 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.04.2020
12:23  Власовщина. Челябинские чинуши Лопин и Серргеев выдали в Казахстан донбасского добровольца Щербака
11:55  Украсть на посошок. Пришла пора вытравлять либеральный яд из государственного организма, - М.Хазин
11:18  Иудей Коломойский отдал свой самолет для доставки благодатного огня на Украину. На том свете зачтется?
10:55  Дивный прежний непрежний мир. История с коронавирусом обогнала наше коллективное воображение, - Е.Фатеев
10:30  Коронакризис – это не конец света, это конец целого мира, - Ален де Бенуа
10:19  Италию ломают об колено, - Элизео Бертолази
10:03  Переодетый в полицейского шиз перестрелял 17 человек на улицах в Канаде

09:49  Расходную часть госбюджета Таджикистана удалось выполнить лишь наполовину
09:46  США – дележ денег на борьбу с коронавирусом в разгаре, - Л.Савин
09:45  Почему Джо Байдену не победить Дональда Трампа, - Вл.Кудрявцев
09:33  Узб. Утвержден порядок приема в "военно-патриотические классы"
09:29  Всем выйти из "кэша": казахстанский опыт для Узбекистана, - Ожет Шегирбаев
09:21  Альтернативная Telegram-реальность для Казахстана, - Дарья Чижова
09:18  Россияне готовы вытеснять гастарбайтеров из магазинов, - Е.Трифонова
09:16  В Казстолицах частично запускают пром-предприятия
08:59  Страсти по Каззолоту, - Данияр Ашимбаев
08:39  Китайцы запускают в Душанбе новый мукомольный комбинат - объем перемола 400 т. зерна в сутки
01:31  Планета Нибиру. Действительно ли конец Земли близок? - Al Jazeera
01:29  Коронакризис в Европе будет хуже мирового, - BBC
01:25  Вклад Каракалпакстана в Великую Победу, - Б.Кощанов
00:58  МИД РФ "вмешался" в обмен пленными между Кабулом и талибами, - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Переодетый в полицейского шиз перестрелял 17 человек на улицах в Канаде
10:03 20.04.2020

51-летний житель Канады Гэбриел Уортман убил по меньшей мере 17 человек в провинции Новая Шотландия, сообщает CBC News со ссылкой на полицию

Во время стрельбы погибла 23-летняя женщина-полицейский Хайди Стивенсон

51-летний житель Канады Гэбриел Уортман убил по меньшей мере 17 человек в провинции Новая Шотландия, сообщает CBC News со ссылкой на полицию.
Нападение произошло в небольшом городе Портапик (100 километров от Галифакса) вечером в субботу, 18 апреля: в одном из домов и возле него полиция нашла несколько убитых. Затем Уортман начал ездить между городами Новой Шотландии, убивая людей и поджигая дома. По данным AP, полиция сообщала, что преступник вооружен, и призывала жителей не покидать дома.

Гэбриел Уортман совершал убийства в форме канадской конной полиции и передвигался на автомобиле Chevy Tracker, напоминающем полицейскую машину. В полиции отмечали, что нападавший не работает полицейским. По некоторым данным, он работал дантистом.
Власти считают, что преступник намеренно выбрал первых жертв, затем он убивал случайных людей. Во время стрельбы погибла 23-летняя женщина-полицейский Хайди Стивенсон, а один из офицеров получил ранение. В полиции допустили, что погибших может быть больше. С некоторыми жертвами преступник был знаком.
Первоначально полиция сообщила, что задержала Уортмана на заправке в Энфилде, но затем сообщила, что он был убит в результате перестрелки с полицией. Полиция выясняет, имеет ли атака отношение к пандемии коронавируса, но пока не нашла никакой связи.

Глава канадской полиции Бренда Луцки заявила, что инцидент пока не рассматривается как теракт, и полиция продолжает изучать мотивы подозреваемого. В начале нападения у него, возможно, был конкретный мотив, однако затем его действия "стали беспорядочными".
Премьер-министр Канады назвал нападение "ужасающей ситуацией", глава правительства Новой Шотландии Стивен Макнил заявил, что это был "один из самых бессмысленных актов насилия в истории нашей провинции".
Это самое смертоносное нападение в истории Канады, отмечает "Медуза". До этого самым крупным считалось массовое убийство, совершенное в провинции Квебек в 1989 году в Политехническом университете Монреаля. Нападавший 25-летний Марк Лепин убил 14 женщин, после чего покончил с собой. После этого случая Канада пересмотрела свои законы об оружии, и массовые убийства стали редкостью.

31 октября 2019 года пятеро молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет тяжело пострадали в результате стрельбы в канадском Торонто. Глава полиции Торонто предположил, что атака была целенаправленной. Всего за 2019 год жертвами перестрелок в городе стали 235 человек.
В июне того же года выстрелы прозвучали во время парада "Торонто Рэпторс" в честь победы клуба в чемпионате НБА. В 10 утра по местному времени, когда команда с чемпионским кубком выехала на улицы Торонто на двухэтажных автобусах с открытым верхом, на пересечении улиц Бэй и Альберт прозвучало четыре выстрела, спровоцировавшие массовое бегство людей и сильную давку. Четыре человека были оперативно госпитализированы в ближайшую больницу c легкими ранами. А в апреле мужчина с психическими проблемами устроил стрельбу в церкви, убив пожилого прихожанина.

Источник - newsru.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587366180
Новости Казахстана
- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с праздником Пасхи
- Поздравление Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Пасхи
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил пресекать превышение предельных цен на социально-значимые продукты питания
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2020 года №205
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года №220
- Страсти по золоту
- Рейтинг управленческой элиты РК за 1 квартал 2020 года
- Кадровые перестановки
- Более 3,4 млн человек назначены выплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- МВД предлагает бизнесменам развивать свое производство в колониях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  