США – дележ денег на борьбу с коронавирусом в разгаре, - Л.Савин

09:46 20.04.2020

Леонид САВИН | 20.04.2020 |



Американские военные рассчитывают на солидный кусок пирога государственной помощи

Одним из последствий распространения коронавируса и мер карантина стала сильно возросшая нагрузка на Интернет. В Италии трафик возрос только за март на 70%, в Польше и Испании – на 40%.



В Европе у компаний Netflix, Amazon, YouTube и Facebook снизилось качество видеоизображения. Превращением рабочих мест в виртуальные, широкое использование приложений по доставке еды, просмотр самого разного контента отразились на пропускных способностях трафика практически повсюду. В ряде стран поднят вопрос об актуальности телемедицины. Где-то заговорили о возможностях суперкомпьютеров в подготовке сценариев распространения болезни и разработки эффективных лекарств. И все это отражается на кибербезопасности.

Reuters пишет, что в США активность хакеров возросла в два раза, ссылаясь на заявление Тома Келлермана из отдела безопасности компании VMware.



Основное направление работы VMware – разработка программного обеспечения для виртуализации. В 2017 г. Том Келлерман с таким же энтузиазмом комментировал хакерские взломы "со стороны России". Он утверждал, что онлайн-атаки являются предвестниками вооруженной агрессии и предсказывал, что конфликт между США и Россией, скорее всего, начнется в Балтийском регионе. "Я очень, очень обеспокоен, – говорил он тогда. – Киберпространство всегда является предшественником кинетической реальности". После этого на Западе прошла волна публикаций о том, что Россия собирается напасть на страны Прибалтики, а Пентагон провел ряд совместных учений в этом регионе.



Сейчас оценки положения с кибербезопасностью в США идут параллельно с гонениями на китайские компании. В феврале 2020 г. четыре китайских гражданина были обвинены в хакерских взломах американской компании Equifax. В апреле 2020 г. китайскую программу Zoom признали в США инструментом шпионажа за американцами и запретили использовать ее в правительственных структурах. А в январе госсекретарь Майк Помпео, выступая в Калифорнии по теме "Силиконовая долина и национальная безопасность", заявил, что "[китайская] хакерская группа АРТ10 связана с Министерством безопасности КНР".



Американские политики продолжают твердить, что не допустят проникновения в США китайских технологий 5G, хотя эксперты считают, что 5G – хребет коммуникаций XXI века и международное сотрудничество в этой области будет необходимо после того, когда кризис, вызванный коронавирусом, закончится.



Вытесняя китайцев, американские IT-компании занимают их места. Успех гарантирован тем, у кого хорошие связи в Белом доме и Пентагоне, например бывшему главе Киберкомандования и АНБ Киту Александеру, который сейчас возглавляет фирму IronNet Cybersecurity.

Американские военные рассчитывают на солидный кусок от пирога государственной помощи в борьбе с коронавирусом. Еще до того как Дональд Трамп подписал указ о выделении на это 2,3 триллиона долларов, в Пентагоне заявили, что они активно включились в процесс переорганизации рабочих мест, что для управления сетями, компьютерами и системами нужны дополнительные средства. В апреле Пентагон уже получил 10,5 миллиарда долларов из "коронавирусного пакета" правительства, и это только часть.



Дележ денег в разгаре. Шесть компаний и организаций – Information Technology Industry Council, Alliance for Digital Innovation, CompTIA, Center for Procurement Advocacy,Internet Association и Cybersecurity Coalition – обратились в Конгресс США с просьбой учесть их интересы в следующем пакете помощи, который готовится. "Шестерка" предлагает выделить средства на модернизацию технологий, поддержку государственного сектора на местах, усиление мер кибербезопасности и создание специального фонда для развития правительственных технологий.

Многие фирмы, занимающиеся кибертехнологиями, бросились в медицинский сектор. Например, американская BenevolentAI рекламирует использование для лечения больных коронавирусом искусственного интеллекта. Якобы какие-то лекарства, разработанные с помощью искусственного интеллекта, уже употребляются для терапии, а на подходе, конечно же, панацея. Сейчас в сфере искусственного интеллекта в США много стартапов. Они, связанные с телемедициной и будущими нанолекарствами в стиле вшитого в тело чипа, как предлагает Билл Гейтс.

COVID-19 повлиял даже на работу подводных кабелей, через которые проходит основной поток мирового интернет-трафика. Разрывы кабелей на дне океанов происходят регулярно, а в силу карантина приостановлена работа двух заводов одного из поставщиков кабелей.



И, разумеется, подобные пертурбации или опасность их возникновения касаются не только США и Европы, но и России, и других стран. Вопрос в том, как оперативно и в чьих интересах (отдельных компаний или населения в целом) будут ликвидироваться "узкие места" в нарушенном порядке жизни.