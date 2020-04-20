США испытывали биологическое оружие на собственном населении

16:56 20.04.2020 Во времена холодной войны правительство США хотело понять, какие города наиболее восприимчивы к биологическим атакам. Ничего лучшего, чем устроить "учебный эксперимент", им в голову не пришло, и в 1950 году флот направил к Сан-Франциско катер с грузом зараженных пробирок. Операция получила название "Си-Спрей".



Publico (Испания): США испытывали биологическое оружие на собственном населении



Назанин Арманьян (Nazanin Armanian)



Название операции: "Си-Спрей" (Sea-Spray).

Место проведения: Сан-Франциско, США

Время проведения: с 20 по 27 сентября 1950 г.

Президент: Гарри Трумэн



В течение семи дней ВМС США из огромных брандспойтов, расположенных на минном тральщике, распылили значительное количество бактерий Serratia Marcescens и Bacillus Globigii, образовавших целое облако, которое зависло над 800 тысячами жителями залива. Место проведения операции было выбрано ввиду его близости к морю, высокой плотности населения, наличию небоскребов, а также потому, что большая облачность в этой местности помогала скрыть массу патогенных веществ и способствовала ее распространению на близлежащие города.



Цель учения: изучить воздействие этого оружия НЕ на здоровье людей, а на:



- Потоки ветра, разносившие смертоносные бактерии.



- Дымку, которая перемещала бы бактерии на огромные расстояния.



- Время, за которое бактерии достигнут других областей, и количество бактерий, необходимое для их заражения.



- Исследовать уязвимость большого города в результате применения биологического оружия, его воздействие на окружающую среду и способы борьбы с ним.



Serratia Marcescens была выбрана по двум причинам:



1.Эта бактерия не столь смертоносна как сибирская язва (Bacillus Anthracis), та самая, которую в 2003 году Саддам Хусейн не рассылал в почтовых конвертах в США (это был один из предлогов для вторжения в Ирак). Этим занимался агент ФБР Брюс Ивинс, в течение 18 лет работавший в Военном институте изучения инфекционных заболеваний и разрабатывавший вакцину против этой бактерии: он заразил 22 своих соотечественников, пятеро из которых погибли.



2.Она вырабатывает красный пигмент, благодаря чему становится своеобразным "маркером", распространение которого легко отслеживать в пространстве.



В тот же год похожие эксперименты были проведены в округах Кэлхун (Алабама) и Кей-Вест (Флорида), спровоцировав всплеск пневмонии.



Итог: это был самый настоящий успех для криминального военно-промышленного комплекса и его политических представителей, став крупнейшим в истории экспериментом с биологическим оружием. Образцы, взятые в 43 областях распространения бактерий, показали их эффективность: помимо залива, патогенными веществами оказались заражены близлежащие города. Их жители узнают об этом гораздо позже, благодаря журналистскому расследованию, проведенному газетой Лонгдэй Ньюсдей (Longday Newsday) в 1976 году.



Однако операция "Си-Спрей" была не первой и не последней, в ходе которой США испытывали биологическое оружие.



Пугающая хронология



Данные из американской прессы:



1920: Проводя эксперименты с людьми, военные распылили Serratia Marcescens над группой американских военнослужащих, чтобы оценить их действие. Вскоре они узнают, что данные бактерии вызывают сепсис, респираторные заболевания, эндокардит, остеомиелит, глазные инфекции и менингит.



1930-е годы: Институт медицинских исследований Рокфеллера (основан в 1901 году) использовал американских граждан в качестве подопытных кроликов - пишет журнал "Вайтоут Пресс" la revista Whiteout Press-, скрыто заражая их раковыми клетками. В 1947 году в этом институте был открыт вирус Зика.



1942: Американская программа разработки биологического оружия приобретает государственный характер в соответствии с указом президента Ф. Рузвельта.



1943: Медицинское Командование ВС США исследует в Форте Детрик (Мэриленд) использование в качестве биологического оружия сибирской чумы, бруцеллеза (вызывающего мальтийскую лихорадку), ботулотоксина, чумы, чумы крупного рогатого скота, бактерии Francisella tularensis, кокцидиоидомикоза (вызывающего пустынный ревматизм), риккетсию и других возбудителей опасных болезней. При этом эксперименты ставятся над живыми организмами. C 1954 по 1973 год этот центр провел операцию "Вайткоат", в ходе которой изучалось воздействие Кью-лихорадки, желтой лихорадки и бубонной чумы на сотне обезьян, все из которых погибли после чудовищных мучений. Затем были проведены испытания на как минимум 2200 людей без их ведома. Их пригласили участвовать в эксперименте через Церковь Адвентистов. Как и обезьян, их привязали к стульям и выставили под лучи солнца и опрыскивали болезнетворными бактериями (со стороны можно было подумать, что это узники совести, которых наказывают за осуждение войны). Эксперимент проводился с целью отработки способов снаряжения бомб этими веществами, чтобы применять их по населенным пунктам с определенным числом жителей.



1945: Проект "Скрепка" осуществлялся ЦРУ и военными и преследовал цель обнаружить немецких и японских ученых, обвиняемых в военных преступлениях, и предложить им освобождение от уголовного преследования и новые документы в обмен на участие в секретных проектах США, связанных, в том числе, с разработкой атомного и микробиологического оружия.



1947: Нюрнбергский кодекс, разработанный на основе разоблачений экспериментов над людьми, проводившимися в немецких и японских концлагерях, устанавливал этические нормы для подобных исследований, в частности: 1) они могли проводиться только при согласии добровольцев, которые 2) должны были быть должным образом проинформированы относительно характера экспериментов и их последствий. Лишь четыре года спустя США нарушат этот Кодекс, осуществив в Сан-Франциско один из крупнейших в истории экспериментов над людьми.



1948: США создают Комитет по бактериологической войне и разрабатывают программу экспериментов над населением. В тот же год Пентагон открывает Центр биологической войны на острове Сан-Хосе в Панаме, где устраивает склад отравляющих веществ, иприта и веществ нервно-паралитического действия.



1950: В результате вышеупомянутой операции "Си-Спрей" одиннадцать жителей Сан-Франциско оказались в Стэнфордском госпитале с серьезными поражениями мочевых путей. Огромное количество бактерий Serratia Marcescens в телах пациентов насторожило сотрудницу лаборатории Энн Цукерман, которая забила тревогу. Обескураженные врачи не могли понять, откуда они там взялись. Семья 75-летнего Эдварда Невина, единственного скончавшегося пациента, который проходил реабилитационный курс после хирургической операции, однако вскоре скончался от заражения сердечных клапанов, безуспешно пыталась предъявить федеральному правительству иск за его смерть. Как писала газета "Сан-Франциско Кроникл", бактерии вновь появились в некоторых участках залива, как бы доказывая свое "бессмертие". Эксперт в области биотерроризма Леонард Коул рассматривает этот случай в своей книге "Тайные облака".



1951: Военные вводят чернокожим работникам Центра промышленных поставок в Норфолке грибок Aspergillus fumigatus, вызывающий легочные заболевания и астму у людей с ослабленным иммунитетом, чтобы определить степень восприимчивости афроамериканцев к данной инфекции.



1954: "Синдром красной пеленки". Так назывался эксперимент, который проводили в университетской больнице Висконсина над новорожденными, зараженными бактериями Serratia Marcescens. Детская моча красного цвета позволяла изучить мутацию бактерий.



Май 1965: Военные распыляют бактерии Bacillus Globigii в аэропорту Вашингтона и на автобусной остановке Грехаунд Лайнс. Десятки пассажиров увезли их на себе в 35 городов семи штатов.



1966: В период с 7 по 10 июня в аэропорту Вашингтона обработали биологическим веществом багаж пассажиров, а вентиляционные люки нью-йоркского метро бросили баллоны с биоматериалом, подвергнув опасности жизнь почти миллиона людей. "Дело в том, что в СССР, Европе и Южной Америке много подземных коммуникаций", - завили устроители. Им нужно было посмотреть, как распространяются химические вещества.



1967: Пентагон подрывает артиллерийские снаряды и ракеты, начиненные нервно-паралитическим газом зарин в лесном заповеднике на Гавайских островах, что вызывает коматозное состояние и гибель неустановленного количества людей. Цель испытания под названием "Красный дуб, Фаза 1", состояла в "оценке его эффективности в условиях тропического леса".



1969: Ученые сообщают президенту Р. Никсону, что возможности американского биологического оружия США ограничены, поскольку у них нет в наличии необходимого количества биологических веществ в виде порошка. В этом году Никсон закрывает "наступательную", но не оборонительную часть программы разработки биологического оружия. В 70-е годы военные распылили сульфид цинка и кадмий (один из самых высокотоксичных металлов) над Миннесотой и другими штатами среднего Запада, установив, что их частицы распространяются до 1.600 километров. Комитет Пентагона по биологическому оружию стремился запустить "безвредные" микроорганизмы в вентиляционные системы, метро и водопроводы, чтобы оценить эффективность биологических носителей как инструмента проведения диверсий, а также целесообразность их использования в ходе спецопераций.



1990-е годы: На заключенных техасских тюрем испытывали новое химическое оружие, которое впоследствии будет применено против мирных иракских жителей. Так называемый "синдром Персидского залива" был обнаружен, когда те самые военные, которые распыляли эти отравляющие вещества над иракцами, сами тяжело заболели, причем болезни передались их детям, родившимися с чудовищными физическими отклонениями. Основатель калифорнийского Института молекулярной медицины Гарт Никольсон написал: "Тысячи американских ветеранов войны в Персидском заливе страдают от последствий воздействия радиационного, химического и биологического оружия". Получается, что оружие массового поражения находится в руках обвинителя.



1994: Доклад сенатора Джона Рокфеллера показывает, что в течение десятилетий американские военные преднамеренно подвергали сотни тысяч своих собственных солдат воздействию опасных микробов, иприта, нервно-паралитического газа, радиации, галлюциногенных и психотропных веществ.



2013: Журнал "Ветеранс Тудэй" утверждает, что Пентагон выделил 300 миллионов долларов на осуществление секретной программы биологической войны в Центральной профильной лаборатории, находящейся в Тбилиси (Грузия), недалеко от границы с РФ.



Но разве задачей армии, спецслужб и наших руководителей не является защита граждан от врагов, как нас убеждают? Источник - ИноСМИ

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