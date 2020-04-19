Альтернативная Telegram-реальность для Казахстана, - Дарья Чижова

09:21 20.04.2020

Телеграм-каналы все ближе к тому, чтобы стать даже не альтернативными СМИ, а альтернативными реальностями. 16 апреля советник президента Казахстана Ерлан Карин обвинил телеграм-каналы: Uzyn Qulaq, Страшный жуз, Записки Аксакала в "распространении откровенной дезинформации под видом политических инсайдов". Подобная публичная реакция стала отправной точкой "перезапуска" дискуссии о том, что делать с телеграмом в Казахстане. Не мессенджер, а информационный канал Telegram c момента его создания не только вырос из просто мессенджера в полноценную социальную сеть, но и часто сам формирует медиаповестку. В Беларуси, к примеру, по мнению президента РБ Александра Лукашенко, телеграм-каналы и социальные сети в вопросе распространения информации начинают выигрывать у государственной прессы, а по степени влияния как минимум сравнялись с традиционными СМИ.



В России Telegram считается заблокированным (это не мешает, к примеру, существованию в нем официального канала по информированию о распространении COVID-19 в России), но по факту вполне мирно функционирует по правилам российского медиарынка. В Казахстане ситуация же видится немного другой. Один в поле не воин Зачастую успешное сосуществование оппозиционных и проправительственных телеграм-каналов в России и Беларуси обусловлено грамотной системой сдержек и противовесов. Проправительственные медиаменеджеры зачастую имеют несколько как резко оппозиционных, так и умеренно оппозиционных каналов одновременно. Умелый "вброс" темы через канал №1, поддержка дискуссии через каналы №2 и №3 (внешне они могут быть хоть сколько оппозиционными по отношению друг к другу – это неважно), в итоге – тема становится достояние общественности, идет в массы, а затем, появляется пространство для критического мышления и "замыливания" болезненной для власти темы.



Телеграм-пространство Казахстана же довольно сильно разделено на две "плоскости" – Казахстан реальный (где каналы ведутся авторами-экспертами, отвечающими за свои посты имиджем) и Казахстан-виртуальный (где бал правят анонимные каналы). Публичные эксперты, зачастую, не комментируют "вбросы" анонимных каналов из желания не легализовывать поднятые темы. С одной стороны, это действительно вопрос информационной гигиены – отобранная, критически мыслящая аудитория политологов зачастую просто не поймет необходимости дискутирования с фантомами. С другой стороны, здесь и кроется люфт для создания классических fake news: факт трактуется как угодно, потому что фактчекинг делать банально некому.



Очевидно, что если каналы открывают, то это кому-нибудь нужно. А главное – перекупают их тоже под определенные цели (вспомним историю загадочного "Все станет еще интереснее"). Важно и то, что деанонимизация как разовая акция вряд ли поможет – каналы открываются каждый день, а при наличии спонсоров, "раскрутить" – дело очень короткого промежутка времени. Если говорить серьезно, то заказчики здесь явно не мифические "российские политтехнологи", а кто-то, кто напрямую заинтересован в дестабилизации ситуации в Казахстане. Не зря, тот же самый, Узун Кулак был создан сразу после объявления Н.А. Назарбаевым об уходе, а два единственных посыла, содержащиеся в постах, линейно направлены на дискредитацию родственников Первого Президента и фиксацию "двоевластия" Библиотеки и Акорды. Публичные коррупционные скандалы, общественное обсуждение ошибок власти – это нормальные явления в нашем информационном XXI веке. Важно не упустить тот момент, когда информационное поле само создаст "альтернативную реальность", где власть окажется в позиции оправдывающегося. А значит надо предвосхищать. Поэтому текущее внимание лиц, принимающих решения, к этой истории крайне важно. Особенно в условиях глобальной пандемии и серьезных вызовов для общества.



19.04.2020 Автор: Дарья Чижова