Израиль взбунтовался против Нетаньяху. Несмотря на карантин, - НГ

00:09 21.04.2020

Несмотря на карантин, в стране проходят массовые акции протеста

Геннадий Петров



Протестующие в Тель-Авиве считают, что Нетаньяху засиделся в кресле премьер-министра. Фото Reuters

Выходом из политического кризиса, в котором оказался Израиль, должна стать отставка действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Так заявляли участники многотысячного митинга в Тель-Авиве. Похоже, вопреки карантину в Израиле началась пора массовых протестов, вызванная неспособностью политиков договориться и сформировать устойчивое правительство.



Самая многочисленная с момента введения карантина массовая акция прошла в воскресенье на площади Рабина в Тель-Авиве. По данным ее организатора, недавно возникшего движения "Черные флаги", в ней приняли участие около 5 тыс. человек. Полиция называет меньшую цифру – 2 тыс. Но все равно, учитывая условия карантина, массовая акция получилась впечатляющей. Протестующие, назвавшие свое мероприятие акцией спасения демократии, требовали прекращения переговоров о создании правящей коалиции между партией "Ликуд" и второй главной политической силой страны – левоцентристского блока "Кахоль-Лаван". Они опасаются, что ценой договоренности станет сохранение у власти премьер-министра Нетаньяху. Он – лидер "Ликуд", а также фигурант нескольких коррупционных дел, по которым судебные заседания возобновятся в конце мая. Если к тому времени переговоры о создании правящей коалиции завершатся, Нетаньяху получит иммунитет от судебного преследования.

Чтобы не быть обвиненными в распространении пандемии, "Черные флаги" митинговали необычно, соблюдая полутораметровую дистанцию между участниками акции.

А вот вышедшие в понедельник на протест израильские самозанятые и представители малого бизнеса уже такой щепетильностью не отличались. Они митинговали в у здания Кнессета в Иерусалиме, не соблюдая дистанции. Люди требовали от правительства компенсации за вынужденное закрытие из-за карантина их бизнеса. Протестующих принял президент Израиля Реувен Ривлин и обещал помочь им.

И уж совсем шумно, не считаясь с карантинными ограничениями, митинговали на прошлой неделе израильские религиозные ультраортодоксы. Их протесты против правительственного запрета в связи с карантином публичных молитв переросли в настоящие столкновения с полицией. Ранены трое сотрудников сил правопорядка.

Прошедшие в период пандемии акции не имеют общего руководства. Более того, попытки его создать натыкаются на противодействие самих участников акций. Так, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид выступил с речью на митинге в воскресенье. Но его появление на трибуне митинга самозанятых в Иерусалиме кончилось тем, что в него полетели яйца. Самого политика освистали. Учитывая, что "Еш Атид" входит в "Кахоль-Лаван", протестующие таким образом выразили недоверие всему левоцентристскому блоку. И уж конечно, не поддерживают левоцентристов ультраортодоксы, которые симпатизируют своим религиозным партиям, являющимся традиционными союзниками "Ликуд".



Общее у израильских протестов, помимо того что они проходят вопреки запрету на массовые акции, одно: их участники недовольны правительством Нетаньяху. Политик, чья партия выиграла парламентские выборы марта этого года, теперь теряет популярность. Его обвиняют в том, что он, не желая предстать перед судом, срывает создание правительства. Это приводит к тому, что действия властей по борьбе с пандемией становятся все более хаотичными и скорее создают новые проблемы народу, чем решают старые.



Сознавая серьезность ситуации, Нетаньяху готов идти на уступки. С понедельника решением правительства в стране частично ослаблен карантин. Разрешено открыть магазины, не находящиеся внутри торговых центров, и проводить индивидуальные занятия спортом на улице. Шагом навстречу религиозной части населения следует признать снятие запрета на проведение уличных массовых молитв. Однако о полном снятии ограничений и компенсациях для бизнеса речи не идет. Не ясны и политические уступки, на которые готов пойти Нетаньяху. По-видимому, премьер-министру удалось найти общий язык с лидером "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем, который согласился занять пост спикера Кнессета. Однако сам блок и весь левоцентристский лагерь в результате фактически раскололись. Дошло до того, что союзник "Кахоль-Лаван", партия "Мерец", в ультимативном порядке потребовал от Ганца уйти с поста спикера. Между тем в беседе с "НГ" профессор кафедры востоковедения МГИМО Ирина Звягельская отметила, что в Израиле в существующих условиях возможна только так называемая большая коалиция. Она должна включать в себя и левоцентристов, и правых, и "Кахоль-Лаван", и "Ликуд". "Иначе правительство не будет устойчивым и не сможет проводить нужные решения через Кнессет", – считает она.



Чтобы найти какой-либо компромисс, у политиков осталось мало времени. Вопрос о создании правительства передан Кнессету, у которого на это есть менее месяца. Если за это время не удастся договориться, в мае будут объявлены новые внеочередные парламентские выборы. В "Кахоль-Лаван" уже заявили, что этот вариант, сулящий продолжение неопределенности во власти, их не пугает. К сожалению, то же самое не могут сказать представители израильского общества, протестующие в эти дни.