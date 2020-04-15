Италию ломают об колено, - Элизео Бертолази

10:19 20.04.2020

Что не сможет сделать эпидемия, довершат транснациональные банкиры



Здесь, в Италии, налицо разительный контраст между реальной жизнью и тем кукольным театром, организаторы которого с помощью медийных марионеток стараются направить общественное мнение в нужное русло, дабы избежать неуправляемых протестных возмущений.

Каждый день мы наблюдаем на медиа-сцене многочисленных политиков, ученых, вирусологов. Однако ничего, кроме идиосинкразии, не испытываем, глядя на этих крикливых, противоречащих друг другу так называемых экспертов.



Между тем в реальном мире люди продолжают умирать, а в больницах – хаос и коллапс, особенно в эпицентре инфекции: в провинциях Бергамо, Брешиа, Кремона, Лоди, регионе Ломбардия.

И все, кто переживают сейчас эту трагедию: и простые жители, и "продвинутые" эксперты от всевозможных наук – смогли, наконец, воочию убедиться в том, что в условиях столь хрупкой и непредсказуемой реальности подлинной элиты (достойной этого наименования) в стране попросту не существует. Есть только некая популяция жалких болтунов, неспособных адекватно реагировать на происходящее и демонстрирующих лишь свое полное бессилие и некомпетентность перед лицом смертоносного вируса.



Как справедливо заметил руководитель Центра анализа синергий генерал Франческо Козимато, "правда в том, что наш правящий класс был неадекватным даже до кризиса, и поэтому очевидно, что не может быть управления кризисом там, где, всегда есть кризис управления".



Тем временем у "самоизолированных" итальянцев уже не хватает денег на покупку продуктов питания, а частным предприятиям обещали только единовременную субсидию в 600 евро (разумеется, с прохождением необходимой бюрократической процедуры). А в южной Италии налицо уже первые признаки "восстания", цель которого – добыча "хлеба насущного".



Проблема заключается и в том, что именно из-за полной некомпетентности и отсутствия понимания проблемы в целом власти предержащие вынуждены постоянно обращаться за советом к "экспертам", и подписывают всевозможные указы только согласно их рекомендациям.

"Эксперты" советуют нам "оставаться дома", чтобы избежать опасности заражения. Однако они не могут взять на себя ответственность за общую картину. Если мы спросим генерала, как выиграть войну, он наверняка скажет, что необходима полная мобилизация для обеспечения максимального военного ресурса. Думается, что такой же ответ мы получим и от вирусолога на вопрос, как выиграть войну против этого вируса.



Однако мудрый правитель не станет слепо следовать советам своих генералов, а подробно проанализирует весь спектр возможных социально-экономических последствий своего решения.

Можно ли в Италии блокировать 60 миллионов граждан в своих жилищах, чтобы уменьшить распространение инфекции, когда расплатой за это станет полное уничтожение экономического потенциала страны? Это все равно, что запретить использование автомобилей, чтобы избежать большого числа жертв дорожно-транспортных происшествий…



Старая пословица гласит: "Когда мудрец указывает на луну, дурак смотрит на палец". Судя по всему, именно этой логике следовало итальянское правительство, которое за последние десять лет сократило расходы на общественное здравоохранение на 37 миллиардов евро, следуя обязательным рекомендациям брюссельских бюрократов.



И вот теперь в итальянских больницах, расположенных в районах наибольшего распространения инфекции, из-за нехватки мест и необходимого оборудования в отделениях интенсивной терапии врачи вынуждены сами решать, кому из пациентов жить, а кому – умирать.



Кроме того, не следует забывать, что у правительства есть премьер-министр, Джузеппе Конте, за которого никто никогда не голосовал (до его назначения он был никому не известным адвокатом). Теперь же он возглавляет коалицию, состоящую из ранее постоянно противоборствующих между собой "Демократической партии" и "Движения 5 звезд". Коалиция эта имеет большинство в парламенте, но никак не отражает интересов большинства населения страны.

9 апреля итальянское правительство подписало МЕС (Европейский механизм стабильности), а перед тем в течение нескольких недель буквально умоляло Брюссель о введении мер экономической поддержки для Италии.

Газета "IlGiornale" дала эту новость под заголовком "Банкротство "европеистов": как Конте и ПД сдались". Фактически же премьер-министр Конте "не сдался", а еще до кризиса его правительство постоянно демонстрировало готовность к подобному шагу, несмотря на несогласие с этим ведущих экономистов и оппозиции.



МЕС – это межправительственный пакт, заключенный между 19-ю европейскими странами, включая Италию. Это финансовая структура, похожая на банк, управление которой является автономным и не зависит от Европейского парламента.

МЕС действует как механизм, который предусматривает предоставление кредитов (деньги, которые, как известно, должны будут возвращаться с процентами) различным государствам в случае необходимости, но только при соблюдении определенных условий.



Контроль за соблюдением условий возлагается на "тройку" (МВФ, ЕЦБ и МЕС). Эта же "тройка" определяет экономическую и фискальную политику, которую должна осуществлять страна-должник. Для лучшего понимания механизма контроля, применяемого "тройкой", достаточно обратиться к примеру Греции, переживавшей кризис в течение последних десяти лет. Греция под эгидой "тройки" была вынуждена проводить политику жесткой экономии, так сказать, "слез и крови" ("austerity"). Это разрушило ее экономику, и ввергло страну в бездну бедности, чреватую серьезными социальными последствиями.

То, что итальянское правительство приняло от Еврогруппы, – это просто навязанное ей Германией и Нидерландами решение, но не помощь Италии как таковая!

Впрочем, никто в Италии и не питал особых иллюзий по этому поводу. А кукольный спектакль, поставленный премьер-министром Конте, получился на редкость уморительным. 2 апреля он сказал итальянцам: "Италия готова рассмотреть возможность обратиться к МЕС", а 7 апреля, за два дня до принятия, он же сказал: "Италия не пойдет на компромиссы к понижению. Италия Европе: ""Евробонд да, МЕС нет"".



В Европе есть силы, которые давно хотят уничтожить Италию. Чрезвычайная ситуация с коронавирусом, безусловно, льет воду на их мельницу. Итальянская сторона одобрила MЕС без "условий" только в отношении расходов на здравоохранение, но не в отношении остального, то есть восстановления экономики. Поэтому Италии будет крайне необходимо поддерживать экономику, давать деньги бизнесу, давать деньги семьям, чтобы те могли покупать еду для своих детей.

На самом деле в документе написано: "Должны соблюдаться правила Договора MЕС", и еще: "после [прекращения чрезвычайной ситуации Ковид-19] государство-член [участвующее в программе] остается приверженным укреплению своих экономических и финансовых основ в соответствии с принципами координации и надзора за экономикой и с государственными финансами ЕС". Это означает, что "тройка" придет, как только чрезвычайная ситуация, вызванная коронавирусом, будет отменена.



И режим "austerity" – строгой экономии – будет навязан Италии в то время, когда ее экономика уже будет стоять на коленях, а из-за длительного и вынужденного карантина многие рабочие потеряют свои рабочие места, и многие компании и предприятия уже будут банкротами.



Переговоры, завершившиеся вечером 9 апреля в Еврогруппе, были драматичными. Представители итальянского правительства только делали вид, что выступают против МЕС, хотя на самом деле были согласны с евро-германским сговором против Италии. Знаете ли вы, почему европеисты и глобалисты возмущаются, когда слышат о национальных интересах, о защите границ? Потому что для них такие понятия, как "Родина" и "патриотизм", не имеют никакой ценности.

Реальная альтернатива состояла в том, чтобы печатать национальную валюту, чтобы не "топить" экономику страны уже на спаде. Но это не было сделано, потому что итальянские политики забыли о своих национальных интересах и стали действовать в интересах тех, кто хотел бы уничтожить Италию как экономическую державу и конкурента франко-германской оси.



Верхушка Евросоюза только ждала наиболее подходящего момента, чтобы толкнуть Италию в пропасть. И вот теперь момент настал: из-за чрезвычайной ситуации конституционные свободы, предусмотренные демократией, приостановлены. Итальянское правительство подписало МЕС без одобрения парламента, который тоже функционирует ни шатко ни валко, а оппозицию вовсе не слышно. Люди, приговоренные к "домашнему аресту", не могут выражать какой-либо протест: любые демонстрации запрещены. Армия и полиция патрулируют территорию.



Европейский союз не является союзом европейских стран и народов, а существует только для сохранения интересов банков и циничных банкиров, никогда никем не избираемых. Для них это, как игра в рулетку, где победителем всегда является банкир (то есть банки), а простые трудящиеся всегда проигрывают.



Не зря говорится: "Блажен тот народ, который, когда ему нужны герои, находит их". А здесь, в Италии, героями остаются только врачи и весь мужественный медицинский персонал, который каждый день находится на переднем краю борьбы с эпидемией коронавируса, чтобы помочь инфицированным больным. Рядом с ними, плечом к плечу – их русские коллеги, что называется, той же группы крови: друзья, как известно, познаются в беде.



Элизео Бертолази

15.04.2020