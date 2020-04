Страсти по Каззолоту, - Данияр Ашимбаев

08:59 20.04.2020

Не так давно, из-за немного подзабытого в силу закрытия обменных пунктов падения курса тенге, ходили разговоры о том, что неплохо было бы прикрепить курс национальной валюты к золоту. В голове возник вопрос, а где собственно сейчас золото

20.04.2020



Данияр Ашимбаев



Не так давно, из-за немного подзабытого в силу закрытия обменных пунктов падения курса тенге, ходили разговоры о том, что неплохо было бы прикрепить курс национальной валюты к золоту. В голове возник вопрос, а где собственно сейчас золото.

После упразднения в 1987 г. Министерства цветной металлургии КазССР профильные предприятия были объединены в ПО "Каззолото" (руководители - Сергей Фабричнов, с 1991 г. - Мурат Муртазаев). В 1991 г. был создан консорциум "Казалмаззолото" (руководитель - Ануарбек Усенов).



В январе 1993 г. указом президента была образована Национальная акционерная компания (НАК) "Алтыналмас" (руководитель - Абдрахман Бегалинов). В НАК вошли "Каззолото" и "Казалмаззолото". В 1995 г. ГОК "Алтайзолото" обанкротился и право на разработку месторождения Суздальское были переданы ОАО ФИК "Алел". В мае 1995 г. правительство демонополизировало НАК, которая стала "обычной" АК. "Алтыналмасу", впрочем, в управлении были переданы АО "Казахалтын", "Майкаинзолото", Акбакайский ГОК, АО "Архарлы Алтын", Юбилейное рудоуправление и др. Бегалинов был освобожден от должности президента и компанию возглавил прежний вице-президент Нурлан Макулбеков (его брат Тельман долгое время работал помощником и заместителем Владимира Ни, а шурин Султан Абенов - помощником Абыкаева). Чуть позже "Алтыналмас" получил в управление Васильковский ГОК.

В 1996 г. АО "КазахАлтын" отдали в управление СП "Gold Pool", а АО "Майкаинзолото" – компании "BSB" (Сарсенов).

В 1997 г. "Алтыналмас" был приватизирован менеджментом, а правительство передало "КазахАлтын" в управление "Казатомпрому", а АО "Майкаинзолото" - компании "East Point Holgings Ltd". Из АО "Майкаинзолото" было выделено АО "Торт-Кудук", переданное в управление корпорации "Ремас".

В 1999 г. "КазахАлтын" был продан ПФГ "Аскам" (семья Асаубаевых). "Celtic Resources Holdings Plc" приобрела АО "ФИК "Алел".

В конце 2000 г. Васильковский ГОК перешел под контроль Леваева и Гайдамака, а в 2006 г. - под контроль АО "Верный капитал" и ТОО "Казцинк".

В 2004 г. ТОО "ГОК Торт-Кудук" приобрел Амирхан Льянов.

В 2005 г. владельцем АО "Майкаинзолото" стала "Rence Enterprises Ltd" (конечный бенефициар - Милан Попович).

В 2007 г. "Казахмыс" купил у семьи Мукашевых и Виктора Вексельберга компанию "Eurasia Gold Inc.", владеющей АО "Чаралтын". ОАО "Северсталь" приобрело "Celtic Resources Holdings Plc".

В 2008 г. 53% акций АО "АК "Алтыналмас" были куплены ТОО "Кипрос" (Тимур Кулибаев) у ТОО "Алтыналмас" (Макулбеков). В конце того же года АК "Алтыналмас" и ТОО "Сумеру" (Кулибаев) приобрели у "Ivanhoe Mines" 50% долю в ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие" через "Altynalmas Gold Ltd".

В 2009 г. "Казахалтын" был приобретен ОАО "Полюс Золото".

В 2010 г. ТОО "Кипрос" стало единственным акционером "Алтыналмаса", а в 2011 г. продало его компании "Aquila Gold B.V." (Кулибаев).

В 2012 г. ТОО "Сумеру" выкупило у АК "Алтыналмас" 30% "Altynalmas Gold Ltd", а в 2013 г. "Sumeru Gold B.V." приобрело оставшиеся 50% "Altynalmas Gold Ltd" у "Turquoise Hill" (бывшая "Ivanhoe Mines").

В 2013 г. "Казахалтын" был приобретен "Institute Project BV" (в конце 2014 г. председателем совета директоров "Казахалтына" стал Эдуард Огай).

В 2014 г. "Сумеру" и "Sumeru" продали "Altynalmas Gold Ltd" российскому "Полиметаллу".

В 2016 г. "Казахалтын" был приобретен "Financial Services B.V." (70% - гражданин РФ Алексей Аношкин, 30% - Ким и Огай).

В 2017 г. "Aquila Gold B.V." продало 70% "Алтыналмаса" компании "Gouden Reserves B.V." (владелец Анна Березина), а 30% - члену совета директоров ТОО "Kazakhmys Holding" Владимиру Джуманбаеву. Председателем правления остался Дияр Канашев, пришедший при "Кипросе".

В ноябре 2017 г. председателем совета директоров "Казахалтына" стал управляющий партнер "Alatau Capital Invest" Кайрат Сатыбалдыулы.

В мае 2018 г. "Altyn Holdings" приобрела у "Financial Services B.V." 75% акций "Казахалтына", а в октябре эти акции приобрел Огай.

В конце 2019 г. "Алтыналмас" купил 54,24% акций "Казахалтына" у Огая.

Таким образом, "Казахалтын" и Акбакайский ГОК принадлежат "Алтыналмасу", "Алтыналмас" принадлежит "Gouden Reserves", а "Gouden Reserves" - 31-летней Анне Березиной. А кто это мне неизвестно