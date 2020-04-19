Украсть на посошок. Пришла пора вытравлять либеральный яд из государственного организма, - М.Хазин

11:55 20.04.2020

Пришла пора вытравлять либеральный яд из государственного организма

Война войной, а обед - по расписанию… В смысле, вирус вирусом, а коррупцию никто не отменял! Я, собственно, о чем…



А вот об этом: "Госдума приняла в третьем чтении закон, который смягчает запрет на выдачу госгорантий иностранным компаниям, а также российским, зарегистрированным в офшорах". Правительство внесло этот проект (№941158-7) в палату неделю назад.

Ну, во-первых, что это за "российские компании, зарегистрированные в офшорах?" Офшорные, они и есть офшорные, юрисдикция у них чужая, налоги они у нас тоже не платят… Тогда это что? Эвфемизм? Типа компании, открытые на выведенные из российской экономики деньги? Так, в законе писать неудобно? Но смысл-то от этого не меняется!



Во-вторых, что за спешка? Нет, чтобы подумать о чем-то более важном. Ну, например, не так давно, уже после начала карантина, президент России сказал, что деньги, которые направлены на инфраструктурные проекты, должны быть обязательно потрачены. И понятно почему, инфраструктурные проекты обладают высоким внутренним мультипликатором и стимулируют экономику, серьезно пострадавшую от вируса.



Мне вчера позвонил один мой товарищ, как раз владелец такой инфраструктурой компании. У нее много бюджетных проектов, от конкурсов до уже завершенных проектов, в самых разных регионах. И он говорит, что как только Путин сказал, что эти программы сокращать нельзя, Минфин тут же перестал выделять на них деньги регионам. Где-то заморозили конкурсы (но деньги, потраченные на банковские гарантии, разумеется, не вернули), где-то отказались платить по уже закрытым контрактам… Говорят, нет денег! Ну, точнее, это не те направления, про которые Президент прямо сказал, что им нужны, денег. У Минфина нет средств… А вот на гарантии, судя по всему (ведет этот законопроект, разумеется, Минфин, гарантии - это его прерогатива), деньги у него есть… Никаких мыслей такая политика не навевает?



К слову, в то самое время, когда денег на выполнение поручения Путина (которое просто требует выполнять закон о бюджете) у Минфина нет, он объявляет конкурс на закупки для своего нового санатория. И на это, надо думать, деньги найдутся! К слову, можно сравнить МРОТ, который нам организовал тот же Минфин, с его собственными потребностями. Выясняется, что МРОТ эквивалентен двум с половиной туалетных ершиков для минфиновского санатория...

В-третьих, если предположить, что экономическая политика в нашей стране, все-таки, будет меняться, то нынешнее руководство финансового блока (в том числе, крупнейшие банкиры, которые находятся в тесном взаимодействии с руководством Минфина и Центробанка), скорее всего, тоже покинет свои теплые места. Работать они не умеют, воровать без должностей тоже. Значит, поневоле возникает желание немножко попользоваться служебным положением. Так сказать, на посошок.



Так вот, не является ли этот закон как раз инструментом вывода денег? Внутри страны сейчас воровать опасно, а тут, дали госгарантии офшорам, потом сами сбежали туда же, если что, подали в суд и выиграли у России деньги. Собственно, воры из "Юкоса" сделали только одну ошибку - слишком много запросили. Запроси они миллионов двести долларов (на жизнь, к слову сказать, вполне хватит), им, скорее всего, их друзья из Минфина просто бы дали в рамках мирового соглашения. И все. Они бы, я думаю, и 50 миллиардов бы дали (чай, не свои, да и долька бы обломилась), но скандал получился слишком громкий.

Мне кажется, что наши либерасты выиграть политическую войну внутри страны не могут: они слишком забоятся о собственном кармашке и за личную безопасность готовы сдать всех партнеров. Но они уже заразили весь государственный аппарат своим отношением к делу и персональной ответственности, и вот тут будут очень большие проблемы. Поскольку воспитывать новое поколение дело сложное и долгое. В общем, змею убили, а яд в организме остался.



Точнее, пока даже змею не убили. Судя по отношению Минфина к указаниям Президента и по продавливаемым им законам, либерастическая змея вполне себе здравствует и продолжает отравлять своим ядом и Россию с ее гражданами и Президента в частности. И вот здесь можно бы и проявить власть и, во-первых, заставить правительство выполнить бюджетные правила а, во-вторых, не подписывать, крайне сомнительный закон.



Вообще, нужно отметить, что пришла пора вытравлять либеральный яд из государственного организма. Я думаю, что пришла пора обсудить ряд ограничений на жизнь граждан, которые устроили либерасты последние годы (в том числе, отменить пенсионную реформу, отменить все законы, направленные на "оптимизацию" здравоохранения, отменить реформу академии наук, ну, и так далее). Разумеется, в нормальных условиях нужно написать новую реформу, например, вернуть систему построения здравоохранения, созданную Семашко, но это долго. А просто отменить вредительство - можно сделать и сейчас.

Разумеется, либерасты будут вопить, мол, а по каким законам управлять… Ребята, врать - не хорошо! Вы-то не управляли, вы - воровали бюджеты. Ну так дайте поуправлять нормальным профессионалам, а они уж там потом разберутся, какой закон надо принимать. Без вас.

Собственно, вот это последнее либерастов и пугает. Откуда и разные странные новые законы появляются. Но ждать становится все опаснее и опаснее. Поскольку кризис в США уже начался, нас ждут совершенно другие условия жизни, в частности, доход от эмиссии доллара (в виде цен на энергоносители) мы уже получать не будем. А значит, денег на коррупционную ренту либерастам не видать. Следовательно, нужно менять всю модель управления экономикой и финансами в стране. Иначе это может привести к тяжким политическим последствиям.



Михаил Хазин

19 апр. 2020