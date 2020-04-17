Коронакризис – это не конец света, это конец целого мира, - Ален де Бенуа

10:30 20.04.2020

Мнения



Конечно, крупные эпидемии античности и Средневековья не нуждались в глобализации для того, чтобы погубить десятки миллионов людей. Но ясно, что совершенно другой охват транспорта, обменов и коммуникаций в современном мире мог только усугубить ситуацию. В "открытом обществе" вирус ведет себя очень по-конформистски: он действует как все остальные, распространяется, движется. И чтобы его остановить, мы больше не движемся. Это не конец света, но это конец целого мира.

История, как мы знаем, всегда открыта, что делает ее непредсказуемой. Тем не менее иногда легче предсказать события в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе, чем в самом ближайшем будущем, что красноречиво продемонстрировала нам пандемия коронавируса. Сейчас при попытке дать краткосрочные прогнозы, конечно, представляется самое худшее: перенапряженные системы здравоохранения, сотни тысяч, даже миллионы погибших, разрывы производственно-сбытовых цепочек, беспорядки, хаос и все, что может последовать за этим. В действительности всех несет волна, и никто не знает, когда закончится и куда она нас вынесет. Но если попытаться посмотреть чуть дальше, некоторые вещи становятся очевидными.

Это говорилось уже не раз, но стоит повторить: кризис здравоохранения отбивает погребальный звон (возможно, временно?) по глобализации и гегемонистской идеологии прогресса. Конечно, крупные эпидемии античности и Средневековья не нуждались в глобализации для того, чтобы погубить десятки миллионов людей, но ясно, что совершенно другой охват транспорта, обменов и коммуникаций в современном мире мог только усугубить ситуацию. В "открытом обществе" вирус ведет себя очень по-конформистски: он действует как все остальные, распространяется, движется. И чтобы его остановить, мы больше не движемся. Иными словами, мы нарушаем принцип свободного передвижения людей, товаров и капитала, который был сформулирован в лозунге "laissez faire" (либеральный лозунг невмешательства в экономику – прим. ред.). Это не конец света, но это конец целого мира.



Ален де Бенуа

Писатель, философ, специалист по политической философии и истории идей. Является главным редактором журналов "Новая школа" и "Кризис", а также редактором журнала "Eléments".



17 апр. 2020