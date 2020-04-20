Почему Джо Байдену не победить Дональда Трампа, - Вл.Кудрявцев

09:45 20.04.2020

Владимир КУДРЯВЦЕВ | 20.04.2020 |



Китай становится одним из главных факторов президентской кампании в США

Недавно Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США. Кандидатом от демократов, по сути, стал бывший вице-президент Джо Байден. Что это значит в контексте предстоящих в ноябре выборов президента Соединенных Штатов?



С чем все предельно ясно, так это с внешней политикой. В лице Трампа и Байдена сталкиваются две концепции – трамповский "изоляционизм" и байденовский глобализм. На практике это проявляется в том, что, пока Трамп пытается вывести американские войска из Афганистана, Сирии и (вероятно) Ирака, а также делает упор на отношения с отдельными странами Европы, объективно подрывая трансатлантическое единство, Байден, комментируя решение президента вывести войска из Сирии, заявляет, что это – предательство курдов, которое позволит снова поднять голову запрещенному в России "Исламскому государству"*.

"Позорнее с точки зрения внешней политики в современной истории не поступил ни один президент", – говорит Байден о Трампе и Сирии. При этом вполне очевидно, что заботит бывшего вице-президента США не столько судьба Сирии, курдов или стабильное положение на Ближнем Востоке, сколько то, что американские сторонники политики "управляемого хаоса" потеряют рычаг влияния в регионе. Говоря о присутствии США в Афганистане, Байден не стесняется в выражениях: мол, Америке нужны в этой стране несколько тысяч солдат для оперативного маневра. И дело опять же не столько в атаках запрещенного в России "Талибана" или устойчивости режима в Кабуле, сколько в возможности для США иметь афганский плацдарм против России, Китая и Ирана.



Однако внешняя политика – обычно далеко не главный фактор в американской президентской гонке. И стоит взглянуть, какая у Байдена поддержка внутри страны среди демократов. Примечательно заявление представительницы Демократической партии Алекса́ндрии Ока́сио-Корте́с (в Америке ее считают человеком прогрессивным): она дала понять, что Байдену для объединения однопартийцев вокруг себя недостаточно делать только то, что ему нравится, – надо учесть "прогрессивные идеи".



С одной стороны, это показывает, что у Байдена проблемы не только с Трампом и республиканцами, но и в своей собственной партии. С другой – после схода с дистанции Сандерса быстро выстроилась очередь из сторонников Байдена в лице самого Сандерса, Барака Обамы, Элизабет Уоррен, Майкла Блумберга (а это серьезный финансовый ресурс) и той же Окасио-Кортес.



Отдельно стоит сказать об Э. Уоррен. Когда она еще была одним из фаворитов демократической президентской гонки, именно ее поддержал Джордж Сорос, один из одиозных архитекторов американского империализма (в частности, различных "цветных революций"). Поддержку Байдена со стороны Уоррен можно расценивать как его поддержку Соросом.



Байден – это типичный обитатель "Вашингтонского болота", за которым стоит Система. Однако важный нюанс состоит в том, что поддержка, выраженная Байдену влиятельными представителями демократов, не означает, что поддерживавшие его конкурентов-однопартийцев рядовые избиратели послушаются своих "наставников". Они могут просто не прийти на выборы, и Байден не досчитается важных, если не сказать решающих, голосов.



Похожая история была у Хиллари Клинтон, когда истеблишмент Демпартии нахальным образом выдавил из гонки того же Сандерса, рассчитывая, что Клинтон должна победить. В девяти случаях из десяти она, скорее всего, действительно одолела бы Трампа, но выпал как раз десятый случай. Возможно, сейчас демократы решили, что дважды снаряд в одну воронку не падает, то есть второй раз случайного проигрыша не будет, и Байден, которого можно назвать "Клинтон 2.0", победит; тем более что эксперимент с "социалистическими" кандидатами и проект "миллиардер против миллиардера" (Блумберг против Трампа) не удались.

И тут опять же есть нюанс. Логика демократов могла бы сработать, если бы в Америке все шло своим чередом. Однако появился коронавирус. И сейчас от Байдена не зависит почти ничего, а от Трампа – почти все. Президент Соединенных Штатов, по сути, борется сейчас сам с собой: спасет Америку от падения в глубокий вирусно-экономический кризис – однозначно победит. Провалится – точно проиграет. Пока дела у нынешнего президента идут с переменным успехом: с одной стороны, выписывает американцам чеки, с другой – в стране налицо кризис системы здравоохранения с трупами в рефрижераторах и братских могилах.



В районе Hart Island Нью-Йорка готовятся к массовым захоронениям неопознанных трупов, Фото: REUTERS/Lucas Jackson

Что интересно, до недавнего времени Байден был достаточно пассивен в плане критики антикризисной политики. Возможно, собирался с силами, ждал поддержки бывших конкурентов и Обамы; возможно, не хотел, чтобы его обвинили в "политике на крови"; возможно, искал момент. И вот, кажется, время пришло: в недавнем видеообращении Байден раскритиковал Трампа за безалаберную реакцию на проблемы, созданные эпидемией, а главное – за слишком мягкую позицию по отношению к Китаю.



Здесь важно зафиксировать два момента. Первый – это то, что Китай, который "должен ответить", становится одним из главных факторов президентской кампании в США. Второй – Байден критикует Трампа за мягкость в отношении Пекина, хотя в действительности нынешнего президента можно критиковать лишь за чрезмерную жесткость на данном направлении. При этом у самого Байдена "рыльце в пушку", о чем говорится в подготовленном командой Трампа ролике и о чем много пишет американская пресса.



Складывается впечатление, что каждый из них – и Трамп, и Байден – хочет кому-то доказать, что именно он лучше скрутит Китай в бараний рог. Этот "кто-то" – не столько американские избиратели, сколько закулисные архитекторы политики США, которые приняли решение ломать начавшую работать на Пекин систему глобализации, запустив коронавирус. При таком раскладе позиции Трампа выглядят предпочтительнее.



Во-первых, он выдержал проверку импичментом ("вершители американских и мировых судеб" дали возможность двум сторонам разобраться, кто круче в драке, и Трамп разбил оппонентов). Во-вторых, он вливает в экономику США триллионы долларов (а условному "Уолл-стриту" все равно, кто оплатит его кризисные счета). Наконец, Трамп изначально занимал антикитайские позиции, а у Байдена, как сказали бы американцы, не очень убедительный антикитайский "бэкграунд" (скорее даже наоборот), и на роль "терминатора-убийцы" он как-то не тянет.



На сегодняшний день (что будет дальше, пока неясно) напрашивается вывод, что Трамп останется на второй срок, и нас ждут серьезные китайско-американские разборки. В ходе этих разборок все то, что происходило ранее (торговые войны ограниченного масштаба, заварушка в Гонконге и т. д.), покажется мелкими разногласиями (первая ласточка – иски к Китаю с требованием компенсировать ущерб от коронавируса). А Байден? Байден для Системы в лучшем случае – запасной вариант, в худшем – отработанный материал.