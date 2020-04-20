 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.04.2020
12:23  Власовщина. Челябинские чинуши Лопин и Серргеев выдали в Казахстан донбасского добровольца Щербака
11:55  Украсть на посошок. Пришла пора вытравлять либеральный яд из государственного организма, - М.Хазин
11:18  Иудей Коломойский отдал свой самолет для доставки благодатного огня на Украину. На том свете зачтется?
10:55  Дивный прежний непрежний мир. История с коронавирусом обогнала наше коллективное воображение, - Е.Фатеев
10:30  Коронакризис – это не конец света, это конец целого мира, - Ален де Бенуа
10:19  Италию ломают об колено, - Элизео Бертолази
10:03  Переодетый в полицейского шиз перестрелял 17 человек на улицах в Канаде

09:49  Расходную часть госбюджета Таджикистана удалось выполнить лишь наполовину
09:46  США – дележ денег на борьбу с коронавирусом в разгаре, - Л.Савин
09:45  Почему Джо Байдену не победить Дональда Трампа, - Вл.Кудрявцев
09:33  Узб. Утвержден порядок приема в "военно-патриотические классы"
09:29  Всем выйти из "кэша": казахстанский опыт для Узбекистана, - Ожет Шегирбаев
09:21  Альтернативная Telegram-реальность для Казахстана, - Дарья Чижова
09:18  Россияне готовы вытеснять гастарбайтеров из магазинов, - Е.Трифонова
09:16  В Казстолицах частично запускают пром-предприятия
08:59  Страсти по Каззолоту, - Данияр Ашимбаев
08:39  Китайцы запускают в Душанбе новый мукомольный комбинат - объем перемола 400 т. зерна в сутки
01:31  Планета Нибиру. Действительно ли конец Земли близок? - Al Jazeera
01:29  Коронакризис в Европе будет хуже мирового, - BBC
01:25  Вклад Каракалпакстана в Великую Победу, - Б.Кощанов
00:58  МИД РФ "вмешался" в обмен пленными между Кабулом и талибами, - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казстолицах частично запускают пром-предприятия
09:16 20.04.2020

В Нур-Султане и Алматы начинают работать некоторые предприятия
15 апреля государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК утвердила Перечень видов деятельности субъектов предпринимательства.

С сегодняшнего дня, 20 апреля, в столице и Алматы приступят к работе некоторые предприятия при соблюдении установленных санитарно-эпидемиологических мер, передает zakon.kz.
15 апреля государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК утвердила Перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые возобновят работу с 20 апреля.
В Нур-Султане:
- промышленные предприятия;
- компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины;
- компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения;
- автосалоны, СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, химчистки, ремонт оргтехники;
- банки второго уровня с 9:00 до 16:00 часов с допуском 50% от штатной численности, нотариусы по предварительной записи;
- объекты общественного питания только с услугой на вынос и доставкой будет продлена до 22.00 часов.

В Алматы:
- промышленные предприятия;
- компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные оптовые рынки строительных материалов;
- нотариусы по предварительной записи;
- одно отделение ЦОНа (Наурызбайский район, мкр.Шугыла, 347/1) исключительно для обслуживания бизнеса.
Оперативный штаб Алматы определил конкретный перечень предприятий и субъектов предпринимательства с точным количеством их сотрудников, временем работы и способами доставки. После запуска объекта мониторинговые группы будут следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. При выявлении нарушений объект могут закрыть.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587363360
Новости Казахстана
- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с праздником Пасхи
- Поздравление Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Пасхи
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил пресекать превышение предельных цен на социально-значимые продукты питания
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2020 года №205
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года №220
- Страсти по золоту
- Рейтинг управленческой элиты РК за 1 квартал 2020 года
- Кадровые перестановки
- Более 3,4 млн человек назначены выплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- МВД предлагает бизнесменам развивать свое производство в колониях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  