Месть Аллаха. В Киргизии растет напряженность между сторонниками умеренного и радикального ислама, - Tageszeitung

00:49 21.04.2020

20 апреля 2020 г.

Тимур Токтоналиев | Tageszeitung

Месть Аллаха

"В Киргизии растет напряженность между сторонниками умеренного и радикального ислама. Это особенно проявляется во времена пандемии", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"В Киргизии коронавирус подвел религиозных фанатиков, - повествует автор статьи Тимур Токтаналиев. - По инициативе популярного духовного лица в соцсетях распространилась фейковая новость: Covid-19 не поражает мусульман. Аллах послал вирус китайцам в качестве мести за безжалостное отношение к мусульманам-уйгурам. Китайцы и итальянцы якобы начали массово принимать ислам, чтобы спастись от смерти".

"Ирония в том, что впервые вирус был обнаружен в Киргизии у троих мужчин. Они летали в Саудовскую Аравию, где посещали святые места. По возвращении они устроили праздник в своей деревне. Яростные комментарии "светских" граждан не заставили себя долго ждать", - говорится в статье.

"В Киргизии 90% населения относят себя к мусульманам. В последние годы в обществе наблюдается раскол между теми, кто называют себя по-настоящему верующими, и теми, кто причисляют себя к умеренному лагерю. Именно последние всегда находили причину спровоцировать дискуссии в СМИ. Теперь ею стал и коронавирус".

"Впрочем, государственная власть сразу же начала информационную кампанию. Уже в конце января были закрыты границы с Китаем, приезжающие из-за границы подвергались проверке, людей отправляли на карантин. Однако население не воспринимало эти меры всерьез", - пишет издание.

"Мы все видели по телевидению - что происходило в Китае, а также предупреждения нашего правительства. Но кто мог подумать, что в конце марта это бедствие с коронавирусом примет такие масштабы и в Киргизии?, - говорит мать двоих детей Асель Джусупбекова. - Дай Бог, чтобы скоро все закончилось. Мы сидим дома без работы, а запасы заканчиваются".

"Министерство здравоохранения уже в начале года выпустило рекомендации: тщательно мыть руки, следить за гигиеной, носить маски и окуривать здания можжевельником (арчой). (...) Испокон веков люди верят, что дым от можжевельника очищает здание от злых духов и убивает микробов. С февраля многие офисы наполнились запахом можжевельника, а дискуссии о коронавирусе всегда заканчивались изречением: "Да помилует нас Бог!".

"К Богу обращался и муфтий Киргизии Максатбек Токтомушев. Во дворе крупнейшей мечети он принес в жертву двух быков. "Только не впадайте в панику из-за коронавируса, - сказал он перед церемонией. - Наши предки в таких случаях проводили согласно традициям и шариату церемонию с арчой и просили Всевышнего защитить их от болезней, смерти и других бед". (...) К сожалению, такой призыв не привел к желанному результату. 4 апреля в Киргизии было почти 150 зараженных и один умерший".

"Государственная власть ввела карантин по всей стране. (...) Она осознает, что эти меры приведут к колоссальным убыткам в экономике. Ведь, в отличие от богатых нефтью и газом соседей, Киргизия была вынуждена попросить о помощи международные финансовые организации. МВФ предоставил ей кредит в размере 120 млн долларов", - отмечает издание.

"Борьба с распространением коронавируса - новый опыт и для Киргизии. Все действуют неуверенно. Но когда распространилась новость о первых выздоровевших, зародилась надежда. Среди них были и двое мужчин, вернувшиеся из Саудовской Аравии", - передает Die Tageszeitung.



Источник: Tageszeitung