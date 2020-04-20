Иудей Коломойский отдал свой самолет для доставки благодатного огня на Украину. На том свете зачтется?

11:18 20.04.2020

В храмы Незалежной пришло до 130 тысяч верующих



В канун Светлого Воскресенья Христова, презрев опасность оказаться зараженными COVID-19, на Украине вчера поздно вечером пришли 130 тысяч приверженцев УПЦ Московского Патриархата. В прошлом году услышать радостные возгласы: "Христос воскресе!" изъявили желание 7 с половиной миллионов украинских прихожан, в это число входят также верующие Православной Церкви Украины (получившей Томос из Стамбула) и Украинской Греко-Католической Церкви. Представители двух последних конфессий в 2020-м решили не искушать судьбу и предпочли наблюдать за богослужениями в режиме-онлайн.



ПЦУ, Православная Церковь Украины, получила Благодатный огонь из Иерусалима в воскресенье утром. Как уже сообщал "МК", российским православным повезло куда как больше, они встретили драгоценный груз еще вчера вечером. В ПЦУ решили сэкономить на авиа-чартере, пустив освободившиеся средства на закупку лекарств и медоборудования для лечения заболевших коронавирусом. "На выручку" конкурентам РПЦ пришел... олигарх Игорь Коломойский. Boeing-767 принадлежащей миллиардеру компании МАУ (Международные авиалинии Украины), пусть и с опозданием, но доставил в Борисполь лампаду с Благодатным огнем. Его тут же повезли на пасхальное утреннее богослужение в Михайловский Златоверхий собор.



Службы в соборах и церквях УПЦ Московского Патриархата, как сообщается на сайте президента Украины, прошли без привычного наплыва прихожан, а то и вовсе за закрытыми дверями. Тем не менее в девятнадцати культовых сооружениях 13 регионов не обошлось без толп людей внутри храмов, причем многие были без масок. Больше всего подобных нарушений зафиксировали в Донецкой области (где даже открыли уголовное производство), а еще в Запорожской, Ровенской и Черниговской областях. Полицейским пришлось по этому поводу составить три протокола. К слову, в Черниговской и Донецкой областях (непосредственно граничащих с Российской Федерацией) по состоянию на 19 апреля больных COVID-19 меньше, чем в других украинских регионах.



Из хороших новостей: пресс-служба УПЦ МП опровергла вчерашние слухи о заражении коронавирусом митрополита Киевской и Всея Украины Онуфрия и управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония. Последний накануне лично встречал в Международном аэропорту "Борисполь" чартер с Благодатным огнем.

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Олег Базак