В США начали продавать нефть по два доллара за бочку

20:35 20.04.2020

Стоимость майских фьючерсов американского сорта нефти WTI опустилась ниже 15 долларов за баррель - это минимум с конца прошлого века. В таких условиях отдельные техасские компании начали продавать сырье по два доллара, пишет Bloomberg.



Обрушение нефтяных котировок связано с опасениями по поводу переполнения хранилищ нефти в США. Эксперты не исключают, что если ситуация в ближайшее время не изменится, то производители в массовом порядке начнут платить клиентам, чтобы те забрали нефть. Ранее фиксировались только единичные такие случаи.



Стоимость WTI с поставками в июне также падает более чем на 5 процентов с начала дня. Сорт торгуется на уровне 23,6 доллара за баррель. Марка Brent дешевеет менее стремительно - 2,8 процента и 27,3 доллара.



Спустя неделю после заключения сделки в формате ОПЕК+, в рамках которой 23 страны согласились сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, стало понятно, что этого будет недостаточно.



Ожидалось, что страны вне сделки, в первую очередь США, также объявят о сокращении добычи, чтобы в совокупности объем составил 15-20 миллионов баррелей. Но в настоящее время о таких обязательствах информации нет, а предложение сырья превышает спрос уже на 25 миллионов баррелей.



В Вашингтоне указывают, что не имеют возможности сократить добычу через регулирование отрасли. Как утверждают источники, в администрации президента США Дональда Трампа придумали выход, как платить компенсации компаниям, чтобы те остановили добычу, но нужно одобрение Конгресса. А техасские нефтяники настаивают на запрете импорта из Саудовской Аравии. С начала кризиса королевство нарастило поставки сырья в США в четыре раза и выталкивает местные компании с рынка.