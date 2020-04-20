 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 21.04.2020
00:49  Месть Аллаха. В Киргизии растет напряженность между сторонниками умеренного и радикального ислама, - Tageszeitung
00:43  Объединятся ли США, Китай и Россия, чтобы сформировать новый мировой порядок? - Ирвин Стадин
00:10  Коронавирус создан по плану "глубинного государства" помешать переизбранию Трампа? - В.Прохватилов
00:09  Израиль взбунтовался против Нетаньяху. Несмотря на карантин, - НГ
Понедельник, 20.04.2020
22:35  Анти-правительственные и анти-вирусные митинги в Осетии
20:52  Мирзиеев инициировал создание нового Узб-движения - "Доброта и поддержка"
20:35  В США начали продавать нефть по два доллара за бочку

20:34  В США начали продавать нефть по два доллара за бочку
16:57  Борьба с коронавирусом. Или борьба с согражданами? - В.Павленко
16:56  США испытывали биологическое оружие на собственном населении
16:53  Guardian: Трамп ведет смертельную игру, перекладывая вину за пандемию Covid-19 на Китай
16:51  В Ташкенте восстановлена православная Часовня Святого Георгия
16:48  "Вирусные" волнения в казахстанском Тенгизе
12:23  Власовщина. Челябинские чинуши Лопин и Серргеев выдали в Казахстан донбасского добровольца Щербака
11:55  Украсть на посошок. Пришла пора вытравлять либеральный яд из государственного организма, - М.Хазин
11:18  Иудей Коломойский отдал свой самолет для доставки благодатного огня на Украину. На том свете зачтется?
10:55  Дивный прежний непрежний мир. История с коронавирусом обогнала наше коллективное воображение, - Е.Фатеев
10:30  Коронакризис – это не конец света, это конец целого мира, - Ален де Бенуа
10:19  Италию ломают об колено, - Элизео Бертолази
10:03  Переодетый в полицейского шиз перестрелял 17 человек на улицах в Канаде
09:49  Расходную часть госбюджета Таджикистана удалось выполнить лишь наполовину
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Месть Аллаха. В Киргизии растет напряженность между сторонниками умеренного и радикального ислама, - Tageszeitung
00:49 21.04.2020

20 апреля 2020 г.
Тимур Токтоналиев | Tageszeitung
Месть Аллаха
"В Киргизии растет напряженность между сторонниками умеренного и радикального ислама. Это особенно проявляется во времена пандемии", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.
"В Киргизии коронавирус подвел религиозных фанатиков, - повествует автор статьи Тимур Токтаналиев. - По инициативе популярного духовного лица в соцсетях распространилась фейковая новость: Covid-19 не поражает мусульман. Аллах послал вирус китайцам в качестве мести за безжалостное отношение к мусульманам-уйгурам. Китайцы и итальянцы якобы начали массово принимать ислам, чтобы спастись от смерти".
"Ирония в том, что впервые вирус был обнаружен в Киргизии у троих мужчин. Они летали в Саудовскую Аравию, где посещали святые места. По возвращении они устроили праздник в своей деревне. Яростные комментарии "светских" граждан не заставили себя долго ждать", - говорится в статье.
"В Киргизии 90% населения относят себя к мусульманам. В последние годы в обществе наблюдается раскол между теми, кто называют себя по-настоящему верующими, и теми, кто причисляют себя к умеренному лагерю. Именно последние всегда находили причину спровоцировать дискуссии в СМИ. Теперь ею стал и коронавирус".
"Впрочем, государственная власть сразу же начала информационную кампанию. Уже в конце января были закрыты границы с Китаем, приезжающие из-за границы подвергались проверке, людей отправляли на карантин. Однако население не воспринимало эти меры всерьез", - пишет издание.
"Мы все видели по телевидению - что происходило в Китае, а также предупреждения нашего правительства. Но кто мог подумать, что в конце марта это бедствие с коронавирусом примет такие масштабы и в Киргизии?, - говорит мать двоих детей Асель Джусупбекова. - Дай Бог, чтобы скоро все закончилось. Мы сидим дома без работы, а запасы заканчиваются".
"Министерство здравоохранения уже в начале года выпустило рекомендации: тщательно мыть руки, следить за гигиеной, носить маски и окуривать здания можжевельником (арчой). (...) Испокон веков люди верят, что дым от можжевельника очищает здание от злых духов и убивает микробов. С февраля многие офисы наполнились запахом можжевельника, а дискуссии о коронавирусе всегда заканчивались изречением: "Да помилует нас Бог!".
"К Богу обращался и муфтий Киргизии Максатбек Токтомушев. Во дворе крупнейшей мечети он принес в жертву двух быков. "Только не впадайте в панику из-за коронавируса, - сказал он перед церемонией. - Наши предки в таких случаях проводили согласно традициям и шариату церемонию с арчой и просили Всевышнего защитить их от болезней, смерти и других бед". (...) К сожалению, такой призыв не привел к желанному результату. 4 апреля в Киргизии было почти 150 зараженных и один умерший".
"Государственная власть ввела карантин по всей стране. (...) Она осознает, что эти меры приведут к колоссальным убыткам в экономике. Ведь, в отличие от богатых нефтью и газом соседей, Киргизия была вынуждена попросить о помощи международные финансовые организации. МВФ предоставил ей кредит в размере 120 млн долларов", - отмечает издание.
"Борьба с распространением коронавируса - новый опыт и для Киргизии. Все действуют неуверенно. Но когда распространилась новость о первых выздоровевших, зародилась надежда. Среди них были и двое мужчин, вернувшиеся из Саудовской Аравии", - передает Die Tageszeitung.

Источник: Tageszeitung

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587419340
Новости Казахстана
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2020 года №208
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года №224
- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с праздником Пасхи
- Поздравление Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Пасхи
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил пресекать превышение предельных цен на социально-значимые продукты питания
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2020 года №205
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года №220
- Страсти по золоту
- Рейтинг управленческой элиты РК за 1 квартал 2020 года
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  