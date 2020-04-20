В Узбекистане в период "самоизоляции" разрешили строить крупные объекты

01:13 21.04.2020

Понедельник, 20 Апреля 2020



Специальная республиканская комиссия и Специальный штаб по борьбе с коронавирусом 14 апреля приняли решение о возобновлении деятельности важных отраслей экономики и крупных производственных предприятий, а также работ по строительству, реконструкции и ремонту на крупных объектах, сообщила Газета.uz. Соответствующие разрешения должны выдавать руководители территориальных штабов Специальной республиканской комиссии. При этом на объектах должны соблюдаться правила санитарии и гигиены, а питание сотрудников должно быть организовано непосредственно на территории самих объектов.



В тот же день на совещании, посвященном задачам в сфере сельского хозяйства, президент Мирзиеев заявил: "Нам необходимо эффективно продолжать работу в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве, других приоритетных отраслях экономики, в субъектах предпринимательства в регионах. Поскольку жизнь не стоит на месте. Утерянные сегодня время и возможность завтра уже не вернуть".



Таким образом решение комиссии оказалось вполне предсказуемо, учитывая, что она была создана по указанию самого Шавката Мирзиеева, а возглавил ее премьер-министр Абдулла Арипов.



Кстати, фраза о "возобновлении деятельности" - лукавство: строительство, по меньшей мере ряда крупных объектов ("элитных" жилых комплексов) так и не прекращалось.



Мы уже писали, что жесткие ограничения, введенные Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом, привели практически к полной изоляции населения, однако запреты почему-то не коснулись крупных застройщиков, в отличие от рядовых граждан Узбекистана, которым появление на улице без масок по-прежнему грозит крупным штрафом.



"Правительством страны было дано жесткое предписание вести строительство в период карантина исключительно при условии обеспечения безопасности труда рабочих", - извещала в конце марта пресс-служба администрации Ташкента.



Другими словами, власти сознательно избегают приостанавливать строительство, несмотря на то, что рабочие, в основном из других регионов страны, живут, работают и питаются сообща, то есть являются оптимальной средой для дальнейшего распространения инфекции. При этом большинству узбекистанцев, имеющих другие профессии, работать по своим специальностям в период эпидемии запрещено.



Но, может, руководители государства имеют в виду какие-то объекты, которые настолько важны для всего Узбекистана, что польза от их своевременной сдачи в строй многократно перекрывает риски от распространения эпидемии? Похоже, что нет, насколько известно, в крупных городах не возводится ничего значимого, кроме многоэтажных домов и жилых комплексов (плюс несколько линий метро в Ташкенте).



Поэтому разрешение крупным фирмам работать подобно лакмусовой бумажке: оно выдает заинтересованных лиц. И личная заинтересованность Мирзиеева в продолжении строительства "элиток" в очередной раз вылезла наружу.



Не секрет, что строительство жилья - своеобразная "прачечная" для денежных средств, которые нынешний президент Узбекистана набрал в качестве кредитов на "реформы", а также позаимствовал из национального Фонда реконструкции и развития.



Объем совокупного государственного долга Узбекистана с 9,5 миллиардов долларов в 2016 году возрос до 21,5 миллиарда к октябрю 2019-го, а по состоянию на 1 января 2020 года достиг уже 24,4 миллиарда, в течение одного только последнего года увеличившись на 40,9 процента. Центральный банк Узбекистана в своем годовом отчете объяснил увеличение госдолга привлечением новых внешних заимствований для финансирования госпрограмм по развитию отраслей экономики и регионов. Поясним, однако, что ничего иного он сказать и не мог, поскольку его главу назначает на должность верхняя палата парламента Узбекистана по представлению президента (того самого заинтересованного лица).



Формально это средства занимаются, конечно, на благие дела, например, на возведение завода по производству синтетического жидкого топлива, строительство и обновление Тахиаташской, Навоийской и Туракурганской ТЭС, реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Ташкентской̆ области, проект жилищного строительства в сельской местности, модернизацию управления твердыми бытовыми отходами в Самарканде. Однако получение этих денег почему-то совпадает с появлением нескончаемых финансовых ресурсов у целого роя таинственных застройщиков, при этом многие из них строительством раньше не занимались и зарегистрировали свои компании только в последние год-полтора.



Судя по происходящему, бывший каримовский чиновник Мирзиеев, дорвавшись до власти, безостановочно набирает кредиты, где только возможно, от имени всей страны, а затем использует какую-то их часть для своего собственного обогащения - вкладывая через доверенных лиц в строительство жилых домов повышенной комфортности. Возможно (предположительно), ведется и скрытая торговля земельными участками, формально считающимися государственными, осуществляемая с помощью хокимов, то есть прямых или опосредованных назначенцев Мирзиеева.



"Элитки" строятся не только на зарубежные кредиты. Второй источник застройщиков - Фонд прямых инвестиций, учрежденный в январе 2019-го указам того же Мирзиеева, с уставным капиталом в миллиард долларов. Он финансируется за счет национального Фонда реконструкции и развития, созданного в 2008 году и формируемого за счет поступлений от превышения мировых цен на продаваемые страной "стратегические ресурсы". А распоряжается этими средствами все тот же "второй президент" Узбекистана.



Вероятно, он эти средства не присваивает напрямую, а просто "прокручивает", однако такого права у него нет: путать свой карман с государственным - ничем не прикрытая коррупция. Но, по всей видимости, с точки зрения Мирзиеева, любая прибыль - это хорошо, и ради наживы можно идти на все, а в дни эпидемии - даже подвергая риску заражения других граждан страны.



Соб. инф.