В Казстолицах частично запускают пром-предприятия

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09:16 20.04.2020
В Нур-Султане и Алматы начинают работать некоторые предприятия
15 апреля государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК утвердила Перечень видов деятельности субъектов предпринимательства.
С сегодняшнего дня, 20 апреля, в столице и Алматы приступят к работе некоторые предприятия при соблюдении установленных санитарно-эпидемиологических мер, передает zakon.kz.
15 апреля государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК утвердила Перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые возобновят работу с 20 апреля.
В Нур-Султане:
- промышленные предприятия;
- компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины;
- компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения;
- автосалоны, СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, химчистки, ремонт оргтехники;
- банки второго уровня с 9:00 до 16:00 часов с допуском 50% от штатной численности, нотариусы по предварительной записи;
- объекты общественного питания только с услугой на вынос и доставкой будет продлена до 22.00 часов.
В Алматы:
- промышленные предприятия;
- компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные оптовые рынки строительных материалов;
- нотариусы по предварительной записи;
- одно отделение ЦОНа (Наурызбайский район, мкр.Шугыла, 347/1) исключительно для обслуживания бизнеса.
Оперативный штаб Алматы определил конкретный перечень предприятий и субъектов предпринимательства с точным количеством их сотрудников, временем работы и способами доставки. После запуска объекта мониторинговые группы будут следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. При выявлении нарушений объект могут закрыть.