и более медленное восстановление, чем ранее прогнозировалось. Более глубокая рецессия в мире ударит и по экономике России, так как наша страна тесно интегрирована в глобальные хозяйственные процессы", – соглашается старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Западный мир – это конструкторское бюро, а Китай – его фабрика. Поменять фабрику можно, а вот фабрика без инженерных мозгов не сможет работать и развиваться", – замечает руководитель аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. По его мнению, ждать прежнего сотрудничества между Пекином и Вашингтоном не стоит. "Очевидно, что ранее достигнутое соглашение в ожесточенной торговой войне между странами – временное перемирие. Брак по расчету между США и Китаем распадается на глазах. После выборов Трамп вернется к давлению на Китай", – считает эксперт.