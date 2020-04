Коронавирус создан по плану "глубинного государства" помешать переизбранию Трампа? - В.Прохватилов

21.04.2020

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 20.04.2020



На фоне "стратегической филантропии" Билла Гейтса Америка все больше разделяется надвое

Известный американский экологический активист и радиоведущий племянник убитого президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди обвинил Билла Гейтса в намерении установить диктатуру над системами здравоохранения в мире путем "стратегической филантропии (strategic philanthropy), которая кормит принадлежащие Гейтсу фармацевтические предприятия".



На сайте некоммерческой организации Children’s Health Defense Роберт Кеннеди-младший опубликовал статью "Глобалистская программа вакцин Гейтса: беспроигрышный вариант для обязательной вакцинации" (Gates’ Globalist Vaccine Agenda: A Win-Win for Pharma and Mandatory Vaccination). Кеннеди пишет, что вакцины, разработанные фармацевтическими компаниями Билла Гейтса, стали причиной смерти многих людей в разных странах мира.



"Индийские врачи обвиняют Гейтса, который взял под контроль Национальную техническую консультативную группу Индии по иммунизации (NTAGI), в разрушительной эпидемии острого вялого паралича, парализовавшей 490 тысяч детей, свыше ожидаемых показателей в 2000-2017 гг. В 2017 году правительство Индии отменило программу вакцинации Гейтса. Расследования, проведенные правительством Индии, показали, что финансируемые Гейтсом врачи занимались принуждением деревенских девушек к вакцинации, запугиванием родителей, подделкой форм согласия и отказа от медицинской помощи…"

Сейчас дело против Гейтса находится в Верховном суде Индии.



В 2002 году вакциной MenAfriVac в странах Африки к югу от Сахары "оперативники Гейтса принудительно вакцинировали тысячи африканских детей от менингита". У 50 из 500 вакцинированных детей развился паралич. Африканские газеты писали: "Мы морские свинки для производителей наркотиков".

Роберт Кеннеди: в 2017 году ВОЗ "неохотно признала, что взрыв полиомиелита по всему миру является преимущественно вакцинным штаммом; самые страшные эпидемии в Конго, Афганистане и на Филиппинах связаны с вакцинами [от Гейтса]". Кеннеди напоминает часто цитируемые слова Гейтса о том, что "новые вакцины помогут сократить население".



Сразу же после победы на выборах в 2016 году Трамп еще до инаугурации встретился с Робертом Кеннеди и обсудил возможность создания комиссии по изучению безопасности вакцин. Однако пресса раздула скандал, и Трамп, как с ним нередко это бывает, пошел на попятную. Кеннеди считает, что президент уступил давлению фармацевтических корпораций.



На соучредителя Microsoft в социальных сетях сейчас много атак. Поводом к этому послужили выступления Гейтса с косвенной критикой политики Трампа в отношении коронавируса. "В течение нескольких недель мистер Гейтс появлялся на телевидении, на страницах соцсетей и на форумах Reddit, призывая к политике "оставайся дома", расширению тестирования и разработке вакцин. Не называя Трампа, он подверг критике политику президента, в том числе его решение по сокращению финансирования Всемирной организации здравоохранения", – пишет The New York Times.



В ответ на это и другие выступления Гейтса на него обрушился широко популярный в Америке анонимный блогер QAnon. Уже третий месяц QAnon утверждает, что коронавирус был создан в результате заговора "глубинного государства", чтобы помешать переизбранию Трампа. Те, кто притягивают внимание к пандемии, пытаются отвлечь людей от внутренней политики, остановить митинги в поддержку Трампа, уничтожить достигнутые за годы его правления экономические успехи. Однако QAnon противоречит тут же сам себе, распространяя домыслы о том, что COVID-19 является китайским биологическим оружием.



Однако у Гейтса достаточно влиятельных сторонников. "Дезинформация о мистере Гейтсе, – иронизирует The New York Times, – сейчас является самой распространенной из всех ложных сведений о коронавирусе… Дезинформация включает в себя более 16 000 постов в Facebook в этом году о мистере Гейтсе и вирусе, которые лайкнули и прокомментировали почти 900 тысяч раз... На YouTube 10 самых популярных видео, распространяющих ложь о мистере Гейтсе, размещенных в марте и апреле, были просмотрены почти пять миллионов раз".



Джо Байден прямо заявляет, что "американцы, страдающие от пандемии коронавируса, расплачиваются за ошибки президента Дональда Трампа", который якобы пошел на поводу у китайцев (?)… Политические структуры демократов и республиканцев ассигновали десятки миллионов долларов на трансляцию роликов с критикой политики, соответственно, Трампа и Байдена в отношении Китая. Китай действительно становится одним из главных факторов президентской кампании в США. Считается, что судьбу президентства на ноябрьских выборах 2020 г. может решить голосование в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, сообщает "Голос Америки".



В серии твитов Трамп фактически призвал американцев взяться за оружие, чтобы добиться снятия ограничений по коронавирусу. Он обратился к жителям Мичигана, Миннесоты и Вирджинии с призывом не подчиняться распоряжениям о самоизоляции. Его призыв услышали. Хотя в этих трех штатах губернаторы-демократы ввели порядок "социального дистанцирования", многие жители этих штатов считают, что "экономические последствия являются более разрушительными", чем эпидемия, пишет Rolling Stone. Протестующие вышли на улицы с плакатами Live free or Die, Stop the Lockdown, Stop the Fear. Призыв остановить возбуждение и распространение страха – самое главное.



В столице штата Мичиган тысячи американцев, многие с оружием в руках, пешком и на машинах собрались на митинг против губернатора штата демократа Гретхен Уитмер. Операция Gridlock, организованная Мичиганской консервативной коалицией, создала огромную пробку вокруг здания Мичиганского капитолия в Лансинге. Мешон Мэддок (Meshawn Maddock), организатор этого выступления, заявил: "Карантин – это когда вы ограничиваете передвижение больных людей. Тирания – это когда вы ограничиваете передвижение здоровых людей".



Демократы призывают губернаторов штатов не подчиняться Трампу. "Калифорния на этой неделе объявила о своей независимости от слабых усилий федерального правительства по борьбе с коронавирусом", – сообщает Bloomberg. Губернатор этого штата демократ Гэвин Ньюсом даже заявил, что Калифорния сможет экспортировать больничные принадлежности "в нуждающиеся штаты". Агентство Майкла Блумберга (который хотел, но не смог стать кандидатом от демократов на президентских выборах) пишет о "назревающей гражданской войне между трампизмом и подрастающим большинством Америки ХХI века..."