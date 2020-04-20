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|Узб. Утвержден порядок приема в "военно-патриотические классы"
09:33 20.04.2020
На учебу в военно-патриотические классы будут принимать мальчиков и девочек на конкурсной основе после окончания 6 класса. Кандидатам предстоит сдать экзамен по физподготовке и тестовые испытания.
Порядок приема в военно-патриотические классы в школах утвердил 17 апреля Кабинет Министров Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.
В эти классы на конкурсной основе принимаются мальчики и девочки, успешно окончившие 6 класс школы и показавшие способности по углубленным дисциплинам. Обучаться дети будут пять лет - с 7 по 11 классы.
С 2020/2021 учебного года в специализированные классы будут приняты 30 учеников, окончивших 6 класс. Кандидаты смогут подать документы с 1 по 20 июля.
Испытания по физической подготовке пройдут с 21 июля по 5 августа. Необходимо набрать 70 и более баллов по 100-балльной системе, чтобы получить допуск к тестовым испытаниям, которые состоятся 15−25 августа.
Согласно президента от 17 ноября 2017 года, военно-патриотические классы созданы в 56 школах по всей республики - по четыре в каждом регионе. В Ташкенте такие классы организованы в школах №161 Яшнабадского района, №172 Яккасарайского района, №58 Юнусабадского района и №326 Алмазарского района.