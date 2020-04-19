Россияне готовы вытеснять гастарбайтеров из магазинов, - Е.Трифонова

09:18 20.04.2020

Указ президента задним числом объявил временную миграционную амнистию с 15 марта



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



19 апр. 2020



В сетевых супермаркетах местные жители могут занять места приезжих работников. Фото агентства "Москва"

Президент Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранцев в РФ. До 15 июня автоматически продлеваются все разрешительные документы. В этот же срок работодателям разрешено нанимать даже нелегальных гастарбайтеров. Причем, отсчет периода послабления – с 15 марта в указе, таким образом, определен задним числом Эксперты уже назвали это решение неформальной миграционной амнистией, которая должна поддержать рынок труда. Между тем, стала появляться информация, что в крупных городах граждане РФ в поисках работы устремились в близлежащие продуктовые магазины, места в которых прежде занимали в основном приезжие.

Президентский указ вышел 18 апреля, заявленные в нем временные меры в отношении приезжих обусловлены "угрозой распространения коронавируса". Согласно документу, на три месяца – с 15 марта по 15 июня – действительно объявлена по сути дела миграционная амнистия. Она касается всех иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Россию как в визовом, так и в безвизовом порядке. Прибывающие в стране люди с просроченными правоустанавливающими документами и даже при отсутствии таковых не будут привлекаться к ответственности, говорится в указе Путина.



Речь идет о разрешениях на временное пребывание, о временном или постоянном проживании, а также о трудовых патентах. Вместе с тем снимаются и все претензии в отношении соотечественников, например, участников программы переселения, которые не могут к нему приступить из-за закрытых границ. Четко указано, что запрещено принимать решения о нежелательности нахождения иностранцев, "замораживаются" и сроки добровольного выезда тех, кто собирался самостоятельно исполнить решение о своей депортации. То есть никаких наказаний для приезжих в эти четыре месяца не будет.

Российские работодатели, имеющие право привлекать к работе иностранцев, смогут трудоустраивать у себя тех мигрантов, кто не имеет ни обязательного разрешения, ни патента. То есть речь идет о нелегальных гастарбайтерах, точного количество которых власти и не знают. Есть лишь экспертные оценки, что их может быть несколько миллионов человек. Правда, в условиях дефицита даже плохих рабочих мест работодателям может хватить и легальных иностранцев. Более того, сектор низкоквалифицированного труда сейчас, похоже, стал испытывать давление со стороны коренных жителей. Когда люди теряют прежнюю работу, они обращают внимание, например, на ближайшие продуктовые магазины, которые открыты и наращивают выручку. В сетевых заведениях уже замечены объявления-приглашения о найме на работу. А опрошенные "НГ" эксперты сообщили, что рост потока претендентов в кассиры, продавцы и грузчики из числа граждан РФ – это новая реальность. Тем не менее, все эксперты считают указ президента правильным решением, вопросы есть лишь к возможностям его исполнения – как объективным, так и связанным с коррупцией и бюрократией.



"Ситуация складывается чрезвычайная и принятые меры носят экстраординарный характер. При всей своей исключительность они могут дать толчок для изменения миграционных правил и в дальнейшем", – заявил "НГ" член Общественного совета при МВД РФ Владимир Волох. "Приезжие живут в стесненных условиях, не имеют запасов, поскольку все заработанное отправляли домой, им приходится платить за съемное жилье, они в большинстве своем лишены и тех скромных форм господдержки, что получают россияне", – пояснил эксперт. Не случайно, по его словам, в последнее время фиксируется заметное сокращение денежных переводов из России в страны СНГ и значительный их рост в обратную сторону.



По мнению Волоха, специалисты обоснованно предупреждают о возможном росте криминальных настроений в мигрантской среде. Хотя пока этих случаев не слишком много, но тенденция наметилась, "и необходимо ее переломить". А у трудоустроенных мигрантов, отметил он, гораздо легче контролировать состояние здоровья, а также соблюдение ими санитарных норм. По словам Волоха, указ президента фактически объявляет миграционную амнистию с возможностью трудоустройства и последующей легализации, но это касается людей, вынужденно нарушивших установленный порядок. Да и то не всем – речь идет тех, кто не совершил уголовных преступлений и готов исправить свои ошибки, а затем – честно работать в соответствии с действующим порядком.



Замглавы Института Стран СНГ Александра Докучаева напомнила, что несмотря на форс-мажорные условия чиновники не спешат вникать в проблемы людей. Где-то мигрантов продолжают штрафовать: "К примеру, нам известен случай, когда семью из Челябинска оштрафовали на 5 тыс. только за то, что они опоздали с продлением регистрации на один день". Поэтому указ президента, по ее словам, "снимет с этих людей любые обвинения в том, что они не успели". "Проще говоря, сейчас замораживаются все меры негативного характера в отношении иностранцев, которые запрещали их дальнейшее пребывание в РФ", – подчеркнула Докучаева.



Однако член президентского Совета по правам человека Александр Брод считает, что ситуация не исчерпывается только смягчением разрешительных мер. "В период пандемии остро стоят проблемы, связанные с жильем для мигрантов, их медицинским обслуживанием, трудоустройством. Сейчас многие потеряли работу, большинство предприятий в сфере строительства, торговли и услуг встали. Создаются немалые риски – это и криминализация мигрантов из-за безработицы, и ответный рост мигрантофобии с последующими насильственными действиями против "понаехавших". Это и распространение вируса, если мигрантам не будет оказываться необходимая медпомощь", – заявил Брод.



Особенно это касается тех приезжих, кто содержится во временных центрах за нарушение миграционных законов. В данном случае, по его мнению, России было бы проще договориться со странами СНГ о транспортных коридорах и направить "узников", да всех прочих желающих, обратно на родину. "В то же время нужно отдавать себе отчет в том, что агропроизводители южных регионов уже заявили о нехватке рабочих рук в ходе весенних работ. В этом случае как раз необходимо регулирование миграционного потенциала", – подчеркнул собеседник "НГ". Но при этом Брод не исключил и такого сценария, что смягчение требований к мигрантам, дескать, выведет их их тени, но потом, после 15-го июня, этих прежних нелегалов "отловят и сурово накажут, невзирая ни на какие оправдания".

Указ президента предотвратил гуманитарную катастрофу, заявил "НГ" председатель комиссии по миграции при комитете Совета Федерации Юрий Московский. Сейчас в РФ находится около 4 млн гастарбайтеров, большинство из которых теперь оказалось в сложном положении. У многих истекали сроки пребывания в РФ и действия различных документов, включая трудовые патенты. Ранее через личное прибытие в полицию патенты ежемесячно продлевало примерно 200-300 тыс. человек. "Благодаря указу из законодательно поля не выпали сотни тысяч в принципе законопослушных людей, которым в противном случае грозили депортация и закрытие на въезд в РФ от трех лет и более", – подчеркнул эксперт. Московский в принципе согласен с идеей эвакуации их России тех, кто не желает продлевать свое пребывание здесь. Пока же для социальной поддержки приезжих следовало бы предусмотреть организацию пунктов бесплатного питания в строительных городках за счет именно бюджетных средств.

Как напомнила эксперт "Форум переселенческих организаций" Галина Рагозина, прежние методические рекомендации и распоряжения руководства МВД миграционные подразделения в разных регионах толковали по-своему. Отсюда – наложения штрафов, отсутствие разъяснений, будут ли освобождены от наказаний иностранцы, не продлившие регистрацию. "Люди не приглашались на присягу гражданина, не могли подать на паспорта и даже получить готовые, в том числе заграничные, не было комиссий по носителям русского языка", - пояснила правозащитница. У мигрантов, по ее словам, накопилось много вопросов, которые до сих пор не разъяснены. 19 апреля на сайте МВД РФ появились разъяснения указа, где сказано, что работа будет продолжаться, но остается неясно, как она будет налажена на местах. К примеру, будут ли выдаваться готовые документы, которые нужны, скажем, бывшим гражданам Казахстана, чтобы получить из этой страны свою накопительную пенсию. На местах в полиции отвечают - мол, обращайтесь после 30 апреля. По мнению Рагозиной, непонятно также, как будет организован переходный период о нынешнего состояния дел к тому, что прописан в указе.