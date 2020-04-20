Guardian: Трамп ведет смертельную игру, перекладывая вину за пандемию Covid-19 на Китай

16:53 20.04.2020

Когда речь заходит о козлах отпущения, Трамп неизменно выбирает своей жертвой Китай, пишет автор. Пекин стал очередным объектом ненависти, обойдя в этом смысле даже Тегеран. В то время как в США умирают люди, их президент пытается переложить вину на коммунистическую партию другой страны. Впрочем, в адрес Пекина бросает обвинения и кандидат от демократов Джо Байден вместе со стоящими за ним западными либералами, поэтому в статье достается и Китаю за ультранационализм.



The Guardian (Великобритания): Трамп ведет смертельную игру, перекладывая вину за пандемию Covid-19 на Китай



Господин "Безграничная власть", сосредоточивший все свое внимание на вопросе своего переизбрания, рискует жизнями людей далеко за пределами Соединенных Штатов



Саймон Тисдалл (Simon Tisdall)



Прежде многие задавались вопросом, что случится, когда Дональд Трамп - в прошлом не слишком успешный менеджер по продажам и бывший ведущий реалити-шоу - столкнется с настоящим кризисом. Теперь они знают ответ на этот вопрос. Человек, который в своей инаугурационной речи пообещал остановить "расправу над Америкой", теперь сам ее вершит. Covid-19 возвел его в сан "короля хаоса".



Вполне подходящий титул для человека, который на прошлой неделе заявил, что он обладает "абсолютной властью". Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), который понимает, что значит быть лидером, напомнил Трампу, что в Соединенных Штатах нет королей. Но между Трампом и последним монархом Америки Георгом III есть много общего, - в первую очередь, склонность к тирании.



По своей натуре Трамп - скорее диктатор, нежели демократ, и он во многом схож с его любимым мировым лидером - кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Вспомните хотя бы его недавнюю угрозу закрыть конгресс США и его стремление любыми способами снизить явку представителей меньшинств на выборах.



Стоит напомнить, что престарелый король Георг был психически нездоров, то есть трампизм, очевидно, вреден для здоровья. Вне всяких сомнений позиция Трампа по коронавирусу, его самодовольство, разглагольствования и паранойя стали препятствиями для принятия эффективных мер на раннем этапе.



"Отрицание президента на раннем этапе стало фатальным, - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) в марте. - Пока президент бездельничает, люди умирают". Она снова выступила с этим обвинением на прошлой неделе, заявив, что Трамп продолжает вызывать "ненужные смерти и беды".



К настоящему моменту в Соединенных Штатах было подтверждено около 700 тысяч случаев заражения Covid-19, и 35 тысяч человек уже скончались. Справедливо ли винить лично Трампа в каждой конкретной смерти, которую можно было предотвратить? Нет. Но все эти люди умерли в тот момент, когда он руководил страной. Заботиться об американских гражданах - это его работа. В конечном счете ответственность лежит на нем.



Главный мотив, которым Трамп руководствовался, опубликовав на прошлой неделе "инструкции" по смягчению карантинных мер, сводился вовсе не заботе о благополучии граждан. Главный мотив Трампа заключался в том, чтобы оживить американскую экономику и повысить его шансы на переизбрание, во что бы то ни стало. Эксперты в области здравоохранения и губернаторы штатов заставили его отказаться от опрометчивых шагов.



Кроме того, Трамп подвергает опасности тот мир, который Соединенные Штаты не так давно стремились возглавлять. Да, Всемирная организация здравоохранения, которая испытывает огромное давление и которой действительно не хватает ресурсов, допускала ошибки в ходе нынешней пандемии. Однако она все еще играет ключевую роль в координации глобального реагирования на эту угрозу. И Трамп совершенно напрасно клевещет на нее.



Развивающиеся страны, которые могут сильнее всего пострадать от Covid-19 в гуманитарном и экономическом смысле, нуждаются в любой помощи, которую они могут получить. Но Трампа это совершенно не волнует. Его ничем не обоснованный отказ платить взносы в бюджет ВОЗ угрожает жизни множества людей. Из-за него в мире может умереть гораздо больше людей.



Когда речь заходит о козлах отпущения, Трамп неизменно выбирает своей жертвой Китай. Пекин стал очередным объектом ненависти Трампа, обойдя в этом смысле даже Тегеран. Это по-настоящему опасно. Это может превратить и без того натянутые отношения во вторую холодную войну.



На прошлой неделе Трамп снова поднял ставки, заявив, что Китай сознательно не сообщил реальное число людей, умерших от коронавируса. Трамп поверил в теорию заговора, которую Пентагон уже опроверг, - версию о том, что источником этого вируса стала лаборатория в Ухане, где разрабатывалось биологическое оружие.



Даже зашоренная "база" Трампа способна увидеть, что именно происходит. Их герой натворил серьезных бед, а теперь он как обычно пытается избежать ответственности, переложив вину на других, преимущественно на иностранцев и на Коммунистическую партию Китая.



Трамп планирует использовать эту грубую антикитайскую риторику, чтобы сокрушить своего соперника на предстоящих президентских выборах, демократа Джо Байдена (Joe Biden). Это уже началось. В одном из видеороликов в поддержку Трампа, появившемся в сети в апреле, говорится: "Байден выступает в защиту Китая, а Китай калечит Америку".



Аналитик Джонатан Суон (Jonathan Swan) написал в Axios: "Чиновники Трампа долгое время планировали изобразить Байдена, как политика, занимающего „мягкую позицию" в отношении Китая, но пандемия коронавируса спровоцировала общественный гнев в адрес Пекина и сделала эти нападки более действенными".



Трамп также намеревается сделать акцент на деловых связях Хантера Байдена (Hunter Biden), сына Джо Байдена, с Китаем, чтобы отомстить за процесс импичмента. "Можете быть уверены, избиратели об этом узнают", - сказал один из представителей предвыборного штаба Трампа.



Стойкая неспособность Трампа компетентно и рациональной руководить ситуацией внутри Соединенных Штатов и за их пределами портит репутацию Америки на мировой арене. Его решение о приостановке взносов в бюджет ВОЗ вызвало резкую реакцию со стороны членов Большой семерки и ООН, которые сделали особый акцент на необходимости всеобщей солидарности.



Между тем неустанная враждебность Трампа будит худшее в самом Пекине. Гнев в связи с клеветническими обвинениями Трампа касательно Covid-19 в сочетании с давними торговыми спорами, региональной напряженностью и бесконечными нравоучениями о правах человека заставили Пекин отказаться от дипломатического подхода "мирного подъема". Лидер Китая Си Цзиньпин уже дал отмашку более агрессивно настроенному поколению официальных и полуофициальных представителей. Эти так называемые "воины-волки" стали генерировать свою собственную пропаганду и ложь - в частности, версию о том, что именно американская армия завезла этот вирус в Китай.



Многое указывает на то, что Китай - независимо от Трампа - использует текущий кризис, чтобы приблизиться к своей долгосрочной цели, заключающейся в обретении технологических, экономических и геополитических преимуществ перед Западом. Внутри Китая власти терпят и даже одобряют рост ультранационализма и ксенофобии.



Руководству Китая следует остановиться и задуматься. Трампу тоже стоит это сделать. Его безрассудные попытки переложить вину и политические махинации убивают не только американцев и влияние Америки на мировой арене. Усиление взаимного антагонизма угрожает уничтожить все шансы на то, что две крупнейшие в мире державы смогут рационально сотрудничать друг с другом, чтобы справиться с этой и будущими пандемиями - к примеру, поддержав столь необходимое независимое международное расследование обстоятельств начала пандемии. Это, в свою очередь, негативно скажется на столь необходимом сотрудничестве в вопросах изменения климата и других важнейших глобальных вопросах, таких как списание долгов.



Мир не может позволить себе еще четыре года хаоса и расправ, воплощением которых стал Трамп. Проголосовать за его соперника на выборах в ноябре - это лучшее решение. Но что если, опасаясь проиграть на фоне нынешнего кошмара, Трамп попытается отложить выборы?



Эксперты утверждают, что у него нет для этого полномочий. Но господин "Безграничная власть" может с ними не согласиться. На фоне такого количества смертей и разрушений, которых можно было избежать, почему бы не убить еще и конституцию, а также отцов-основателей? Как все уже поняли к настоящему моменту, Трамп способен практически на все.