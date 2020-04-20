Борьба с коронавирусом. Или борьба с согражданами? - В.Павленко

16:57 20.04.2020 Борьба с коронавирусом? Или с согражданами?



Казалось бы, стало лучше – надо, наоборот, смягчать. Или хотя бы не усугублять. Ан, нет! Это в обычной человеческой логике так, а в логике градоначальника все обстоит ровным счетом наоборот. Чтобы эту его логику постичь, надо Джанни Родари перечитывать с его бессмертным Чиполлино. Про простой дождь за 100 лир, сильный - за 200 лир и с громом и молнией - за 300 лир, как пообещал сановный лимон простым овощам



ВЛАДИМИР ПАВЛЕНКО



С телеэкрана московский градоначальник говорит все очень красиво. Дорогие, дескать, москвичи, мы за вас всей горой, только о ваших интересах и печемся, одних штрафов ради вашего здоровья на 50 млн "рябчиков" вам же и подвесили. Распространение вируса по экспоненте нашими высочайшими усилиями мы притормозили. Несмотря на пресловутую "оптимизацию" медицины. Худшее для вас, неразумных и несознательных, не состоялось. И на этой радостной волне мы объявляем о новых "милостях". Ужесточаем вам с 22 апреля ordnung, а компенсацию получите лекарствами от ОРВИ. Вспоминается некрасовская "Железная дорога" с бочкой спиртного: "Шапки долой - коли я говорю!".



Казалось бы, стало лучше - надо, наоборот, смягчать. Ну, или хотя бы не усугублять. Ан, нет! Это в обычной человеческой логике так, а в логике градоначальника все обстоит ровным счетом наоборот. Чтобы эту его логику постичь, надо уже не Некрасова, а Джанни Родари перечитывать с его бессмертным Чиполлино. Про простой дождь за 100 лир, сильный - за 200 лир и с громом и молнией за 300 лир, как пообещал сановный лимон простым овощам. Или "Незнайку" перечитывать, которого уже почти запретили. Или вот это пророческое видео вспомнить - привет из 1982 года, на которое уже приходилось ссылаться.



А теперь факты из нашей "вирусной" повседневности. Факт первый. Нам рассказывают, что электронный пропуск сделать несложно, раз плюнуть-де. Сегодня, проявив законопослушность, попытался сделать это заранее, не дожидаясь "пяти часов до первой поездки". На собянинском сайте говорится, что обладателям удостоверений государственного образца с 22-го числа необходимо "зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт".



Сначала набрал заветные семь семерок, и побеседовав с "виртуальным оператором единой справочной службы правительства Москвы" (почему-то сразу вспомнился "искусственный интеллект Миа" из рекламы сотовой связи), принялся ждать обещанного "ответа специалиста". Сколько прошло минут - врать не буду, не засекал. Но довольно много. И вполне достаточно, чтобы убедиться, что ответа ждать придется еще дольше. В приличных организациях в таких случаях включают обратный счетчик и информируют клиента, каким в очереди является его звонок, и когда примерно он дождется ответа. Но это, наверное, не тот случай…



Не будучи сильно искушенным в электронной тематике, понял, что сам не справлюсь и прибегнул к помощи много раз выручавшего в подобных и похожих случаях товарища по прежней работе в Совете Федерации. Забегая вперед, скажу, что проблема разрешение получила, но даже у высококлассного специалиста, который компьютер с закрытыми глазами разбирает и собирает быстрее, чем иной военнослужащий автомат Калашникова, на это ушло часа два с половиной. Кстати, и товарищ, попытавшись дозвониться, чтобы подтвердить успешность своих мучений, прождал с трубкой в ухе более 20 минут и от этой затеи отказался, прокомментировав сие фиаско весьма неблагозвучной народной идиомой. Поэтому не могу знать, у них это только в выходные так или всегда? Первый раз обратился. Хотя, если судить по тому, что втолковывал "виртуальный оператор", работать они как бы подрядились в режиме 24/7.



Главной, почти не решаемой, по словам товарища, оказалась проблема несовпадения количества цифр любых возможных групп, взятых с социальной карты москвича, с числом клеточек в форме на московском правительственном сайте. К каким ухищрениям он прибегнул, чтобы сплошную комбинацию из двенадцати цифр с отстоящей от них на один интервал восьмеркой преобразовать в принятые, наконец, системой четыре группы да еще с дробью и несколькими дополнительными нулями, - только ему и известно. Но он человек скромный, о деталях не распространяется. И т. д. Когда все наконец удачно завершилось, и на почту пришел долгожданный цифровой пропуск на машину и социальную карту, я задал товарищу риторический вопрос: может ли простой смертный пенсионер и даже средней руки "юзер", не отягощенный специальными познаниями в сфере IT, справиться с решением этой задачи? И получил весьма эмоциональный и почти однозначный ответ: "Очень вряд ли!". По телевизору елей, на деле - полная противоположность. По сути, вот эта электронная система, даже без учета ее по-библейски оккультного содержания, к которому мы еще вернемся, представляет собой инструмент сегрегации, во-первых, меньшинства "продвинутых" (они же "креаклы") и большинства обычных людей, работа которых с компьютером связана лишь отчасти, и во-вторых, молодежи и старшего поколения. И понятно, что социальному апартеиду в рамках такого вот "электронного" расслоения вследствие этой сегрегации подлежат простые люди и старики, что прямо противоречит положению Конституции, запрещающему дискриминацию по возрасту и социальным признакам. Но у мэрии свое видение, пусть и вывернутое наизнанку. Дескать, кому нужно из дома выходить - пусть разбирается. А не разобрался и некому помочь - его проблемы. "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!" На пути в "светлое цифровое завтра" никто кормить не обещал.



Ну и объявления в электричках и в метро на английском языке, которые откровенно попахивают навязыванием комплекса неполноценности. Как призыв к капитуляции. Автобусы - и на тех конечная остановка без английского не обходится. Воспринимается по меньшей мере оскорбительно. Особенно в пустой столице страны с закрытыми границами и, разумеется, без туристов, надо ли под которых подстраиваться, когда и если они будут - тоже очень сомнительный вопрос. Представим себе, чтобы где-нибудь летом 1942 года в том же московском метро зазвучали объявления на немецком…



Факт второй. Сто раз уже говорилось, что САМОизоляция она потому и "само", что это не карантин и не домашний арест. Под собственную ответственность. И гнать верующих из храмов на Светлое Христово Воскресение - и это на фоне продолжающегося промывания мозгов про большевиков как "богоборческую" власть - для этого нужно обладать особо изощренной фантазией, а также беспредельным цинизмом и лицемерием. Эпидемии в России не новость. Под рефрен прикрытых высокими регалиями и погонами фальшивок о Ленине и советской эпохе, в новоявленные инквизиторы определили правоохранителей, среди которых, как известно, существует определенный процент тех, что особой обходительностью с гражданами не отличаются. На этом фоне кривая преступности немедленно поползла вверх - а как вы хотели? Но те, кто "определили", сделали при этом вид, будто они этим не озабочены и будто им неведом феномен "эксцесса исполнителя". Это когда, чтобы выслужиться и заработать у начальства заветный "лайк", бегут впереди паровоза. Или дают волю неудовлетворенному самодурству. В одном из районов Подмосковья чуть не оштрафовали храм и его настоятеля. За то, что на службе присутствовали верующие. И это в Страстную неделю. Хорошо, что дело было улажено вмешательством церковного священноначалия. Это пока еще не массовое явление, но, как видим, уже вполне возможное. В округе, далеко не самом проблемном, первый случай заболевания был зафиксирован 5 апреля. Всего болеют 35 человек на 100 с небольшим тыс. населения - 0,035%. Ни одного смертельного случая пока нет. Нужно ли в этой конкретной ситуации пугать подобными пиночетовскими мерами? И откуда бы храм взял деньги на штраф? Иконы и церковную утварь за границу продавать? Или с прихожан, которые сидят в изоляции и не ходят на работу?



Вот спрашивается, кому и зачем понадобилось подставлять силовиков? По сути, в угоду либерал-оранжистам. Чтобы соединить "пятую колонну" с "шестой"?



Самое печальное, что как только "меры" закончатся, начальники повалят в эти же храмы грехи замаливать. Ничто не ново под луной, особенно если вспомнить лермонтовский памфлет про "Божий суд", что "недоступен звону злата".



Факт третий. 16 апреля Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил и рекомендовал нижней палате принять во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ". Виталий Колесников, замглавы ФНС, из которой, напомним, вышел нынешний премьер-министр Михаил Мишустин, с неподдельным энтузиазмом сообщил, что документ предлагает соединить реестры МВД и ЗАГС в едином "реестре населения". Или, как он его назвал - в "золотом идеальном профиле" каждого гражданина, который позволит проследить все его связи - деловые и не очень. И вычислить каждую копеечку дохода. Оруэлл со своими "Скотным двором" и "1984" нервно курит в сторонке.



Хотя дело здесь даже не столько в "доходах", которыми прикрывают тот самый призрак библейской темы о "печати антихриста", подкрепленной решениями Нюрнбергского трибунала, признающими цифровую идентификацию человека преступлением. Еще в декабре 2017 года патриарх Кирилл, обращаясь к творческой интеллигенции, помнится, говорил, что "нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении Иоанн Богослов…". "Приближение и удаление конца света зависит от нас самих, - продолжал предстоятель. - Каждый, особенно публичные люди, должны осознать ответственность за Россию и весь род человеческий и затормозить наше сползание в бездну окончания истории".



А вот глава упомянутого думского комитета, небезызвестный Александр Хинштейн, вопреки предостережениям патриарха, правительственной инициативе очень обрадовался, намекнув, что в условиях коронавирусной инфекции грех упустить такой шанс умножить возможности мытарей. О духовной стороне вопроса этот деятель, конечно же, не задумался. Не попиаришься нынче на этом деле… Когда-то сделал шумную журналистскую карьеру на разоблачениях властных злоупотреблений. А сейчас? Как сказали в свое время про Машу Гайдар ее бывшие "оранжевые" подельники, "знала, где висеть под мостом со своими лозунгами - чтобы из Кремля увидали".



По отдельности каждый из приведенных здесь фактов, список которых ими не исчерпывается, - как бы отдельная тема. А соединишь их вместе - и начинают проступать контуры такой перспективы, для которой коронавирус - не угроза и не вызов, а удачно подвернувшийся повод отрепетировать определенную модель будущего - под шумок домашнего сидения и множащихся бед граждан. Вот это "ситуация улучшается, а мы ужесточаем режим", особенно на фоне учиненного 15 апреля бардака в метро и на дорогах, заставляет очень крепко задуматься, не являемся ли мы свидетелями реализации некоего сценария? Который с эпидемией если и связан, то весьма отдаленно. И если через неделю-полторы после толкучки в подземке мы получим всплеск заболеваемости, что совсем не исключено, "крайними" опять окажутся граждане. А не собянинский оперштаб, которому на всякий случай сразу же выдали индульгенцию с "правом на ошибку". Хотя если и говорить о преступной халатности, то это как раз именно тот самый случай.



И не оставляет мысль: может быть, людей сознательно провоцируют на крайности, чтобы развязать себе руки? Или, хрен редьки не слаще, просто скрывают под ширмой "чрезвычайщины" собственную растерянность, беспомощность и надежду на "авось"? Источник - REGNUM

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