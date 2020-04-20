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"Вирусные" волнения в казахстанском Тенгизе
16:48 20.04.2020

Волнения на Тенгизе: в акимате разъяснили ситуацию

В акимате Атырауской области прокомментировали ситуацию на месторождении Тенгиз, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, 19 апреля 2020 года в вахтовом поселке Бирлик у одного из рабочих был выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией. Был установлен круг контактных лиц заболевшего из 35 человек.

"Всех контактных было решено заселить в жилые блоки поселка Болашак для прохождения экспресс-тестирования. По всем прошедшим лицам были выявлены отрицательные результаты", - говорится в сообщении акимата.

При этом уточняется, что 19 апреля в 20.00 по местному времени в поселке Болашак вахтового городка Тенгиз Жылыойского района Атырауской области собрались рабочие в количестве 200 человек.

"Из-за неосведомленности о понятии "контактные лица" они выразили недовольство заселением работников из других вахтовых поселков, которых посчитали заразившимися коронавирусом", - пояснили в ведомстве.




В ведомстве заявили, что экспресс-тестирование пройдут все рабочие, а через два дня после оглашения результатов, при отрицательных анализах, в среду, 22 апреля, рабочие выходят на работу.

"При этом, как сообщили в компании, за два рабочих дня заработная плата будет сохранена", - заверили в акимате. При этом отмечается, что в случае выявления положительных результатов будут приняты дополнительные меры по госпитализации зараженных в стационары.

Напомним, волнения в вахтовом поселке на месторождении Тенгиз начались вчера ночью. Причиной волнений стал коронавирус. Рабочие выступили против заселения работников из других вахтовых поселков из-за боязни инфицирования.

В пресс-службе компании "Тенгизшевройл" заявили, что оснований для волнения нет. В жилые блоки поселка Болашак заселили персонал, который уже рано утром будет отправлен домой. Все они прошли экспресс-тестирование, у всех результаты отрицательные, и сейчас они просто находятся в вахтовом городке в ожидании транспортировки. На месте проведены разъяснительные беседы. На данный момент ситуация стабилизировалась.

Источник - Tengrinews.kz
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