Анти-правительственные и анти-вирусные митинги в Осетии

22:35 20.04.2020

Неверящих в коронавирус митингующих вытеснили из центра Владикавказа

20 апреля 2020



Площадь Штыба в центре Владикавказа очищена силами правоохранительных органов от людей, протестовавших против мер, которые руководство республики приняло из-за распространения коронавируса. Как полагают митинговавшие, вирус опасности не представляет и надо возобновить работу производств и школ.

По оценке пресс-службы главы РСО - Алания, на площади собралось около 200 жителей республики. По оценке же участников акции, на площади было порядка 1,5 тыс. человек.



Со временем к требованиям участников акции добавились и другие, в частности - отставка главы республики Вячеслава Битарова и возврат к прямым выборам главы. К вечеру акция переросла в беспорядки, в правоохранителей кидали камни. Полиции пришлось применять дубинки, чтобы выместить людей с площади.



Как отмечает пресс-служба главы Северной Осетии, сотрудники МВД требовали соблюдать режим самоизоляции, была озвучена просьба разойтись.

"Однако, толпа проигнорировала требования правоохранительных органов и направилась к Дому правительства, сметая кордоны полицейских. Люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что вирус не опасен", -говорится в сообщении.



С протестующими поговорил Вячеслав Битаров. Он призвал собравшихся к конструктивному диалогу.

"Было принято решение создать инициативную группу из числа активистов. В Доме правительства с ними встретился глава республики. За столом переговоров Вячеслав Битаров выслушал все требования митингующих. Руководитель республики заверил, что малоимущим жителям республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь. Для этого работают все профильные ведомства", - отмечают в администрации главы РСО - Алания.



На сегодняшний день все российские регионы ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В большинстве субъектов режим действует до конца апреля или до особого распоряжения.

В Северной Осетии из-за пандемии введен ряд мер: до 30 апреля объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы; ограничен список организаций, которые могут функционировать в это время. По данным на 20 апреля, в Северной Осетии зарегистрировано 177 инфицированных, с каждым днем эта цифра растет.

Как отмечают в руководстве республики, большинство жителей понимает серьезность сложившейся ситуации и соблюдают правила введенного режима.