Мирзиеев инициировал создание нового Узб-движения - "Доброта и поддержка"

20:52 20.04.2020

Президент предложил объявить движение "Доброта и поддержка"

"Нет более легкого пути, чем раздача денег населению. Неизвестно, к каким последствиям это приведет", - заявил президент на совещании. Он предложил объявить общенародное движение "Доброта и поддержка" по помощи предпринимателей социально уязвимым и нуждающимся. Государство предоставит таким предпринимателям льготы и преференции.



Президент Шавкат Мирзиеев 20 апреля провел видеоселекторное совещание, посвященное вопросам смягчения последствий коронавирусной пандемии, социальной поддержки населения, обеспечения полноценной работы предприятий промышленности, строительства и инфраструктуры, сообщила программа "Новости 24" телеканала "Узбекистан 24".

На собрании главы государства отдельно остановился на вопросе поддержки социально уязвимых слоев населения. В условиях пандемии, естественно, растет число безработного и нуждающегося в помощи населения, говорилось в передаче.



"У республики достаточно резервов и возможностей как для обеспечения народа, так и для поддержки экономики. Нет более легкого пути, чем раздача денег населению. Однако ни один экономист не может спрогнозировать, к каким последствиям это приведет. Более того, есть высокая вероятность усиления коррупции", - заявил Шавкат Мирзиеев.

"Принимая во внимание исторические моральные ценности узбекского народа, присущие ему щедрость, заботливость и великодушие", президент выдвинул инициативу объявить общенародное движение "Доброта и поддержка".



"Скоро наступит священный для нас месяц Рамадан. Помогать малообеспеченным и нуждающимся семьям в этот месяц - благое дело. Поэтому будет весьма кстати, если в этот месяц каждый предприниматель возьмет на себя бескорыстную обязанность активно поддерживать социально уязвимые слои населения на территории, где он осуществляет деятельность", - процитировал Шавката Мирзиеева телеканал "Узбекистан 24".

"Предприниматель, исходя из своих возможностей, может помочь за месяц, к примеру, 10 семьям, другой предприниматель - 20, мог бы нанять на работу членов нуждающейся семьи. Государство, в свою очередь, предоставит таким предпринимателям различные льготы и преференции по налогам, лизингу, кредитам, доступу к необходимым ресурсам, исходя из размера оказанной помощи. Таким образом государство окажет населению поддержку через субъекты предпринимательства", - отмечает пресс-служба президента.

Отмечалось, что в этом процессе активное участие должны принимать крупные предприятия, их подразделения на местах. Определено, что данная инициатива будет реализована совместно с территориальные отделениями Торгово-промышленной палаты, банками, ведомствами социальной защиты.

"Уверен, что общенародное движение „Доброта и поддержка" станет ярким проявлением мощи нашего государства и народа", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана с самого начала карантина обсуждает вопрос предоставление денежной помощи населению, но окончательно он не решен.