Расходную часть госбюджета Таджикистана удалось выполнить лишь наполовину

09:49 20.04.2020

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Бюджетники в целом не получили за два месяца этого года положенные им более 2,5 млрд сомони (около $250 млн).

Фото: с сайта cartoonbank.ru

Расходная часть государственного бюджета в январе-феврале этого года, по данным министерства финансов, исполнена всего на 55,8%.

За этот период бюджетное финансирование в целом, согласно уточненному плану, должно было составить более 5,7 млрд сомони. Однако исполнение плана по расходам госбюджета удалось исполнить всего на сумму около 3,2 млрд сомони.



Доходы и расходы Госбюджета Таджикистана могут быть пересмотрены из-за мирового кризиса

В частности, исполнение плана по бюджетному финансированию промышленности и строительства составило 20,8%, культуры и спорта – 35%, сектор государственной власти и управления – 35,2%, транспорта и коммуникаций – 42,6%,социального страхования и защиты – 49,4%, просвещения – 55,3%, ЖКХ, экологии и лесного хозяйства – 55,7%, здравоохранения – 57,6%.

Между тем, доходная часть госбюджета в январе-феврале нынешнего года, по данным Минфина, исполнена на 99%. Общий объем поступивших в бюджет средств составил около 3,5 млрд сомони.



Около 78% общих доходов бюджета составили налоги (около 2,8 млрд сомони). Поступление налогов по сравнению с этим же периодом прошлого года увеличилось на 11,4% или на 275 млн сомони.

Из основных налогов увеличилось поступление НДС (на 143 млн сомони), подоходного налога и налога на прибыль (26,7 млнсомони), акцизов (23,1млн сомони).

А в нашей инфографике расписали подробно, сколько в этом году должен заполучить госбюджет, какую сумму потратит на нас, а сколько отдаст за долги.



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