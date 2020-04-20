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Власовщина. Челябинские чинуши Лопин и Серргеев выдали в Казахстан донбасского добровольца Щербака
12:23 20.04.2020

Сдали
Сергей Шаргунов о свершившейся выдаче на расправу ополченца Евгения Щербака

Сергей Шаргунов

Об этом отвратительно и тяжело писать.
Мне запросами не удалось его спасти.
Все более похоже не просто на равнодушие системы, а на злой умысел.
Еще одна жертва наших удивительных реалий.
Выдан на расправу ополченец Евгений Щербак.
Он просил не паспорт даже, хотя бы временное убежище.
Выдали из Челябинской области, где держали под стражей с декабря. Подхватил туберкулез.
"Я вас туда не посылала", - сообщает ему Российская Федерация.
Или нет, не так, иначе.
"Скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел?"
(Веря в русский мир, Женя прошел в Донбассе самые тяжелые бои, чудом выжил, потерял друзей).

Он из казахстанского Костаная, некогда Николаевска, города, где русских до сих пор большинство.

Его несколько раз в эти дни доставляли к границе и возвращали обратно, словно издеваясь. Карантин не помешал этим жестоким играм… И наконец - сдали.
Выдан по требованию "дружественного государства" как "участник боевых действий". И немедленно заключен там в тюрьму. Грозит от 5 до 9 лет лишения свободы.
Кого за это благодарить?
Часто меня наивно упрекают, что я не называю имена тех, кто ответственен за такое. Имя им воистину легион.
Обычные милые люди, государственники, зрители и участники духоподъемных телешоу…
Привыкшие к лицемерию и безразличию как к норме.
Чьи имена вы так хотите услышать?
Ну вот, пожалуйста.
Прокурор Челябинской области, государственный советник юстиции 3 класса В.А. Лопин.

На мое обращение со словами о том, что русский человек прошел войну и просится жить в России, а в Казахстане с туберкулезом может погибнуть в тюрьме, ответ спокойным канцеляритом Зазеркалья: "Судом дана оценка доводу об опасении Щербака Е.С. за свою жизнь и здоровье, который отклонен, поскольку угрозой для жизни и здоровья заявитель считает уголовное преследование в отношении него на территории Республики Казахстан, иные доказательства, объективно свидетельствующие о наличии такой угрозы, не предоставлены. Довод заявителя об оставлении без внимания того факта, что он обращался с заявлением о признании его беженцем на территории Российской Федерации, несостоятелен, так как в предоставлении статуса беженца и временного убежища Щербаку Е.С. отказано".
Безупречный автоматизм.
О том же начальник Главного Управления МВД по Челябинской области А.Ф. Сергеев.
И где же настоящие предатели?
Суд, который проштамповал очередное решение?
Прокуратура, не пожелавшая возразить суду?
Верхи, не способные или не желающие остановить подобное?
Или мы все?
Теперь надо помогать Евгению с адвокатом (как помогаю выданной на Украину Елене Бойко)…
И надо спасать других, кого хотят выдать.
Но главное - горечь.
У меня? У нескольких еще? И все?.. Почти всем, наверное, наплевать.
Многим хочется, наблюдая это, на все забить и ни в чем не участвовать. Но если не вы, неравнодушные, то кто будет рыпаться?

Нужно ясно и твердо стоять за своих.
Многим хочется с горя хорошенько выпить и на все махнуть рукой. Война, выдача, водка… Все едино. К слову, друзья, не надо усердно квасить на карантине. Ненавижу поучать, но безудержные возлияния не решат наших проблем, не уменьшат, а повысят вероятность заражения, не укрепят, а ослабят. Лучше собраться с силами и подумать, как и кому можем помочь. Прежде всего самим себе.
Нужно поставить вопрос о недопустимости предательства сторонников "русского мира" перед первыми лицами страны.
Нужно не молчать, идти с этой правдой на ТВ, на любые возможные трибуны и площадки.
Нужно массовое правозащитное движение, объединяющее и отстаивающее наших людей.
Нужно (я ж не спорю) называть по именам ответственных за буднично-страшные приговоры.
И нужно помогать тем, кто уже стал жертвами, не забывать о них, отслеживать их судьбы.
Только тогда сможем себя уважать.

Источник - svpressa.ru
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