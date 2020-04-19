 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.04.2020
12:23  Власовщина. Челябинские чинуши Лопин и Серргеев выдали в Казахстан донбасского добровольца Щербака
11:55  Украсть на посошок. Пришла пора вытравлять либеральный яд из государственного организма, - М.Хазин
11:18  Иудей Коломойский отдал свой самолет для доставки благодатного огня на Украину. На том свете зачтется?
10:55  Дивный прежний непрежний мир. История с коронавирусом обогнала наше коллективное воображение, - Е.Фатеев
10:30  Коронакризис – это не конец света, это конец целого мира, - Ален де Бенуа
10:19  Италию ломают об колено, - Элизео Бертолази
10:03  Переодетый в полицейского шиз перестрелял 17 человек на улицах в Канаде

09:49  Расходную часть госбюджета Таджикистана удалось выполнить лишь наполовину
09:46  США – дележ денег на борьбу с коронавирусом в разгаре, - Л.Савин
09:45  Почему Джо Байдену не победить Дональда Трампа, - Вл.Кудрявцев
09:33  Узб. Утвержден порядок приема в "военно-патриотические классы"
09:29  Всем выйти из "кэша": казахстанский опыт для Узбекистана, - Ожет Шегирбаев
09:21  Альтернативная Telegram-реальность для Казахстана, - Дарья Чижова
09:18  Россияне готовы вытеснять гастарбайтеров из магазинов, - Е.Трифонова
09:16  В Казстолицах частично запускают пром-предприятия
08:59  Страсти по Каззолоту, - Данияр Ашимбаев
08:39  Китайцы запускают в Душанбе новый мукомольный комбинат - объем перемола 400 т. зерна в сутки
01:31  Планета Нибиру. Действительно ли конец Земли близок? - Al Jazeera
01:29  Коронакризис в Европе будет хуже мирового, - BBC
01:25  Вклад Каракалпакстана в Великую Победу, - Б.Кощанов
00:58  МИД РФ "вмешался" в обмен пленными между Кабулом и талибами, - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Альтернативная Telegram-реальность для Казахстана, - Дарья Чижова
09:21 20.04.2020

Телеграм-каналы все ближе к тому, чтобы стать даже не альтернативными СМИ, а альтернативными реальностями. 16 апреля советник президента Казахстана Ерлан Карин обвинил телеграм-каналы: Uzyn Qulaq, Страшный жуз, Записки Аксакала в "распространении откровенной дезинформации под видом политических инсайдов". Подобная публичная реакция стала отправной точкой "перезапуска" дискуссии о том, что делать с телеграмом в Казахстане. Не мессенджер, а информационный канал Telegram c момента его создания не только вырос из просто мессенджера в полноценную социальную сеть, но и часто сам формирует медиаповестку. В Беларуси, к примеру, по мнению президента РБ Александра Лукашенко, телеграм-каналы и социальные сети в вопросе распространения информации начинают выигрывать у государственной прессы, а по степени влияния как минимум сравнялись с традиционными СМИ.

В России Telegram считается заблокированным (это не мешает, к примеру, существованию в нем официального канала по информированию о распространении COVID-19 в России), но по факту вполне мирно функционирует по правилам российского медиарынка. В Казахстане ситуация же видится немного другой. Один в поле не воин Зачастую успешное сосуществование оппозиционных и проправительственных телеграм-каналов в России и Беларуси обусловлено грамотной системой сдержек и противовесов. Проправительственные медиаменеджеры зачастую имеют несколько как резко оппозиционных, так и умеренно оппозиционных каналов одновременно. Умелый "вброс" темы через канал №1, поддержка дискуссии через каналы №2 и №3 (внешне они могут быть хоть сколько оппозиционными по отношению друг к другу – это неважно), в итоге – тема становится достояние общественности, идет в массы, а затем, появляется пространство для критического мышления и "замыливания" болезненной для власти темы.

Телеграм-пространство Казахстана же довольно сильно разделено на две "плоскости" – Казахстан реальный (где каналы ведутся авторами-экспертами, отвечающими за свои посты имиджем) и Казахстан-виртуальный (где бал правят анонимные каналы). Публичные эксперты, зачастую, не комментируют "вбросы" анонимных каналов из желания не легализовывать поднятые темы. С одной стороны, это действительно вопрос информационной гигиены – отобранная, критически мыслящая аудитория политологов зачастую просто не поймет необходимости дискутирования с фантомами. С другой стороны, здесь и кроется люфт для создания классических fake news: факт трактуется как угодно, потому что фактчекинг делать банально некому.

Очевидно, что если каналы открывают, то это кому-нибудь нужно. А главное – перекупают их тоже под определенные цели (вспомним историю загадочного "Все станет еще интереснее"). Важно и то, что деанонимизация как разовая акция вряд ли поможет – каналы открываются каждый день, а при наличии спонсоров, "раскрутить" – дело очень короткого промежутка времени. Если говорить серьезно, то заказчики здесь явно не мифические "российские политтехнологи", а кто-то, кто напрямую заинтересован в дестабилизации ситуации в Казахстане. Не зря, тот же самый, Узун Кулак был создан сразу после объявления Н.А. Назарбаевым об уходе, а два единственных посыла, содержащиеся в постах, линейно направлены на дискредитацию родственников Первого Президента и фиксацию "двоевластия" Библиотеки и Акорды. Публичные коррупционные скандалы, общественное обсуждение ошибок власти – это нормальные явления в нашем информационном XXI веке. Важно не упустить тот момент, когда информационное поле само создаст "альтернативную реальность", где власть окажется в позиции оправдывающегося. А значит надо предвосхищать. Поэтому текущее внимание лиц, принимающих решения, к этой истории крайне важно. Особенно в условиях глобальной пандемии и серьезных вызовов для общества.

19.04.2020 Автор: Дарья Чижова

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587363660
Новости Казахстана
- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с праздником Пасхи
- Поздравление Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Пасхи
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил пресекать превышение предельных цен на социально-значимые продукты питания
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2020 года №205
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года №220
- Страсти по золоту
- Рейтинг управленческой элиты РК за 1 квартал 2020 года
- Кадровые перестановки
- Более 3,4 млн человек назначены выплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- МВД предлагает бизнесменам развивать свое производство в колониях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  