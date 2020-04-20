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Китайцы запускают в Душанбе новый мукомольный комбинат - объем перемола 400 т. зерна в сутки
08:39 20.04.2020

В Душанбе при помощи китайцев запустят крупный мукомольный комбинат

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

Предприятие способно ежесуточно перерабатывать 400 тонн пшеницы.

В столице Таджикистана после модернизации со стороны китайской компании заработает крупное мукомольное предприятие.
Завершается процесс реконструкции и установки новой технологии на ООО "Комбинати орди Душанбе", сообщает министерство промышленности и новых технологий республики.
"В целях выпуска высококачественной продукции, соответствующей международным стандартам, предприятие наладило сотрудничество с крупным производителем технологического оборудования – китайской компанией COFCO Engineering & Technology Co., Ltd., которая входит в группу компаний COFCO Group", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое оборудование полностью установлено, и предприятие будет готово к выпуску муки после внедрения программирования технологической линии.
Производственная мощность предприятия, по данным Минпрома, составляет переработку 400 тонн пшеницы в сутки.
Ожидается, что после запуска на начальном этапе там будут работать 100 человек.
В настоящее время мукой республику, в основном, обеспечивают предприятия, расположенные на севере республики. Пшеницу они завозят из Казахстана. Также из этой страны импортируется мука.
Согласно официальным статистическим данным, стоимость пшеничной муки первого сорта в стране в первом квартале этого года выросла на 4,1%.
В настоящее время цена 50-килограммового мешка муки первого сорта на столичных рынках достигает 250 сомони.

Источник - asiaplustj.info
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