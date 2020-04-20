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В Ташкенте восстановлена православная Часовня Святого Георгия
16:51 20.04.2020

В ПАМЯТЬ О СОЛДАТАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Русская диаспора Узбекистана получила к Пасхе-2020 замечательный подарок. Восстановлена часовня Святого Георгия у бывших Камеланских ворот в честь солдат Российской империи.

Напомним, что часовня была построена и освящена в 1886 году по инициативе русских офицеров, их поддержали горожане. Автором проекта на народные деньги был известный инженер Ульянов, в честь которого позднее была названа одна из улиц столицы генерал-губернаторства.

Место для могилы, где покоятся 25 воинов, выбрано не случайно. Именно тут кипел последний бой при штурме Ташкента войсками под командованием генерала Черняева в мае 1865 года с наемниками-пуштунами.

Кстати, у боевого генерала не было приказа брать Ташкент. Это было сделано в отместку за резню, устроенную афганцами, напавшими на солдат, отправленных под нынешним Чимкентом заготавливать хворост.

132 года назад состоялся первый крестный ход к часовне, учрежденный Священным Синодом РПЦ. Путь в семь километров пролегал от Спасо-Преображенского собора на современной площади Независимости (взорван большевиками).

Вот как описывал тогдашний "Правительственный Вестник" то событие: "Братская могила находится близ Камеланских ворот в Биш-агачской части. Сюда и направились жители Ташкента, вместе с торжественною процессией, чтобы помолиться об упокоении душ людей, павших при штурме города. Перед часовнею, у могилы, был разбит красивый, убранный зеленью и цветами намет; садик, окружающий могилу и с каждым годом принимающий все более и более привлекательный вид, наполнился множеством молящихся, среди которых находилось несколько ветеранов, участников боя под Ташкентом. Духовенством была совершена панихида, после которой присутствовавший на панихиде главный начальник края приветствовал живых участников славного боя под Ташкентом, а затем преклонил колено перед могилою усопших."

В ту пору часовня была святыней Русской Православной Церкви в Туркестане.

Поразительно, что часовня сохранилась до наших дней, конечно, в сильно обветшалом виде. Хотя в Ташкенте не уцелел от царских времен ни один храм - все они были разрушены.

Долгое время часовня никому не мешала, будучи окруженной загородными садами. В 40-х годах прошлого века район у бывших Камеланских ворот был отдан под индивидуальную застройку. А нынче через дорогу от братской могилы расположен парламент Узбекистана…

Часовня оказалась в махалле, перед окнами жилого дома, практически на тротуаре. В результате планировки и выравнивания улицы часовня была частично засыпана, ушла под асфальт.

Надо отдать должное такту мусульманского населения, с уважением отнесшегося к часовне, к праху лежащих в склепе воинов. В советские годы было не очень трудно найти повод для ее сноса.

Отрадно, что узбекские власти не тронули часовню, нашли время и силы, чтобы вернуть ей первоначальный облик.

Ташкентская епархия, посольство России, историки, краеведы никогда не забывали о часовне. Предлагалось, в частности, перенести ее на территорию Свято-Успенского кафедрального собора. Договориться, впрочем, о чем-либо с тогдашним руководством было невозможно. Приходилось больше бороться с "колониализмом" в школьных учебниках. Но открытие памятника Исламу Каримову в Москве, видимо, окончательно сняло все страхи перед "возрождением империи".

28 июня 2019 года Минкульт разумно зарегистрировал своим приказом часовню как памятник культурного наследия. Проект реставрации фирмы Meros Chashmasi прошел научную экспертизу.

Строители не тронули саму могилу. Фирма Азиза Назарова по старым фото восстановила фасад, купол с кровлей и шпиль, внутреннюю художественную роспись, кровлю. Известняк для стен и пола доставили из Бухары.

В новом старом виде часовня непременно станет привлекательной для приезжих, особенно туристов из России. Обратит свой взор и Ташкентская епархия. А у российской диаспоры появилось еще одно сакральное место.

Верится, недалек тот час, когда состоится новое открытие возрожденной часовни.

Александр Грошев

Источник - Vesti.uz
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