МИД РФ "вмешался" в обмен пленными между Кабулом и талибами, - "НГ"

00:58 20.04.2020

Афганистан удивлен резкостью российской дипломатии



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

19 апр. 2020



Руководство Афганистана удивлено критикой МИД РФ в свой адрес, сообщили "НГ" источники в Кабуле. Накануне официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова обвинила афганские власти в затягивании обмена пленными с членами "Талибана" (запрещен в РФ), который является одним из условий реализации заключенной в Катаре сделки между США и боевиками. Вместе с тем ответственность за сложившуюся ситуацию Москва возлагает на Вашингтон.

"Такие высказывания явно не улучшат

российско-афганские отношения", – заявил афганский источник "НГ", комментируя выступление Захаровой. По его словам, в Кабуле удивлены тональностью заявления официального представителя МИД России.

В ходе своего регулярного брифинга 17 апреля Захарова отметила продолжающиеся попытки США не допустить срыва катарской сделки, следующим этапом которой является начало прямых переговоров между непосредственными участниками вооруженного конфликта – Кабулом и талибами. "Цель Вашингтона вполне понятна – скорее начать межафганский переговорный процесс, что позволит приступить к полномасштабному завершению афганской военной кампании, от которой США и их союзники уже давно устали, – пояснила дипломат. – Однако реализовать эту цель представляется вряд ли возможным без решения вопроса кризиса власти в Кабуле, возникшего в результате откровенного провала прошлогодних президентских выборов".



Официально результаты голосования были объявлены 18 февраля. По данным Независимой избирательной комиссии (НИК) Афганистана, на пост президента был переизбран Ашраф Гани, который набрал 50,64% голосов. Его основной соперник премьер-министр Абдулла Абдулла, который получил 39,52%, отказался признавать итоги выборов и объявил о создании собственного правительства. На этом фоне в ряде афганских провинций, в основном на севере, даже появились самопровозглашенные губернаторы – из лагеря Абдуллы. Примирить стороны пытался не только спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, но и его шеф Майкл Помпео. Однако, судя по заявлению МИД РФ, в Москве пока не верят, что эти попытки увенчались успехом.



"Действующее афганское руководство к тому же откровенно тормозит выполнение ключевого условия начала межафганского диалога – обмена пленными с талибами, – заметила Захарова на своем брифинге. – Не можем не отметить в этой связи, что к нынешнему обострению политического противостояния в Кабуле приложили руку сами американцы, фактически признавшие победу одного из политиков на президентских выборах. Это противоречит существующим договоренностям в рамках международного формата "тройки плюс" по Афганистану с участием России, США, Китая и Пакистана, направленным на содействие созданию широкой инклюзивной основы нового правительства в Исламской Республике Афганистан".

По условиям мирного соглашения, которое было подписано США и талибами 29 февраля в Катаре, для начала прямого диалога руководство Афганистана и талибы должны обменяться пленными. Этот процесс продолжается, но в нем не обходится без взаимных претензий. В субботу, 18 апреля, талибы освободили три группы афганских военнослужащих общей численностью 60 человек. Комментируя освобождение, официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин в разговоре с ТАСС заметил, что движение продолжит выполнять свои обязательства, однако настаивает на том, чтобы его члены освобождались без предварительных условий на основе соглашения с США, а не на основе указа президента Гани.

"Это препятствие, потому что мы начнем межафганские переговоры, только если все 5 тыс. заключенных (членов движения. – "НГ") будут освобождены одновременно или в течение короткого промежутка времени", – подчеркнул представитель группировки.



Однако у официального Кабула есть свои претензии к тому, как проходит обмен. После того как неделю назад движение освободило группу пленных в составе 20 человек, афганское правительство обратило внимание на то, что среди переданных ему людей не было военных – только гражданские лица, которые также находятся в руках боевиков.



Что касается заявления МИД РФ, оно может объясняться недовольством, что российские дипломатические инициативы по Афганистану потеряли свою актуальность. Это фактически произошло после того, как США монополизировали афганское примирение.

Как пояснил "НГ" директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, российско-афганские отношения остаются проблемой. "Политический кризис, возникший в Кабуле после выборов, не снял возникшую после 2014 года напряженность в отношениях между двумя странами, – сказал эксперт. – Очевидно, сейчас в Москве ожидали от США определенных шагов по формированию инклюзивного правительства в Кабуле".