Идеальное оружие для Третьей мировой войны

21.04.2020



Станислав Воробьев



Судя по всему, человечеству не удастся избежать глобальной войны. На промежуток между 2018 и 2021 годами выпадает коридор неких возможностей, которые могут быть оформлены в войну между реальными хозяевами нашей планеты.



Мы намеренно не пишем США, ЕС, Китай или Япония с Россией. Почти все современные государства на Земле - это лишь франшизы пары-тройки видов социально-политической организации. И, строго говоря, являются более географическими понятиями, нежели политическими. Но это не важно, поскольку "современные государства" успели быстрее устареть, чем пройти свой цикл эволюции. В чем же состояла эта "война" (точнее, множество войн, которые выливаются неизбежно в большой и финальный удар, или хотя бы пытаются)?



В очень простом явлении: перекосах как бы единой, глобальной экономики и разновесности ее основных акторов - регионов Северной Америки, Западной Европы и Юго-Восточной Азии (в первую очередь, Китая). Мы не можем, как некоторые конспирологи, проникать орлиным взором в замыслы темной закулисы, мы лишь судим о доступных простому анализу верифицируемых явлениях, фактах и документах.



В разбалансировке мировой экономики ничего ужасного не было, как и в ее примитивности, но чем дальше, тем сильнее накапливались противоречия.



В доступном нам понимании это было отражено в процессах имплентации Трансатланического торгового партнерства (TTIP, The Transatlantic Trade and Investment Partnership) и Тихоокеанского торгового партнерства (Trans-Pacific Partnership, TPP). Можно следовать по "хлебным крошкам". Первый цикл - как Евросоюз, создание которого было запланировано Люксембургским договором 1986 года к 1992 году, сменил СССР и весь "Восточный блок", демонтированные в 1988-1991 годах.



Например, попробуйте вернуться на условной машине времени в СССР 1985 года и растолковать даже образованному человеку той поры, что процесс создания Европейского союза в западной части Европы неизбежно будет сочетаться с молниеносным развалом всей советской системы в ее восточной части и, в конечном итоге, с демонтажом самого СССР на 15 "братских республик". И что временные рамки всему этому явно задаст Европейский единый акт 1986 года (Люксембургский договор), который подразумевал создание зоны свободной торговли в Европе к 1 января 1993 года. Логичным шагом за ним станет и политическое рождение ЕС с решением о его расширении на восток (Маастрихтский договор от февраля 1992 года).



США и Евросоюз, создающийся на рубеже 80?90-х годов прошлого века как надгосударственный политический союз, первые переговоры об экономическом альянсе начали еще в 80-е годы прошлого века (речь шла о TAFTA, Transatlantic Free Trade Area). С 2013 года начались предметные переговоры по созданию TTIP между Брюсселем и Вашингтоном, которые уже в 2014 году зашли в тупик. Почему?



Формально - по здравой логике - альтернативы слиянию Северной Америки и Западной Европы как бы не было. Но осенью 2018 года стало понятно, что вариант "по-плохому" вообще нельзя исключать.



Что будет дальше? Во-первых, у ЕС и США нет альтернативы созданию единого торгового и инвестиционного партнерства. Это надо понимать всем евразийцам, которые радостно гулят по поводу "провала прогнозов о заключении TTIP". Просто напомним, что тот же Евросоюз и единое европейское экономическое пространство создавалось с 50-х до 90-х годов прошлого века. Как видим, это не быстрые процессы. Во-вторых, все упирается в то, как будет создано это единое пространство: по-хорошему или по-плохому.



Например, через серию "холодных" таможенно-тарифных войн, поскольку Евросоюз крайне уязвим в доступе на американский рынок. Эти войны могут перерасти и в горячие конфликты на границах ареала Первого-Второго миров: в Африке, на Ближнем Востоке или на Украине. Сами европейцы, безусловно, воевать с американцами не будут, а вот их вассалы - вполне. Что-то из этой серии мы даже видим сейчас в Сирии и в подмороженном состоянии на Украине.



Поскольку ход процесса переговоров по TTIP между Старым и Новым светом широко не освещался (это не наши придумки, даже депутаты Европарламента не могли добиться подробных результатов их раундов), то можно лишь предполагать, что "европейцев" (условно-географическое понятие) не устроило то, что TTIP будет выглядеть не компромиссной, а про-американской структурой. И на деле будет означать еще более глубокое вторжение Северной Америки на рынок Старого света. При этом все торговые споры будут решаться именно в североамериканской юрисдикции. Проще говоря, речь шла об экономической "капитуляции" Евросоюза, которую предложили им их заокеанские партнеры. Слово "капитуляцию" я беру в кавычки, поскольку выигравших от такого поворота в Европе было бы также немало.



Впрочем, сама стоимость подобного вопроса находилась за пределами денег. Это какую-нибудь Украину можно без проблем подписать на деиндустриализацию и выталкивание "лишнего населения" в ЕС. А куда деваться "староевропейцам", между которыми, кстати, под крышей Евросоюза не утихали конфликты? С каждым годом становилось все жарче, и почти каждый год стороны накладывали на компании из "соседних" юрисдикций впечатляющие штрафы.



Например, в 2014 году французский банк BNP Paribas вынужден был выплатить американским властям рекордный штраф в размере 8,9 миллиарда долларов за нарушение санкций, введенных США против Кубы, Ирана и Судана. В 2016 году Еврокомиссия обязала Apple заплатить 13 миллиардов евро штрафа в пользу Ирландии. Таких примеров масса и по сути между Старым и Новым светом война уже шла полным ходом. Поэтому удивляться тому, что Вашингтон заблокировал в декабре 2019 года одним махом проект ряда крупных европейских фирм и домов - "Северный поток-2" - не стоит (для обывателей дело представляли так, будто это проект лично Путина и Газпрома).



При этом Старый свет существенно уступал в потенциале Северной Америке (условно говоря). У ЕС нет общей армии, единой политической "надстройки", нет даже доделанного до конца единого экономического и таможенного пространства. Это некое переиздание полузабытой "Священной Римской империи", но иначе и быть не могло в условиях старой Европы. В любом случае в перспективе 5?10 лет "староевропейцам", вероятно, пришлось бы принять довольно неприятные условия заокеанских "друзей": они просто не вытягивали на равноправный компромисс.



Осознавая рост этих противоречий, мы не исключали, что участники процесса (в первую очередь, слабейшие) попробуют решить этот спор кардинально и одним махом. Поэтому траекторию отношений хозяев Старого и Нового света (без учета конфликтов внутри этих регионов, а там пролегают свои фронты, сопряженные с глобальными) мы сводили к возможной ядерной войне между РФ, как вассалом Старого света, и США. Мы посвятили этому ряд постов, где отследили снятие с вооружений последних реальных стратегических баллистических ракет, и определили, что ЕС может использовать РФ как "дубину" против Северной Америки только до 2022 года.



После 2021 года ядерный потенциал РФ не обнуляется полностью, но уже перестает угрожать всерьез США. А значит, экономическая война/торг должны были завершиться (в идеале, конечно) до истечения этого срока. Во всяком случае, мы так полагали.



Другое дело - это США. В десяти крупнейших агломерациях США производится до 45% ВВП всей этой страны. Ключевое значение имеют агломерации Нью-Йорка (более 20 миллионов человек населения), Лос-Анджелеса (около 13?14 миллионов), Чикаго (свыше 10 миллионов человек). Крайне важны для экономики страны также крупные агломерации "второго порядка" - Даллас (7 миллионов), Филадельфия и Хьюстон (по 6,5 миллионов), Майами, Атланта и Вашингтон - по 5,5?6 миллионов человек. Безусловно, усугубит ситуацию поражение "средних малых" агломераций - Бостона, Детройта, Финикса, Сан-Франциско и так далее (от 3,5 до 5 миллионов человек населения). Их география в определенной степени совпадает с долей штатов в экономике США - на Калифорнию, Техас, Нью-Йорк, Флориду и Иллинойс приходится до 43% национального ВВП.



То есть, РФ нет нужды засыпать всю территорию США ядерными боеголовками, достаточно будет, если пара-тройка баллистических ракет достигнет каждой крупной агломерации в США из числа первой дюжины".



С временным отрезком мы угадали. Но будучи формально логичным, такое видение, тем не менее, оказалось аберрацией. Отслеживая ситуацию с ядерным оружием массового поражения, мы следовали внутри контура представлений, в котором сами сформировались как почти все люди второй половины XX века. А они устарели!



Мы родились и жили в условиях, когда нам из каждого утюга вещали об угрозах ядерной войны. Причем это была не просто трескучая болтовня вроде про летающие "кинжалы" и "авангарды". СССР готовился к ядерной войне серьезно и со всей упертостью, которую сейчас даже сложно представить. Ведь дело касалось не только тотальной пропаганды!



Строились и совершенствовались бомбоубежища - они были на почти каждом промышленном объекте, а также в жилой застройке. Создавался и пополнялся активно Госрезерв. Школьники, студенты и прочие граждане постоянно изматывались в учениях гражданской обороны, каждый советский человек знал примерно, что надо делать при ядерной атаке. То есть, для нас ядерная война была частью повседневной реальности. Все это безумие длилось вплоть до так называемой "разрядки" конца 80-х годов. Понятно, что сознательно в ядерную войну люди в 80-е годы уже верили слабо, но… червячок сомнения и страха сидел в каждом.



Но, как правильно подметили наши коллеги-конспирологи, наша реальность в последние 25 лет серьезно изменилась, а методы войны успели поменяться даже не два, а три раза. То есть, пока российские власти модернизировали ржавый хлам, блеяли что-то про "борьбу с терроризмом" и отчаянно намекали на "новую угрозу ядерной войны", выбор оружия для Третьей мировой войны был уже сделан.



Каким оно должно быть, это оружие? Оно должно быть понятным для всех. То есть, чтобы его все априори боялись и в виду его резко меняли модель своего поведения на панику. Во-вторых, акторы этого оружия должны быть, как минимум, размытыми, а еще лучше - вообще невидимыми (в том числе, и за "белым шумом"). То есть, ядерное оружие сразу отпадало.



В-третьих, оно должно быть глобальным. Экономика-то у нас глобальная, не так ли? А ядерное или химическое оружие, не говоря уже про слабо артикулированный "международный терроризм" - это все голимая локальность уровня середины прошлого века. Когда люди жили без Интернета, Netflix и Amazon, без Youtube, без социальных сетей и с примитивным корпусом в основном печатных СМИ (то есть, медленных). Новое оружие должно было бить сразу, сходу и по всей планете (в идеале). Соответственно, его информационная составляющая также становилась глобальной, превосходя на порядки размеры самого "бедствия".



Но что это могло быть? Оказалось, разгадка висела все время перед носом многочисленных конспирологов. Страх перед этим оружием насаждался все последние 25 лет! Мозги промывались ужасами перед различного рода болезнями, вирусами и эпидемиями. Которые либо приводили к вымиранию человечества, либо к его мутациям или превращению большей части населения в стадо зомби.



До середины 90-х годов по этой теме не было снято заметного числа фильмов (то есть, речь шла о паре-тройке десятков картин), но с конца 90-х годов как прорвало! Из малопочтенной категории B эти сюжеты перекочевали в блокбастеры и длинные франшизы, а с 2000-х годов по ним каждый год стали ваяться бесчисленные сериалы и многочисленные игры вполне пригодного качества! На Земле не осталось к 2020 году ни одного человека, который ни разу не не узнал бы о новом апокалиптическом фильме/сериале/игре по сюжету "массовой эпидемии" или просто зомби-треша. Если не считать обитателей самых отсталых стран и дикарей с каких-нибудь Андаманских островов или джунглей Амазонии.



Кроме того, в последние 15?20 лет прозвучали несколько "учебных тревог". Большая часть людей, несмотря на курс средней школы, очень приблизительно понимает, что такое вирус, который и был выбран на роль нового, почти идеального оружия. Как показывают нынешние события, люди даже не смогут себе представить, что мы живем на планете, где приблизительное количество вирусов составляет десятки или даже сотни миллионов! При этом ученым известны от силы несколько тысяч из них…



Первая попытка вывести вирусы на глобальный уровень случилась в 2002-2004 годах (на самом деле, движения были и раньше, но тогда их информационная составляющая была мизерабельной), когда весь мир заставили трепетать перед коронавирусом SARS-CoV (вирус атипичной пневмонии). Большинство потребителей об этом уже наглухо забыло, ибо порог людской памяти - 5?10 лет в среднем. В 2009-2010 годах мир поразила "пандемия" вируса "свиного гриппа". В США президент Барак Обама ввел даже чрезвычайное положение и признал вирус этого гриппа угрозой национальной безопасности. В 10-е годы "пандемии" различных гриппов перемежали друг друга, а тот же Барак Обама в 2014 году до кучи назвал мировой угрозой и вирус лихорадки Эбола.



Все это была разминка, а война ударила именно сейчас. При этом тут абсолютно не важны тактико-технические характеристики нынешнего вируса (вирусов?) COVID-19, потому что 90% современной войны занимают не сами последствия применения оружия, а их "информационная составляющая". А у вирусной угрозы, как мы говорили ранее, она гигантская. Последний вопрос, который оставался лично для нас открытым - это способ ведения войны этим оружием. В стандартной войне каждый стремится нанести урон в первую очередь противнику. Собственно, на это и заточено наше традиционное восприятие. Но если вы собираетесь воевать в глобальной экономике и тем более являетесь одной из важнейших ее частей, ТО СТРЕЛЯТЬ НАДО СЕБЕ В НОГУ. Не врагу, а себе!



Это понимание пришло как раз в январе-феврале, когда стало ясно, что Китай пошел на "просадку" в 5?10% своего ВВП, филигранно оформив экономическое последствие "вирусной атаки". При этом отметим еще раз: вирус или вирусы, которые вызывают осложнения и приводят к смертям людей с ослабленным иммунитетом, реально существуют. От "обычных" вирусов гриппа каждый год на планете умирают сотни тысяч и даже миллионы людей. То есть, с точки зрения этих данных, нынешняя "пандемия" вируса COVID-19 не вытягивает на глобальный ужас никак, хотя люди мрут и при его помощи (а что тут удивительного):



Казалось бы: пандемия - это когда счет заболевших идет на десятки миллионов, а умерших - ну, как минимум, на сотни тысяч. Ну и что! Зато остальные 95% составляющих этого оружия отработаны на все "миллионы": мощный и дружный гул по всем СМИ (мы живем в краткую эпоху, когда других болезней, кроме вируса COVID-19, просто нет!), удары "лидерами общественного мнения" по соцсетям, далее массированное распространение ужасов конформистами-лоялистами и всепропальщиками в виде уже бесплатного приложения.



Идет традиционная для таких случаев травля несогласных: сомневающиеся в смертоносности вируса люди объявляются психически больными, а невротизированные массы сметают с полок магазинов туалетную бумагу, макароны, рис и крупы. Многие люди стараются уехать из крупных городов, нарастают реальный психоз и паника.



Довершают эту картину распоряжения властей стран (а куда им деваться, если застрельщики уже показали пример?) о введении чрезвычайного положения, карантина, закрытии границ, целых городов и регионов. Еще 2?3 недели назад толпы ели, что ни попадя, и мусорили повсеместно, а сейчас они в спешке расползаются по своим квартиркам и появляются на улицах лишь в масках (миллионы вирусов ржут над этим). На тех, кто это не делает, стучат в полицию их же соседи (как в Австрии), а разоряющихся владельцев кафе (как в Греции) тащат натурально в тюрьму. СМИ и обитатели соцсетей перерисовывают графики экспоненциального роста заболевших и умерших ("мы все умрем к октябрю или ноябрю"), а на все доводы о том, что карантин наносит экономикам стран чудовищный урон, следуют ханжеские отповеди в стиле "вам что, не жалко умирающих людей? Не можете посидеть дома несколько недель?".



Поскольку ставки в войне велики, то проклятая зараза в Евросоюзе бьет прицельно по самым развитым и самым населенным областям. Страной-застрельщиком тут стала Италия, и клятый вирус начал губить народ в самых богатых северных регионах страны: Ломбардии, Эмилии-Романии и Венеции. В Пьемонте, Марке, Тоскане, Фриуле, Лигурии и Лацио результаты на 10 марта были на порядки слабее, а южнее Рима COVID-19 надо было искать днем с огнем. В Германии "вымирают" богатенькие западные федеральные земли вкупе с жирующей Баварией, тогда как бывшая ГДР пока "держится". В США вирус ударил, конечно же, первым делом по Нью-Йорку, а вторым эшелоном - по Калифорнии, Нью-Джерси и штату Вашингтон (третьим эшелоном идут Иллинойс, Техас, Флорида).



Вот этот и есть момент истины, ключевой узел идущей сейчас войны. США, по всей вероятности, вынуждены также реагировать на вирус, как в Европе или Китае. Пойти на публичное игнорирование "ужасного вируса" вряд ли уже удастся. В стране также будут вводиться карантины, а миллионы людей - превращаться в безработных. При этом любая социальная активность граждан всех участников войны сведена на ближайшие недели к нулю - "больше десяти не собираться". То есть, некоторое время можно "повоевать"! Закрыты почти все предприятия малого и среднего бизнеса, закрыты спортивные чемпионаты, библиотеки, кино, музеи, торговые центры и почти весь стрит-ритейл кроме покупки продуктов. Началась гонка на выживание.



Сколько протянет типичный средний и малый бизнес в Европе или США без выручки или при ее минимальных показателях? Примерно около месяца, а потом - массовые увольнения сотрудников, закрытие и банкротство. Карантины во всех странах Европы (кроме Швеции и до 24 марта Великобритании) были введены между 10 и 15 марта. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП стран Евросоюза - от 40 до 70%, а в товарообороте - более 60%. В малом и среднем бизнесе стран ЕС заняты до 100?120 миллионов человек, из которых до половины в апреле-мае становятся либо полностью, либо частично безработными. Например, в крошечной Чехии до 25?30% занятых в экономике трудится в гостиничном, ресторанном и туристическом бизнесах, и почти все они уже с 17 марта лишены заработков. В Италии речь идет о примерно 3?4 миллионах потенциальных безработных уже в апреле-мае.



Устойчивость крупного бизнеса (если не считать авиакомпании, которые ложатся на брюхо уже в апреле) - чуть выше, и составляет до 2?3-4 месяцев карантина. Но развал карточного домика глобальной экономики бьет и по ним. То есть, если не удастся эту войну завершить до середины мая, наступит реальный экономический коллапс с угрозой социальных взрывов: до половины занятых в экономике людей лишатся своих рабочих мест и бизнесов. Людям будет уже плевать на страшный вирус, ибо у них физически не будет куска хлеба.



Чтобы избежать этого, государствам придется либо раздавать деньги, либо переводить все на карточную систему. К этому не готов ни один из участников событий (может, разве что Китай, но он уже выпрыгнул из чумного барака).



Лоялисты уверяют всех, что они переживут кризис на удаленке, но одновременно со схлопыванем малого и среднего бизнеса начинается банковский коллапс, останавливается строительство и девелопмент, резко падает промышленное производство (включая выпуск топлива, металлов, оборудования и пластмасс). Застрельщиком тут опять выступила чумная Италия, где до 2 апреля остановлено все производство кроме "необходимого".



В США карантин вводится с опозданием от Старого света примерно на 10?14 дней и это дает американцам некоторый выигрыш, но потери у них могут быть даже выше в виду местной специфики (простота увольнений и т. п.). Первые подсчеты вероятных убытков, кстати, уже ужаснули североамериканских экспертов. Так The Wall Street Journal (WSJ) выступила c редакционной колонкой "Переосмысливая коронавирусный шатдаун" (Rethinking the Coronavirus Shutdown), в которой раскритиковала радикальные меры в ответ на распространение коронавируса COVID-19, и предрекла экономике США коллапс. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ограничения, вызванные коронавирусом, во втором квартале 2020 года могут привести к увеличению безработицы в США до 30%, а ВВП может упасть на беспрецедентные 50%.



А почему бы и нет? Ведь предельный срок этих "карантинов" - как раз те самые два месяца (при этом для малого и части среднего бизнеса - один месяц). После чего вирус уходит на второй-третий план. Ибо последствия будут как после разрушительной многолетней войны. Формально, инфраструктура не пострадает и все будет цело, а вот люди будут драться за еду и грабить склады с тушенкой.



Что нам остается в такой ситуации? Только надеяться на то, что хозяева все же договорятся между собой не позднее середины мая, а лучше - не позднее середины апреля. Потому что жить в новом мире победившего коронавируса, похожего на декорации к зомби-апокалипсису в условиях цифрового концлагеря, не захочется никому. Даже редким выжившим к тому времени лоялистам…

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587420960

