В Казстолицах частично запускают пром-предприятия

09:16 20.04.2020

В Нур-Султане и Алматы начинают работать некоторые предприятия

15 апреля государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК утвердила Перечень видов деятельности субъектов предпринимательства.



С сегодняшнего дня, 20 апреля, в столице и Алматы приступят к работе некоторые предприятия при соблюдении установленных санитарно-эпидемиологических мер, передает zakon.kz.

15 апреля государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК утвердила Перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые возобновят работу с 20 апреля.

В Нур-Султане:

- промышленные предприятия;

- компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины;

- компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения;

- автосалоны, СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, химчистки, ремонт оргтехники;

- банки второго уровня с 9:00 до 16:00 часов с допуском 50% от штатной численности, нотариусы по предварительной записи;

- объекты общественного питания только с услугой на вынос и доставкой будет продлена до 22.00 часов.



В Алматы:

- промышленные предприятия;

- компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные оптовые рынки строительных материалов;

- нотариусы по предварительной записи;

- одно отделение ЦОНа (Наурызбайский район, мкр.Шугыла, 347/1) исключительно для обслуживания бизнеса.

Оперативный штаб Алматы определил конкретный перечень предприятий и субъектов предпринимательства с точным количеством их сотрудников, временем работы и способами доставки. После запуска объекта мониторинговые группы будут следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. При выявлении нарушений объект могут закрыть.